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Manchester City v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Peter Schmeichel tuntut Man City dijatuhi pengurangan poin besar selama lima tahun menyusul putusan bersalah dalam kasus finansial

Manchester City
Premier League

Peter Schmeichel menuntut agar Manchester City dijatuhi sanksi olahraga berat menyusul putusan bersalah baru-baru ini atas pelanggaran regulasi keuangan. Mantan penjaga gawang itu meyakini pengurangan poin besar-besaran dan larangan transfer selama lima tahun diperlukan untuk menciptakan preseden dalam menindak kecurangan di Liga Primer Inggris.

  • Manchester City dituntut dijatuhi sanksi berat

    Legenda Manchester United, Schmeichel, menyerukan agar Manchester City dijatuhi hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah dinyatakan bersalah melanggar peraturan keuangan Liga Primer Inggris. Klub tersebut baru-baru ini diketahui telah meningkatkan pendapatannya lebih dari £900 juta antara 2009 dan 2018.

    Schmeichel, yang mengakhiri karier bermainnya di Manchester City, meyakini langkah-langkah ekstrem diperlukan untuk menjaga integritas sepakbola Inggris. Komentarnya muncul ketika dunia sepakbola masih memperdebatkan konsekuensi jangka panjang dari putusan bersalah tersebut.

  • Sheikh Mansour Manchester CityGetty

    Pengurangan poin ekstrem diusulkan

    Berbicara kepada Viaplay, sosok ikonis asal Denmark itu menguraikan serangkaian hukuman berat yang dirancang untuk melemahkan daya saing klub tersebut dalam jangka panjang. Ia menentang degradasi langsung, tetapi mengusulkan hukuman pengurangan poin yang besar sebagai gantinya.

    Menurut saya, tentu saja, mereka tetap di Premier League," kata Schmeichel. "Namun, selama lima tahun ke depan, setiap musim mereka berada di Premier League, mereka memulainya dengan -25 poin.

    "Hukuman itu juga menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa jika Anda berbuat curang di Premier League dan mencurangi semua klub lain, konsekuensinya berat. Menurut saya, ini penting: larangan transfer selama lima tahun dan denda besar."

  • Larangan transfer dan penjualan paksa

    Selain pengurangan poin, Schmeichel ingin melihat perombakan total jajaran petinggi Manchester City. Ia menuntut larangan transfer selama lima tahun, denda besar, dan pemilik klub saat ini dipaksa mundur.

    “Lalu, menurut saya, pemiliknya harus dipaksa menjual klub,” tambahnya. “Menurut saya, mereka tidak layak mengelola klub ini dan tidak layak mengelola klub sepakbola mana pun di Inggris.

    “Saya juga berpikir semua orang yang terlibat dalam hal ini harus dijatuhi larangan. Mereka tidak boleh berkecimpung dalam sepakbola. Cabut gelar mereka atau biarkan mereka mempertahankannya. Menurut saya, pilihan mana pun tidak akan berpengaruh.”

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  • Enzo Maresca Manchester Citygetty

    Banding dan jadwal pertandingan mendatang

    Manchester City tetap menyatakan tidak bersalah dan secara resmi mengajukan banding terhadap keputusan tersebut pada awal Oktober. Putusan akhir dan kemungkinan sanksi bisa tertunda hingga akhir Januari 2027.

    Meski menghadapi gejolak di luar lapangan, para pemain Enzo Maresca baru-baru ini meraih kemenangan penting atas Liverpool di Anfield. Gol-gol Erling Haaland, Jeremy Doku, dan Rayan Cherki memastikan City kembali unggul tiga poin atas Arsenal di puncak klasemen.

    Klub asal Manchester itu kini harus kembali fokus pada jadwal terdekat. Mereka akan menjamu Paris Saint-Germain dalam laga penting Liga Champions sebelum kembali berlaga di kompetisi domestik melawan Ipswich.

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