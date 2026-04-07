Petinggi Atlético Madrid mengaku 'malu' dengan kinerja wasit La Liga setelah mendengarkan rekaman VAR terkait keputusan untuk mencabut kartu merah Barcelona
Gil Marin mengkritik keras standar wasit
Suasana di Wanda Metropolitano terasa tegang menyusul serangkaian keputusan kontroversial dalam pertandingan-pertandingan penting melawan Real Madrid dan Barcelona. Pihak manajemen Atlético dilaporkan mempertanyakan integritas proses teknis setelah menyaksikan serangkaian ketidakadilan yang dirasakan.
Sumber utama kemarahan saat ini berasal dari insiden yang melibatkan bek Barcelona, Gerard Martin. Setelah melakukan tekel tinggi terhadap Thiago Almada, Busquets Ferrer awalnya memberinya kartu merah langsung, tetapi setelah Melero Lopez turun tangan dan memberi saran kepada wasit di lapangan, hukuman tersebut dikurangi menjadi kartu kuning. Los Rojiblancos akhirnya kalah 2-1 dalam pertandingan La Liga hari Sabtu itu.
CEO menuntut pertanggungjawaban VAR
Marin tidak segan-segan saat membahas rekaman audio yang dirilis dari ruang VAR, dengan menyiratkan bahwa teknologi tersebut digunakan untuk memengaruhi wasit, bukan sekadar memperbaiki kesalahan yang jelas. Ia meyakini bahwa sistem saat ini merongrong kewibawaan wasit di lapangan.
"Saat kita melihat gambar dan mendengarkan rekaman audio yang dibagikan oleh Federasi, yang bisa kita rasakan hanyalah rasa malu," kata Marin, seperti dikutip Marca. "Sungguh tidak dapat diterima bahwa mereka membiarkan kita mendengar komentar mereka, yang sepenuhnya bertentangan dengan bagaimana VAR seharusnya berfungsi dengan benar, dan tidak ada tindakan yang diambil. Wasit memiliki hak yang sama untuk melakukan kesalahan seperti pemain, pelatih, dan manajer, tetapi kesalahan dalam pertandingan hanyalah itu: kesalahan. Hal yang sama sekali berbeda ketika seorang wasit di ruang VAR memengaruhi wasit utama saat ia menilai sebuah permainan.
"Wasit di lapangan harus bertanggung jawab dan mengambil keputusan dengan menafsirkan niat masing-masing pemain. VAR seharusnya hanya campur tangan untuk memperbaiki kesalahan yang tidak dapat ditafsirkan, bukan untuk mengambil keputusan menggantikan wasit utama. Tidak wajar jika keputusan yang berbeda diambil untuk situasi permainan yang identik, kriteria berubah-ubah, dan kami tidak tahu apa yang harus diharapkan. Hal ini terjadi pada kami dalam dua pertandingan terakhir. Ini tidak masuk akal."
Le Normand mengungkapkan kemarahannya
Marin bukanlah satu-satunya yang mengungkapkan rasa frustrasinya. Pemain Atleti, Robin Le Normand, juga mengaku kecewa dengan keputusan wasit atas insiden tersebut. Ia berkata: "Sekarang mereka akan bilang itu bukan kartu merah, tapi siapa pun yang paham sepak bola tahu itu memang kartu merah. Kalau saya yang melakukannya, hampir pasti akan dapat kartu merah. Kita baru saja melihatnya dalam pertandingan Betis melawan Rayo Vallecano, dan Komite Teknis Wasit (CTA) memutuskan itu kartu merah. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini dengan aksi yang sama. Dia meninjau ulang dan melihatnya berbahaya. Saya juga tidak mengerti.
"Hari ini, Anda tidak bisa berbicara dengan siapa pun, bahkan kapten pun tidak. Setiap kali ada insiden, dia mengeluarkan kartu kuning dan menaikkan standar permainan alih-alih menurunkannya. Semua orang bisa membuat kesalahan, dan hari ini saya pikir dia membuat satu. Semua orang melihatnya. Hari ini, hal-hal kecil yang memengaruhi pertandingan. Hal-hal kecil itulah yang merugikan kami."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Kekalahan ini berarti Atleti gagal masuk tiga besar La Liga, tertinggal hanya satu poin dari Villarreal. Sementara itu, Barca tetap berada di puncak klasemen, unggul tujuh poin atas Real Madrid, yang menelan kekalahan dari Mallorca pada akhir pekan lalu. Tim Atletico asuhan Diego Simeone akan berusaha membalas dendam pada pertandingan berikutnya, saat mereka kembali berhadapan dengan Barcelona, namun kali ini dalam leg pertama perempat final Liga Champions.