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Peter Schmeichel Sampaikan Penilaian soal Masa Depan Michael Carrick di Manchester United setelah Rentetan Laga Tanpa Kemenangan
Jajaran petinggi tetap percaya kepada Carrick
Schmeichel menyebut Carrick tidak terancam kehilangan jabatannya sebagai pelatih kepala United dalam waktu dekat. Para petinggi di Old Trafford tetap yakin bahwa mantan gelandang itu adalah sosok yang diandalkan klub untuk jangka panjang.
Carrick mulai menjabat secara penuh pada musim panas setelah turun tangan untuk menstabilkan tim menyusul kepergian Ruben Amorim yang penuh gejolak. Ia membawa tim finis di peringkat ketiga Premier League dan memastikan tiket ke Liga Champions musim lalu.
Namun, optimisme menjelang musim baru dengan cepat memudar setelah dua bulan pertama yang sulit. Polemik di luar lapangan menambah tekanan, termasuk serangan keras Lisandro Martinez secara terbuka terhadap jajaran direksi setelah kekalahan di kandang Atletico Madrid.
- Getty Images Sport
Schmeichel menyerukan kesabaran di tengah krisis
United kini berada di peringkat ke-13 klasemen setelah bermain imbang 1-1 dengan rivalnya, Leeds United. Hasil itu memperpanjang rentetan tanpa kemenangan mereka menjadi enam pertandingan di semua kompetisi.
Meski performa tim belakangan menurun, Schmeichel yakin petinggi klub akan tetap bersabar saat Carrick melewati periode sulit ini. Mantan kiper Denmark itu percaya dukungan dari dalam klub tetap kuat.
"Jika Anda menjadi manajer Manchester United, Anda selalu berada di bawah tekanan," kata Schmeichel kepada Viaplay. "Apakah dia terancam dipecat dalam waktu dekat? Saya sama sekali tidak berpikir begitu."
Pembangunan kembali jangka panjang membutuhkan waktu tambahan
Saat menerima pekerjaan itu, Carrick hanya memiliki pengalaman melatih tim senior di Middlesbrough. Schmeichel mengatakan bahwa jajaran petinggi klub memahami sepenuhnya besarnya proses pembangunan kembali yang diperlukan untuk membawa Manchester United kembali ke puncak.
"Saya pikir jajaran petinggi klub sangat percaya kepada Michael Carrick. Menurut saya, mereka sangat sabar dan memahami bahwa pembangunan kembali membutuhkan waktu," jelas Schmeichel.
"Soal cara mereka menjalani pembangunan kembali itu, Anda boleh setuju atau tidak, tetapi perlu waktu yang sangat lama untuk membawa Manchester United ke posisi yang mereka inginkan.
"Mereka menganggap dia sosok yang tepat untuk masa depan. Mereka akan memberinya waktu dan kesempatan melewati beberapa bursa transfer, lalu kita lihat hasilnya. Mungkin setelah satu atau dua bursa transfer lagi, barulah kita bisa membicarakan tekanan terhadapnya di luar tekanan yang biasa dihadapi seorang manajer Manchester United."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya bagi United?
Carrick akan berupaya meningkatkan performa United pada pertandingan berikutnya saat bertandang menghadapi Como di Liga Champions pada Rabu. Setelah itu, Manchester United akan kembali berlaga di Liga Primer dengan menjamu Bournemouth.
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