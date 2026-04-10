Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Petinggi Bayern Munich dengan tegas membantah kabar kepergian Michael Olise di tengah rumor transfer bernilai besar ke Real Madrid
Eberl dengan tegas menolak para peminat potensial
Pesan yang datang dari Allianz Arena sangat jelas dan tegas: Olise tidak dijual. Dalam wawancara terbaru dengan Sky Germany, direktur olahraga Bayern ditanya secara langsung mengenai masa depan pemain asal Prancis itu menyusul gelombang spekulasi yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Bernabeu dan Anfield.
Jawaban Eberl singkat dan tepat sasaran. Ketika ditanya apakah ada kemungkinan sang pemain sayap hengkang, pria berusia 52 tahun itu menyatakan: "Tidak, relatif sederhana: tidak." Petinggi Bayern itu tidak bisa lagi mengemukakan posisi klub dengan lebih jelas, yang secara efektif mengakhiri segala harapan klub-klub rival untuk memboyong mantan pemain Crystal Palace itu dari Bavaria musim panas ini.
- Getty Images Sport
Tawaran besar-besaran Real Madrid ditolak
Madrid menjadi klub yang paling sering disebut-sebut sebagai peminat pemain berusia 24 tahun tersebut, dengan beberapa pihak mengklaim bahwa presiden Los Blancos, Florentino Perez, siap menyetujui tawaran yang fantastis. Ada kabar yang menyebutkan bahwa juara Spanyol itu siap membayar hingga €165 juta (£144 juta/$194 juta) untuk mendapatkan tanda tangan Olise.
Namun, Bayern tidak terpengaruh oleh angka-angka tersebut. Diskusi internal di markas mereka dilaporkan menyimpulkan bahwa bahkan jumlah yang fantastis pun tidak akan cukup untuk menggoda mereka agar melepas pemain tersebut. Sikap seperti itu jarang ditemui di bursa transfer modern, tetapi hal ini menegaskan betapa vitalnya klub menganggap Olise bagi kesuksesan mereka di masa depan.
Proyek jangka panjang di Munich
Eberl dengan tegas menekankan bahwa klub memandang Olise sebagai pilar utama dalam skuad yang sedang mereka bangun di bawah kepemimpinan Vincent Kompany. "Kami memiliki proyek jangka panjang. Michael merasa sangat nyaman. Dan Anda bisa melihat bahwa tim ini bisa meraih kesuksesan," jelas Eberl dalam wawancara tersebut. Direktur olahraga itu meyakini bahwa lingkungan saat ini sangat ideal bagi perkembangan sang pemain.
Petinggi Bayern itu juga menyarankan bahwa performa klub di lapangan akan menentukan kemampuan mereka untuk mempertahankan bintang-bintang seperti itu. Ia menambahkan: "Jika kami bermain sepak bola seperti ini, maka tidak ada kemungkinan hal lain."
- Getty Images Sport
Di balik layar proses perekrutan Olise
Sambil menatap ke depan, Eberl juga menyempatkan diri untuk merenungkan betapa lancarnya proses adaptasi Olise di klub sejak awal. Direktur tersebut mengungkapkan bahwa negosiasi awal berlangsung sangat lancar, yang menjadi landasan bagi kebahagiaan sang pemain saat ini di Jerman. "Percakapan pertama berlangsung sangat santai. Kami melakukan panggilan telepon dengan semua pihak yang terlibat dan banyak membicarakan hal-hal terkait olahraga," kata direktur olahraga tersebut.
Kecepatan penutupan kesepakatan tersebut tetap menjadi kebanggaan bagi jajaran petinggi Bayern. Eberl mencatat: "Ketika kami diberitahu bahwa Michael bisa membayangkan dirinya di Bayern, kami duduk bersama dan semuanya berjalan sangat harmonis sejak awal."