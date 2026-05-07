Setelah hasil imbang 1-1 Bayern melawan PSG, yang berujung pada tersingkirnya juara Bundesliga dengan agregat 6-5, CEO klub tersebut mempertanyakan mengapa Joao Pinheiro, seorang wasit dengan pengalaman terbatas di level tertinggi kompetisi gugur Eropa, ditunjuk untuk memimpin pertandingan yang begitu krusial. Dreesen menyoroti riwayat karier wasit berusia 38 tahun itu sebagai alasan potensial di balik ketidakkonsistenan yang terlihat di lapangan.

"Setidaknya hal ini mengejutkan bahwa seorang wasit yang belum pernah memimpin pertandingan semifinal sebelumnya dan hanya memiliki 15 pertandingan Liga Champions dalam rekam jejaknya ditugaskan untuk memimpin semifinal. Itu tidak biasa dan mungkin juga menjelaskan beberapa keputusan," katanya kepada BILD.

Sebelum pertandingan semifinal ini, pertandingan paling menonjol yang pernah dipimpin Pinheiro dalam kompetisi ini adalah leg pertama babak 16 besar antara Club Brugge dan Aston Villa musim lalu. Meskipun tugas terbesar yang pernah diemban wasit asal Portugal ini sebelumnya adalah final UEFA Super Cup, lompatan ke pertandingan antara dua raksasa Eropa ini terbukti menjadi bahan pembicaraan utama.