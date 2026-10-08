Sudah ada pembicaraan soal Real Madrid, yang membujuk Ibrahima Konate meninggalkan Anfield pada 2026, menunjukkan minat kepada Van Dijk. Mantan striker Liverpool Emile Heskey mengatakan soal rumor tersebut: “Kontraknya di Liverpool memang mendekati akhir, tetapi kita harus ingat bahwa ketika klub-klub tertentu datang memanggil, hal itu bisa menggoyahkan pikiran Anda, terlepas Anda masih terikat kontrak atau tidak, dan Real Madrid adalah salah satunya.

“Jadi saya akan terkejut jika pikirannya tidak tergoyahkan. Satu-satunya hal adalah Liverpool membiarkan bintang besar lainnya pergi pada akhir kontraknya, dan itu tidak cocok bagi saya.”

Van Dijk tidak memberikan indikasi apa pun bahwa ia siap mulai melambat dan tertatih menuju masa pensiun. Ia mengatakan soal rencana untuk masa depan dekat: “Saya bukan seseorang yang melihat terlalu jauh ke depan.

“Anda harus menjaga diri dengan sangat baik dan melakukan segala yang Anda bisa untuk selalu siap setiap saat. Saya merasa saat ini berada dalam posisi yang baik, jadi saya hanya harus terus melangkah.

“Bermain sepak bola adalah hal paling menyenangkan yang ada. Saya paham bahwa orang melihat usia dalam olahraga kami. Ketika segala sesuatunya berjalan baik, mereka berkata: 'Oh, bagus sekali untuk usiamu.' Kalau tidak, Anda adalah pria tua. Saya hanya harus memastikan bahwa saya tampil sebaik mungkin untuk tim, di dalam dan di luar lapangan.”