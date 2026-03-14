Petinggi Borussia Dortmund mengonfirmasi bahwa pembicaraan kontrak Nico Schlotterbeck masih berlangsung di tengah minat dari Real Madrid dan Liverpool
Ricken tetap tenang dalam negosiasi
Dalam wawancara dengan Ruhr Nachrichten, Ricken menekankan bahwa hubungan antara klub dan sang pemain tetap kuat, meski belum ada penandatanganan kontrak dalam waktu dekat. “Dengan Nico, kami masih menjalin komunikasi yang baik dan terbuka. Hal itu menunjukkan saling menghargai karena kami sangat jelas dalam hal ini. Kami juga memiliki ekspektasi yang sama dan bertindak sesuai dengan itu,” jelas eksekutif berusia 49 tahun tersebut.
Meskipun nada pembicaraan tersebut positif, klub menyadari bahwa mereka tidak bisa membiarkan situasi ini berlarut-larut tanpa batas waktu. Kontrak Schlotterbeck saat ini akan berakhir pada musim panas 2027, tetapi pejabat BVB mendesak agar keputusan diambil secepatnya untuk memungkinkan perencanaan skuad. Mereka berharap dapat menghindari memasuki tahun terakhir kontraknya, yang akan secara signifikan melemahkan posisi tawar mereka jika klub besar Eropa menunjukkan minat secara resmi selama jendela transfer berikutnya.
Pandangan Niko Kovac
Staf kepelatihan juga sangat ingin masalah ini segera terselesaikan, dengan manajer Niko Kovac menekankan pentingnya sang bek bagi skema taktisnya. Namun, sang manajer tetap berhati-hati agar tidak melampaui batas selama proses negosiasi berlangsung. “Pelatih tidak ada hubungannya dengan hal ini; pada akhirnya ini adalah urusan klub, dan klub berada di atas segalanya,” kata Kovac dalam konferensi pers baru-baru ini.
Kovac memang mengakui bahwa penyelesaian yang cepat akan menguntungkan semua pihak yang terlibat, meskipun ia tetap bersabar terkait jadwalnya. Ia mencatat bahwa meskipun masih ada waktu, ia idealnya ingin melihat masalah ini diselesaikan sebelum bursa transfer dibuka kembali. Fokus sang manajer tetap pada lapangan, di mana Schlotterbeck terus memimpin lini pertahanan yang telah membantu Dortmund tetap berada di tengah persaingan perebutan gelar Bundesliga musim ini.
Faktor Felix Nmecha
Dortmund telah mengambil langkah-langkah untuk mengamankan pemain kunci lainnya dalam skuad inti mereka, dengan baru-baru ini mengonfirmasi perpanjangan kontrak jangka panjang bagi gelandang Jerman Felix Nmecha hingga tahun 2030. Klub berharap komitmen Nmecha terhadap proyek ini akan berfungsi sebagai alat rekrutmen, menunjukkan kepada Schlotterbeck dan target potensial lainnya bahwa Westfalenstadion adalah tempat di mana pemain top dapat mewujudkan ambisi mereka. Ricken dan dewan direksi menggunakan perpanjangan kontrak ini untuk menunjukkan niat mereka bersaing di level tertinggi.
Terlepas dari sinyal-sinyal positif ini, hal yang menjadi kendala bagi Schlotterbeck tetaplah perburuan gelar juara. Mantan pemain Freiburg ini dilaporkan sangat ingin memastikan bahwa ia berada di klub yang mampu memenangkan trofi-trofi besar secara rutin. Dortmund, yang saat ini berada di posisi kedua klasemen, harus meyakinkannya bahwa jarak ke puncak klasemen dapat dijembatani. Kepergian tokoh-tokoh senior lainnya seperti Niklas Sule hanya semakin meningkatkan urgensi klub untuk mempertahankan para pemain andalan mereka.
Menangkal raksasa-raksasa Eropa
Minat dari luar negeri tidak mungkin diabaikan, dengan Real Madrid sering dikaitkan dengan upaya untuk mendatangkan bek kaki kiri tersebut. Madrid telah lama memantau pasar Jerman untuk mencari tambahan pemain bertahan, dan Schlotterbeck sesuai dengan profil bek tengah modern yang pandai mengolah bola dan mampu memimpin dari lini belakang. Liverpool juga dikabarkan sedang memantau situasi ini karena mereka ingin memperbarui opsi pertahanan mereka di bawah rezim kepelatihan baru.
Dortmund berada dalam posisi yang sudah tidak asing lagi, yaitu menyeimbangkan keinginan untuk mempertahankan talenta terbaik mereka dengan realitas pasar transfer. Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai dalam waktu dekat, klub mungkin terpaksa mempertimbangkan tawaran pada musim panas untuk memastikan mereka menerima biaya transfer yang memadai.
