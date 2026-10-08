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Petualangan di Eropa atau menuju MLS? Berapa lama lagi Virgil van Dijk bisa terus bermain saat Jimmy Floyd Hasselbaink membuat prediksi prabebas transfer untuk bek legendaris Liverpool
Van Dijk telah berada di Anfield sejak Januari 2018
Dengan usia Van Dijk yang turut diperhitungkan, konsensus umum selama ini adalah bahwa, 12 bulan setelah mengucapkan salam perpisahan kepada ‘Raja Mesir’ Mohamed Salah, Liverpool akan melepas satu lagi pahlawan era modern mereka.
Namun, Liverpool kekurangan pengalaman di jantung lini belakang mereka. Wonderkid Prancis Jeremy Jacquet telah beradaptasi dengan cepat di Merseyside, sementara harapan besar juga disematkan kepada remaja Italia Geovani Leoni, tetapi ada banyak alasan untuk mempertahankan kualitas kepemimpinan.
Sebagai kapten klub, Van Dijk memilikinya dalam jumlah berlimpah. Ia telah berada di Anfield sejak Januari 2018, dengan mencatatkan 380 penampilan sambil menikmati gelar Premier League dan Liga Champions. Pembicaraan mengenai perpanjangan 12 bulan masih mungkin dilakukan.
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Berapa banyak musim lagi yang dimiliki Van Dijk?
Untuk saat ini, bek internasional Belanda itu, yang telah mengoleksi 100 caps untuk negaranya, masih menjalani perpisahan panjang. Jika ia memutuskan hubungan dengan Liverpool, lalu seperti apa masa depannya? Apakah ia akan tetap di Eropa, atau awal baru di MLS bisa menarik saat ia mengejar impian Amerika?
Saat pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada Hasselbaink, mantan striker Leeds dan Chelsea itu, yang berbicara berkat MrQ, mengatakan kepada GOAL tentang rekan senegaranya yang ikonik itu: “Virgil adalah mesin. Virgil bisa bermain di mana pun dia mau selama tiga tahun lagi. Semua tergantung kepalanya. Jika kepalanya berkata, ‘ya, saya masih akan bermain di level tertinggi’, dia bisa karena tubuhnya adalah mesin. Dia adalah mesin. Jadi keausan pada dirinya terbatas, jadi dia masih bisa melakukannya.”
Rumor Real Madrid mulai bermunculan
Sudah ada pembicaraan soal Real Madrid, yang membujuk Ibrahima Konate meninggalkan Anfield pada 2026, menunjukkan minat kepada Van Dijk. Mantan striker Liverpool Emile Heskey mengatakan soal rumor tersebut: “Kontraknya di Liverpool memang mendekati akhir, tetapi kita harus ingat bahwa ketika klub-klub tertentu datang memanggil, hal itu bisa menggoyahkan pikiran Anda, terlepas Anda masih terikat kontrak atau tidak, dan Real Madrid adalah salah satunya.
“Jadi saya akan terkejut jika pikirannya tidak tergoyahkan. Satu-satunya hal adalah Liverpool membiarkan bintang besar lainnya pergi pada akhir kontraknya, dan itu tidak cocok bagi saya.”
Van Dijk tidak memberikan indikasi apa pun bahwa ia siap mulai melambat dan tertatih menuju masa pensiun. Ia mengatakan soal rencana untuk masa depan dekat: “Saya bukan seseorang yang melihat terlalu jauh ke depan.
“Anda harus menjaga diri dengan sangat baik dan melakukan segala yang Anda bisa untuk selalu siap setiap saat. Saya merasa saat ini berada dalam posisi yang baik, jadi saya hanya harus terus melangkah.
“Bermain sepak bola adalah hal paling menyenangkan yang ada. Saya paham bahwa orang melihat usia dalam olahraga kami. Ketika segala sesuatunya berjalan baik, mereka berkata: 'Oh, bagus sekali untuk usiamu.' Kalau tidak, Anda adalah pria tua. Saya hanya harus memastikan bahwa saya tampil sebaik mungkin untuk tim, di dalam dan di luar lapangan.”
- Getty
Kapten Van Dijk jadi sosok sentral dalam rencana Iraola pada 2026-27
Sejumlah peminat akan terus mencermati situasi di Liverpool, karena jarang talenta seperti yang dimiliki Van Dijk, yang pernah menjadi kandidat serius Ballon d’Or pada satu titik, tersedia secara gratis.
Pihak di Anfield mungkin memutuskan untuk menunda proses itu setidaknya satu tahun lagi, jika mereka merasa masih ada cukup tenaga tersisa dalam diri sang pemain Belanda, dengan Andoni Iraola mengawasi awal tak terkalahkan pada kampanye 2026-27 dengan Van Dijk sangat menjadi pusat rencananya.
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