Masa bulan madu Mbappé di Real Madrid telah resmi berakhir, digantikan oleh rasa urgensi dan frustrasi yang tak banyak orang duga saat ia diperkenalkan di hadapan penonton yang memadati Santiago Bernabéu musim panas lalu.

Saat Los Blancos berjuang untuk tetap bersaing di La Liga dan menunjukkan kelemahan di Liga Champions, jari penunjuk kesalahan semakin sering diarahkan kepada mantan bintang Paris Saint-Germain tersebut.

Ketidakseimbangan taktis telah mengganggu Arbeloa sejak kedatangan Mbappe, dengan pelatih asal Spanyol itu berjuang untuk memadukan pemain Prancis dan Vinicius Junior ke dalam lini depan yang kompak.

Perubahan ini tidak hanya memengaruhi stabilitas pertahanan tim, tetapi juga menyebabkan kurangnya chemistry di sepertiga akhir lapangan, yang membuat para penggemar menuntut perubahan struktural segera untuk menyelamatkan musim mereka.



