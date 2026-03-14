Petinggi Borussia Dortmund mengonfirmasi bahwa pembicaraan kontrak Nico Schlotterbeck masih berlangsung di tengah minat dari Real Madrid dan Liverpool

Dalam wawancara dengan Ruhr Nachrichten, Ricken menekankan bahwa hubungan antara klub dan sang pemain tetap kuat, meski belum ada penandatanganan kontrak dalam waktu dekat. “Dengan Nico, kami masih menjalin komunikasi yang baik dan terbuka. Hal itu menunjukkan saling menghargai karena kami sangat jelas dalam hal ini. Kami juga memiliki ekspektasi yang sama dan bertindak sesuai dengan itu,” jelas eksekutif berusia 49 tahun tersebut.

Meskipun nada pembicaraan tersebut positif, klub menyadari bahwa mereka tidak bisa membiarkan situasi ini berlarut-larut tanpa batas waktu. Kontrak Schlotterbeck saat ini akan berakhir pada musim panas 2027, tetapi pejabat BVB mendesak agar keputusan diambil secepatnya untuk memungkinkan perencanaan skuad. Mereka berharap dapat menghindari memasuki tahun terakhir kontraknya, yang akan secara signifikan melemahkan posisi tawar mereka jika klub besar Eropa menunjukkan minat secara resmi selama jendela transfer berikutnya.