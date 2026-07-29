Setelah hanya satu tahun bersama Al Hilal, Theo Hernandez sudah bersiap untuk kembali ke Eropa. Bek asal Prancis itu bermimpi untuk kembali ke level tertinggi, dan dikabarkan telah menawarkan jasanya kepada salah satu klub besar Italia, menurut situs Foot Mercato.

Hanya setahun setelah kedatangannya ke Arab Saudi, Theo Hernandez sudah mulai menatap masa depan. Bek kiri asal Prancis itu sebelumnya menandatangani kontrak jangka panjang dengan Al Hilal, yakin dengan tantangan baru dari sisi olahraga, keluarga, dan finansial setelah petualangan menonjol bersama Milan. Pemain internasional Prancis itu tiba pada musim panas 2025 dengan ambisi menjajal liga yang tengah berkembang pesat, dan setuju untuk membuka lembaran baru yang penting dalam kariernya.

Situs yang sama melanjutkan: "Namun pengalaman ini, betapapun menguntungkan, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi ekspektasinya. Dengan usia yang hampir menginjak 29 tahun, Theo Hernandez masih menganggap bahwa ia memiliki beberapa tahun lagi di level tertinggi, dan tidak lagi menyembunyikan keinginannya untuk kembali ke panggung-panggung besar Eropa. Keikutsertaannya di Piala Dunia pun semakin memperkuat keyakinan tersebut."

Meskipun sudah meninggalkan benua Eropa, mantan pelatih Tim Nasional Prancis Didier Deschamps tetap menaruh kepercayaan padanya, yakin bahwa sang bek masih mampu menghadirkan daya dobrak, kekuatan, dan pengalamannya di level tertinggi.

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