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Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

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Petualangan di Arab Saudi Belum Memuaskan Ambisinya, Bintang Al Hilal Tawarkan Diri ke Raksasa Eropa

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El Zamalek Tentukan Sikapnya soal Penjualan Pemain, Rintangan Besar Menghadang Kesepakatan

Perhitungan para pemain bintang berubah dengan cepat di bursa transfer, sebab kontrak jangka panjang dan proyek ambisius tidak selalu menjamin keberlangsungan hubungan antara kedua belah pihak, terutama ketika prioritas berubah.

Meski sepakbola Saudi mengalami lonjakan dalam menarik para bintang terkemuka dunia, sejumlah pemain masih memandang lapangan-lapangan Eropa sebagai tujuan terpenting dalam perjalanan karier profesional mereka.

Dalam konteks ini, bursa transfer musim panas saat ini bisa jadi akan menggambar ulang masa depan bintang klub Al Hilal, Theo Hernandez, yang menurut sejumlah laporan dalam beberapa jam terakhir tengah menawarkan jasanya kepada salah satu raksasa Eropa, dengan harapan bisa kembali ke Benua Biru.

  • Pengalaman yang tak sesuai harapan?

    Setelah hanya satu tahun bersama Al Hilal, Theo Hernandez sudah bersiap untuk kembali ke Eropa. Bek asal Prancis itu bermimpi untuk kembali ke level tertinggi, dan dikabarkan telah menawarkan jasanya kepada salah satu klub besar Italia, menurut situs Foot Mercato.

    Hanya setahun setelah kedatangannya ke Arab Saudi, Theo Hernandez sudah mulai menatap masa depan. Bek kiri asal Prancis itu sebelumnya menandatangani kontrak jangka panjang dengan Al Hilal, yakin dengan tantangan baru dari sisi olahraga, keluarga, dan finansial setelah petualangan menonjol bersama Milan. Pemain internasional Prancis itu tiba pada musim panas 2025 dengan ambisi menjajal liga yang tengah berkembang pesat, dan setuju untuk membuka lembaran baru yang penting dalam kariernya.

    Situs yang sama melanjutkan: "Namun pengalaman ini, betapapun menguntungkan, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi ekspektasinya. Dengan usia yang hampir menginjak 29 tahun, Theo Hernandez masih menganggap bahwa ia memiliki beberapa tahun lagi di level tertinggi, dan tidak lagi menyembunyikan keinginannya untuk kembali ke panggung-panggung besar Eropa. Keikutsertaannya di Piala Dunia pun semakin memperkuat keyakinan tersebut."

    Meskipun sudah meninggalkan benua Eropa, mantan pelatih Tim Nasional Prancis Didier Deschamps tetap menaruh kepercayaan padanya, yakin bahwa sang bek masih mampu menghadirkan daya dobrak, kekuatan, dan pengalamannya di level tertinggi.

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  • "Saya akan kembali ke Eropa suatu hari nanti"

    Di sela-sela Piala Dunia 2026, Theo Hernandez telah mengisyaratkan dengan sangat jelas soal masa depan kariernya. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Marca, pemain Prancis itu menjelaskan bahwa petualangannya di Arab Saudi tidak selalu menjadi tujuan akhir, seraya berujar: "Ini bukan hal yang final. Saya berharap suatu hari nanti bisa kembali bermain di Eropa. Saya telah menandatangani kontrak selama tiga tahun di Arab Saudi dan saya sangat bahagia dengan hal itu. Setelah itu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya berharap bisa kembali ke Eropa."

    Pernyataan ini pun langsung memicu berbagai pertanyaan seputar masa depannya, padahal kontraknya dengan Al Hilal masih berlaku hingga tahun 2028.

    Mantan pemain Real Madrid itu juga menyinggung keterikatannya dengan Spanyol dan menyatakan penyesalannya karena tidak mampu menunjukkan seluruh potensinya di negara asalnya. Pada saat yang sama, ia mengisyaratkan bahwa kepulangan ke Liga Spanyol bisa menjadi pilihan yang mungkin terjadi suatu hari nanti.

    Keputusannya untuk bergabung dengan Al Hilal telah diambil setelah pemikiran yang mendalam bersama orang-orang terdekatnya, tetapi gagasan untuk kembali ke puncak sepak bola Eropa kini tampaknya semakin menguat.

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  • Juventus dan Kartu As Bernama Masara

    Foot Mercato melanjutkan: "Menurut informasi yang dirilis surat kabar Tuttosport, kerinduan untuk kembali ke kompetisi Eropa ini bisa saja dipercepat dalam beberapa bulan mendatang. Surat kabar Italia itu menegaskan bahwa Theo Hernandez telah menawarkan jasanya kepada Juventus, yang tengah mempertimbangkan peluang ini secara serius. Pemain asal Prancis itu dikabarkan telah menjalin komunikasi secara khusus dengan sahabat dekatnya, Ricky Massara, yang saat ini terlibat dalam proyek Juventus sebagai direktur olahraga, dan ia adalah orang yang memainkan peran penting dalam kepindahannya ke Milan pada 2019 bersama Paolo Maldini.

    Hubungan yang kuat telah tumbuh di antara kedua pria itu, dengan kepercayaan yang saling terbangun selama masa kebangkitan karier sang bek kiri di bawah kostum Rossoneri.

    Dan hari ini, Massara bisa menjadi faktor penentu dalam potensi kembalinya pemain internasional Prancis itu ke Serie A.

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  • Al Hilal menyambut baik... tetapi!

    Menurut situs yang sama, "Klub Al Hilal tidak lagi menganggap pemain itu benar-benar penting, dan tampaknya siap mempertimbangkan kepergiannya jika ada tawaran yang sesuai, sekalipun dalam bentuk pinjaman."

    Perlu dicatat bahwa surat kabar Tuttosport menyebutkan Napoli mungkin juga termasuk pihak yang berminat mendatangkan Theo Hernandez, sementara surat kabar La Stampa menyebutkan bahwa Atletico Madrid juga tertarik untuk merekrutnya.

    Di sisi lain, pemain asal Prancis itu dikabarkan telah menunjukkan kesiapannya untuk kembali ke lingkungan yang lebih kompetitif demi melanjutkan ambisi olahraganya.

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  • Rintangan dalam Kesepakatan: Akankah Hernandez Menerima Syarat Juventus?

    Juventus menaruh minat besar untuk mendatangkan Theo Hernandez guna memperkuat sisi kiri, berdasarkan statistik mengesankan yang ia catat bersama Milan, di mana ia tampil dalam 195 pertandingan dengan torehan 31 gol dan 27 assist. Klub Italia tersebut sangat menghargai kemampuan menyerangnya serta pengalaman Eropa yang dimilikinya.

    Foot Mercato menjelaskan: "Namun kesepakatan ini terbentur sejumlah kendala, yang pertama adalah persoalan gaji, karena Juventus ingin mempertahankan kebijakan ketat dan tidak ingin merusak keseimbangan finansial mereka. Theo Hernandez kemungkinan besar harus menerima pengurangan gaji yang signifikan jika ingin kembali ke Italia. Selain itu, potensi kepergian Andrea Cambiaso bisa membuka pintu baginya, meski berkas ini tetap rumit."

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