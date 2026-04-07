Petinggi Atlético Madrid mengaku 'malu' dengan kinerja wasit La Liga setelah mendengarkan rekaman VAR terkait keputusan untuk mencabut kartu merah Barcelona

Marin tidak segan-segan saat membahas rekaman audio yang dirilis dari ruang VAR, dengan menyiratkan bahwa teknologi tersebut digunakan untuk memengaruhi wasit, bukan sekadar memperbaiki kesalahan yang jelas. Ia meyakini bahwa sistem saat ini merongrong kewibawaan wasit di lapangan.

"Saat kita melihat gambar dan mendengarkan rekaman audio yang dibagikan oleh Federasi, yang bisa kita rasakan hanyalah rasa malu," kata Marin, seperti dikutip Marca. "Sungguh tidak dapat diterima bahwa mereka membiarkan kita mendengar komentar mereka, yang sepenuhnya bertentangan dengan bagaimana VAR seharusnya berfungsi dengan benar, dan tidak ada tindakan yang diambil. Wasit memiliki hak yang sama untuk melakukan kesalahan seperti pemain, pelatih, dan manajer, tetapi kesalahan dalam pertandingan hanyalah itu: kesalahan. Hal yang sama sekali berbeda ketika seorang wasit di ruang VAR memengaruhi wasit utama saat ia menilai sebuah permainan.

"Wasit di lapangan harus bertanggung jawab dan mengambil keputusan dengan menafsirkan niat masing-masing pemain. VAR seharusnya hanya campur tangan untuk memperbaiki kesalahan yang tidak dapat ditafsirkan, bukan untuk mengambil keputusan menggantikan wasit utama. Tidak wajar jika keputusan yang berbeda diambil untuk situasi permainan yang identik, kriteria berubah-ubah, dan kami tidak tahu apa yang harus diharapkan. Hal ini terjadi pada kami dalam dua pertandingan terakhir. Ini tidak masuk akal."