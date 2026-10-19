Schmeichel menyebut Carrick tidak terancam kehilangan jabatannya sebagai pelatih kepala United dalam waktu dekat. Para petinggi di Old Trafford tetap yakin bahwa mantan gelandang itu adalah sosok yang diandalkan klub untuk jangka panjang.

Carrick mulai menjabat secara penuh pada musim panas setelah turun tangan untuk menstabilkan tim menyusul kepergian Ruben Amorim yang penuh gejolak. Ia membawa tim finis di peringkat ketiga Premier League dan memastikan tiket ke Liga Champions musim lalu.

Namun, optimisme menjelang musim baru dengan cepat memudar setelah dua bulan pertama yang sulit. Polemik di luar lapangan menambah tekanan, termasuk serangan keras Lisandro Martinez secara terbuka terhadap jajaran direksi setelah kekalahan di kandang Atletico Madrid.