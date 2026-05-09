Petisi 'Kylian Mbappe harus hengkang' telah mengumpulkan hampir TUJUH PULUH JUTA tanda tangan di tengah krisis yang melanda Real Madrid
Kekecewaan memuncak di Bernabeu
Masa bulan madu Mbappé di Real Madrid telah resmi berakhir, digantikan oleh rasa urgensi dan frustrasi yang tak banyak orang duga saat ia diperkenalkan di hadapan penonton yang memadati Santiago Bernabéu musim panas lalu.
Saat Los Blancos berjuang untuk tetap bersaing di La Liga dan menunjukkan kelemahan di Liga Champions, jari penunjuk kesalahan semakin sering diarahkan kepada mantan bintang Paris Saint-Germain tersebut.
Ketidakseimbangan taktis telah mengganggu Arbeloa sejak kedatangan Mbappe, dengan pelatih asal Spanyol itu berjuang untuk memadukan pemain Prancis dan Vinicius Junior ke dalam lini depan yang kompak.
Perubahan ini tidak hanya memengaruhi stabilitas pertahanan tim, tetapi juga menyebabkan kurangnya chemistry di sepertiga akhir lapangan, yang membuat para penggemar menuntut perubahan struktural segera untuk menyelamatkan musim mereka.
Aksi protes daring berskala besar
Tingkat ketidakpuasan ini telah memicu aksi protes daring yang luar biasa besar, dengan petisionline yang menuntut kepergian Mbappé dilaporkan telah mengumpulkan hampir 70 juta tanda tangan.
Meskipun keaslian setiap tanda tangan di platform semacam itu sulit diverifikasi, skala gerakan ini menyoroti krisis hubungan masyarakat yang besar bagi sang pemain dan perpecahan yang semakin melebar di kalangan basis penggemar Madridista.
Gerakan "Mbappe Out" telah mendapatkan banyak perhatian di media sosial, didorong oleh video-video viral yang memperlihatkan kurangnya kontribusi Mbappe dalam bertahan serta peluang emas yang terbuang dalam pertandingan-pertandingan krusial.
Apa yang menanti pemain asal Prancis itu?
Terlepas dari keributan dan puluhan juta tanda tangan digital, petinggi Real Madrid secara resmi tetap berkomitmen untuk memastikan era Mbappé berjalan sukses. Florentino Pérez telah bertahun-tahun memburu pemain berusia 25 tahun itu, dan kepergiannya begitu cepat setelah kedatangannya tetap sangat tidak mungkin dari sudut pandang finansial maupun politis. Namun, sang pemain sendiri kini berada di bawah tekanan yang lebih besar dari sebelumnya untuk tampil gemilang dan membungkam para pengkritiknya di lapangan.
Dengan pertandingan-pertandingan krusial yang akan datang, Mbappe harus menyesuaikan permainannya dengan kerasnya sepak bola Spanyol dan menunjukkan sisi pengorbanan dalam permainannya yang saat ini diminta oleh para penggemar.
El Clasico semakin mendekat bagi Los Blancos
Terlepas dari drama di luar lapangan dan jutaan penggemar yang mendesak agar ia hengkang, Mbappé diperkirakan akan memimpin lini depan dalam El Clásico mendatang. Madrid sangat ingin menunda perayaan gelar juara tim asal Catalan tersebut, dan kehadiran penyerang andalan mereka merupakan dorongan yang signifikan, meski kontroversial. Hasil tes medis menunjukkan bahwa ia seharusnya sudah fit untuk menghadapi Barcelona, terlepas dari kekhawatiran terkait kebugarannya belakangan ini.
Pertandingan ini menjadi titik kritis yang berisiko tinggi bagi klub. Kemenangan dapat memberikan jeda sementara dari gerakan "Kylian Mbappe out" seiring meningkatnya ketegangan di klub ibu kota.