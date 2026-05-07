Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Petinggi Bayern mempertanyakan keputusan UEFA terkait pemilihan wasit, sementara Vincent Kompany dan rekan-rekannya merasa frustrasi akibat keputusan-keputusan kontroversial dalam kekalahan melawan PSG
Dreesen mempertanyakan pengalaman Pinheiro
Setelah hasil imbang 1-1 Bayern melawan PSG, yang berujung pada tersingkirnya juara Bundesliga dengan agregat 6-5, CEO klub tersebut mempertanyakan mengapa Joao Pinheiro, seorang wasit dengan pengalaman terbatas di level tertinggi kompetisi gugur Eropa, ditunjuk untuk memimpin pertandingan yang begitu krusial. Dreesen menyoroti riwayat karier wasit berusia 38 tahun itu sebagai alasan potensial di balik ketidakkonsistenan yang terlihat di lapangan.
"Setidaknya hal ini mengejutkan bahwa seorang wasit yang belum pernah memimpin pertandingan semifinal sebelumnya dan hanya memiliki 15 pertandingan Liga Champions dalam rekam jejaknya ditugaskan untuk memimpin semifinal. Itu tidak biasa dan mungkin juga menjelaskan beberapa keputusan," katanya kepada BILD.
Sebelum pertandingan semifinal ini, pertandingan paling menonjol yang pernah dipimpin Pinheiro dalam kompetisi ini adalah leg pertama babak 16 besar antara Club Brugge dan Aston Villa musim lalu. Meskipun tugas terbesar yang pernah diemban wasit asal Portugal ini sebelumnya adalah final UEFA Super Cup, lompatan ke pertandingan antara dua raksasa Eropa ini terbukti menjadi bahan pembicaraan utama.
- IMAGO / Ulmer/Teamfoto
Kompany kesal atas keputusan handball yang 'konyol'
Rasa frustrasi itu juga terlihat jelas di pinggir lapangan, di mana Vincent Kompany menyaksikan impian timnya di ajang Eropa sirna. Manajer asal Belgia itu sangat geram dengan insiden yang melibatkan Joao Neves, di mana bola mengenai lengan gelandang tersebut setelah dibuang oleh rekan setimnya. Meskipun Peraturan Permainan melindungi pemain dari keputusan handball ketika bola mengenai mereka akibat tendangan rekan setim, Kompany tetap tidak yakin.
“Kita harus melihat beberapa momen yang diputuskan oleh wasit di kedua pertandingan ini yang… ini bukan alasan untuk segalanya, tapi hal ini penting,” kata Kompany setelah pertandingan. “[Tangan Neves] terangkat, bola mengenai tangannya. Karena berasal dari rekan setimnya sendiri, itu bukan penalti. Tapi jika melihat kedua [situasi] tersebut, dengan sedikit akal sehat, ini benar-benar konyol. Apa pun yang harus terjadi, tapi ini konyol. Ini tidak mencerminkan seluruh pertandingan, tapi pada akhirnya ini adalah pertandingan yang ditentukan oleh satu gol.”
Kontroversi kartu merah Nuno Mendes
Keluhan Bayern bermula di awal pertandingan ketika Nuno Mendes, yang sudah mendapat kartu kuning, tampak sengaja menyentuh bola dengan tangan. Alih-alih memberikan kartu kuning kedua, Pinheiro justru memberikan tendangan bebas ke arah gawang lawan atas pelanggaran yang dilakukan Konrad Laimer sebelumnya. Keputusan ini memicu protes keras dari para pemain dan staf Bayern yang meyakini bahwa keunggulan jumlah pemain akan memihak mereka.
Kompany menyarankan bahwa wasit kurang berani untuk mengambil keputusan besar, dengan mengatakan: “Saya merasa dia mundur karena menyadari bahwa dia sudah memberinya kartu kuning dan tidak ingin mengusirnya karena itu.” Pendapat ini disetujui oleh Max Eberl, yang mencatat, “Bagi saya, Anda bisa memberikan kartu kuning-merah. Maka jalannya pertandingan akan berbeda.”
- Getty Images Sport
Ballack menyinggung masalah-masalah wasit yang lebih luas
Dampak dari insiden ini telah meluas jauh melampaui jajaran staf saat ini, bahkan mantan kapten Bayern, Michael Ballack, menyiratkan adanya konspirasi terhadap tim Jerman tersebut. Menyoroti intervensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari wasit keempat dalam insiden Laimer, legenda Jerman itu menilai rangkaian kejadian tersebut sangat mencurigakan: "Ini adalah pertama kalinya wasit keempat ikut campur dalam situasi seperti ini. Saya merasa mereka tidak ingin memberikan kartu kuning kedua. Itulah perasaan saya sebagai penonton. Saya mengatakannya dengan sangat terbuka," kata legenda Jerman itu kepada DAZN. Bayern kini harus mengesampingkan kontroversi ini dan mengalihkan perhatian mereka ke final DFB-Pokal, sementara Paris Saint-Germain bersiap untuk pertarungan terakhir melawan Arsenal.