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Petinggi Bayern Eberl dukung Neuer dan tegaskan ia masih kiper nomor satu meski melakukan blunder yang merugikan dan Bayern dikaitkan dengan Urbig
Eberl menepis keraguan soal status Neuer
Jajaran petinggi Bayern Munich bergerak cepat untuk meredam anggapan bahwa klub sedang mengalami krisis kiper menyusul kesulitan yang baru-baru ini dialami Neuer di lapangan. Kiper veteran itu menjadi sorotan setelah kesalahan besar yang dilakukannya turut menyebabkan hasil imbang 2-2 yang mengecewakan melawan Augsburg. Hal itu kembali memicu perdebatan mengenai berapa lama ia dapat mempertahankan statusnya sebagai kiper utama klub yang tak terbantahkan. Namun, direktur olahraga Eberl menegaskan bahwa pemain berusia 40 tahun itu tetap mendapat kepercayaan penuh dari jajaran petinggi saat tim bersiap menghadapi laga-laga Eropa berikutnya.
“Manu melakukan kesalahan. Hal seperti itu tentu pernah terjadi padanya sekali atau dua kali selama dua dekade ia bermain sepakbola profesional. Karena itu, kami sama sekali tidak meragukan Manu,” jelas Eberl dalam sesi pengarahan media menjelang penerbangan klub ke Norwegia untuk laga Liga Champions melawan Viking FK pada Selasa, seperti dikutip oleh Sky Sports.
Kesalahan melawan Augsburg itu terbukti merugikan, karena Bayern gagal memanfaatkan kesempatan untuk naik ke puncak klasemen setelah kebobolan gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. Hilangnya konsentrasi itu membuat para pengkritik semakin berani menyuarakan pandangan bahwa sudah waktunya era baru dimulai di bawah mistar gawang klub asal Munich tersebut.
- Getty Images Sport
Rencana suksesi dan Jonas Urbig
Meski Neuer masih menjadi pilihan utama untuk saat ini, kehadiran Jonas Urbig terus membayangi proses penentuan pemain. Pemain berusia 23 tahun itu sudah dua kali menggantikan sang kapten musim ini dan tampil mengesankan, termasuk dalam kemenangan 2-1 di liga atas SV Elversberg dan kemenangan 4-1 di DFB-Pokal atas VfL Osnabruck.
Eberl membahas rencana jangka panjang untuk posisi tersebut dan mengatakan bahwa klub telah memiliki langkah yang jelas untuk pergantian pemain. "Ada rencana yang jelas terkait Jonas Urbig sebagai penerus yang ditunjuk. Kami telah menjalankannya selama hampir satu setengah atau dua tahun," kata Eberl pada Senin. "Manu adalah pilihan utama kami dan akan tetap begitu. Soal apa yang terjadi di masa depan, kita lihat nanti."
Kekhawatiran soal rotasi jelang menghadapi Viking Stavanger
Menjelang laga Bayern melawan Viking Stavanger di Liga Champions, muncul dugaan bahwa Vincent Kompany mungkin akan menurunkan Urbig sejak awal untuk mengatur beban bermain Neuer. Pertandingan itu akan digelar di lapangan rumput sintetis, kondisi yang kerap mendorong penyesuaian taktik atau keputusan mengistirahatkan pemain veteran yang mungkin lebih rentan mengalami cedera di permukaan seperti itu.
Kompany “sudah memikirkannya. Karena itu, saya tidak ingin mendahului keputusan apa pun,” ujar Eberl terkait kemungkinan rotasi. Meski pertandingan dimainkan di rumput sintetis, Eberl tidak yakin sang pelatih akan otomatis mencadangkan para pemain seniornya. “Saya belum pernah mendengar dia mengatakan begitu saja, ‘Ini rumput sintetis, jadi saya akan mencadangkan pemain ini atau itu,’” tambahnya. Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa Bayern kemungkinan akan menurunkan tim terbaik yang tersedia demi meraih kemenangan.
- Getty Images Sport
Menjaga momentum di Liga Champions
Bagi Bayern, lawatan ke Norwegia bukan sekadar soal mengatasi situasi penjaga gawang. Laga ini juga menjadi langkah penting untuk mengamankan posisi delapan besar dalam format fase liga Liga Champions. Menghindari babak play-off fase gugur menjadi prioritas bagi tim Jerman itu, yang mengawali kiprahnya dengan kemenangan telak 5-0 atas Bodo/Glimt.
“Kami harus waspada,” kata Eberl, yang menyebut pertandingan mendatang di lapangan rumput sintetis itu “rumit”. Direktur olahraga tersebut kemudian menegaskan bahwa hasil pertandingan lebih penting daripada perdebatan soal pemilihan pemain. “Kami harus menang dan ingin memenangi pertandingan ini. Dalam format baru ini, Anda harus selalu meraih poin,” ujarnya.
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