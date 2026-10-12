Berbicara kepada Viaplay, sosok ikonis asal Denmark itu menguraikan serangkaian hukuman berat yang dirancang untuk melemahkan daya saing klub tersebut dalam jangka panjang. Ia menentang degradasi langsung, tetapi mengusulkan hukuman pengurangan poin yang besar sebagai gantinya.

Menurut saya, tentu saja, mereka tetap di Premier League," kata Schmeichel. "Namun, selama lima tahun ke depan, setiap musim mereka berada di Premier League, mereka memulainya dengan -25 poin.

"Hukuman itu juga menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa jika Anda berbuat curang di Premier League dan mencurangi semua klub lain, konsekuensinya berat. Menurut saya, ini penting: larangan transfer selama lima tahun dan denda besar."