Peter Crouch: Bagaimana Arne Slot Bisa Menjadi Salah Satu Manajer Terbaik Sepanjang Sejarah Liverpool Sebelum Akhir Musim
Perjalanan panjang menanti Slot
Crouch mengakui bahwa meski perjalanannya penuh lika-liku, masih ada waktu untuk meyakinkan para skeptis. Setelah membawa Liverpool meraih gelar juara Liga Premier pada musim perdananya tahun lalu, Slot mengalami kesulitan musim ini; The Reds saat ini berada di peringkat kelima klasemen dan sedang berjuang untuk mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan. Dalam wawancaranya dengan Paddy Power, ia mengatakan: “Musim ini masih panjang. Ini bukanlah musim yang bagus dan beberapa keputusan serta gaya permainan sepak bola terkadang membuat para penggemar kesal.”
Jalan menuju status legendaris
Terlepas dari kekecewaan yang dirasakan saat ini, Crouch menyoroti bahwa gelar juara Eropa yang bergengsi dapat langsung mengangkat posisi Slot dalam sejarah klub. Liverpool baru saja memastikan kemenangan agregat 4-1 atas Galatasaray di babak 16 besar Liga Champions, yang akan mempertemukan mereka dengan juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga perempat final yang sangat dinanti. Saat The Reds memburu gelar juara Eropa ketujuh mereka—dan yang pertama sejak 2019—Crouch menjelaskan: “Masih ada jalan yang sangat panjang di musim ini dan segalanya bisa berubah. Jika mereka berhasil memenangkan Liga Champions setelah menjuarai Liga Premier, Arne Slot akan menjadi salah satu manajer terbaik Liverpool sepanjang masa. Lucu betapa cepatnya segalanya bisa berubah.”
Menanggapi kritik
Menanggapi kekhawatiran taktis yang diungkapkan oleh para mantan pemain, Crouch mengakui bahwa performa tim belum mencapai standar yang diharapkan dari Liverpool. Dalam wawancara di Sky Sports, Jamie Carragher berpendapat bahwa "tidak ada yang berjalan lancar" dan bahwa Liverpool telah kehilangan ciri khas "pressing" mereka, sambil mempertanyakan apakah masalahnya terletak pada manajer atau profil para pemain. Carragher mencatat bahwa meskipun memenangkan liga musim lalu, The Reds tidak lagi menjadi tim yang kompak, melainkan "tim yang terdiri dari individu-individu." Setuju dengan penilaian ini, Crouch menyatakan: “Saya setuju dengan Carragher bahwa ada saat-saat di mana penampilan buruk dan beberapa keputusan terkadang dipertanyakan.”
Menyesuaikan diri dengan identitas pasca-Klopp
Terakhir, Crouch menyinggung kesulitan yang dihadapi para penggemar dalam menyesuaikan diri dengan filosofi baru setelah bertahun-tahun terbiasa dengan gaya permainan yang sangat khas dan intens, namun ia tetap optimis terhadap hasil akhirnya. Ia menyimpulkan: “Performa tim memang belum terlalu bagus dan gaya permainannya pun terasa berbeda bagi para penggemar yang terbiasa dengan tim Liverpool asuhan Jurgen Klopp. Namun, masih ada peluang untuk meraih musim yang hebat.”
