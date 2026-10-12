Jajaran petinggi Bayern Munich bergerak cepat untuk meredam anggapan bahwa klub sedang mengalami krisis kiper menyusul kesulitan yang baru-baru ini dialami Neuer di lapangan. Kiper veteran itu menjadi sorotan setelah kesalahan besar yang dilakukannya turut menyebabkan hasil imbang 2-2 yang mengecewakan melawan Augsburg. Hal itu kembali memicu perdebatan mengenai berapa lama ia dapat mempertahankan statusnya sebagai kiper utama klub yang tak terbantahkan. Namun, direktur olahraga Eberl menegaskan bahwa pemain berusia 40 tahun itu tetap mendapat kepercayaan penuh dari jajaran petinggi saat tim bersiap menghadapi laga-laga Eropa berikutnya.

“Manu melakukan kesalahan. Hal seperti itu tentu pernah terjadi padanya sekali atau dua kali selama dua dekade ia bermain sepakbola profesional. Karena itu, kami sama sekali tidak meragukan Manu,” jelas Eberl dalam sesi pengarahan media menjelang penerbangan klub ke Norwegia untuk laga Liga Champions melawan Viking FK pada Selasa, seperti dikutip oleh Sky Sports.

Kesalahan melawan Augsburg itu terbukti merugikan, karena Bayern gagal memanfaatkan kesempatan untuk naik ke puncak klasemen setelah kebobolan gol tercepat dalam sejarah Bundesliga. Hilangnya konsentrasi itu membuat para pengkritik semakin berani menyuarakan pandangan bahwa sudah waktunya era baru dimulai di bawah mistar gawang klub asal Munich tersebut.