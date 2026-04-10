Petinggi Bayern Munich dengan tegas membantah kabar kepergian Michael Olise di tengah rumor transfer bernilai besar ke Real Madrid

Pesan yang datang dari Allianz Arena sangat jelas dan tegas: Olise tidak dijual. Dalam wawancara terbaru dengan Sky Germany, direktur olahraga Bayern ditanya secara langsung mengenai masa depan pemain asal Prancis itu menyusul gelombang spekulasi yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Bernabeu dan Anfield.

Jawaban Eberl singkat dan tepat sasaran. Ketika ditanya apakah ada kemungkinan sang pemain sayap hengkang, pria berusia 52 tahun itu menyatakan: "Tidak, relatif sederhana: tidak." Petinggi Bayern itu tidak bisa lagi mengemukakan posisi klub dengan lebih jelas, yang secara efektif mengakhiri segala harapan klub-klub rival untuk memboyong mantan pemain Crystal Palace itu dari Bavaria musim panas ini.