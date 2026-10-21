Para pegiat berpendapat bahwa karakter berkostum yang sudah ada, seperti Pete the Eagle, sudah cukup untuk menghibur penonton tanpa membuat satwa liar terpapar hiruk-pikuk hari pertandingan. Dalam surat mereka, para pegiat menegaskan bahwa "elang yang cenderung menyendiri layak mendapat perlakuan lebih baik daripada ditempatkan di lingkungan stadion yang bising dan membuat stres". Mereka memperingatkan bahwa "cahaya terang, suara keras, dan kerumunan yang riuh dapat membuat burung ketakutan, kehilangan arah, dan panik".

Mengkritik penggunaan burung itu sebagai hiburan pada hari pertandingan, Dr Carys Bennett dari PETA mengatakan: "Elang botak dihormati sebagai simbol kebebasan, tetapi Phoenix justru digunakan tak lebih dari sekadar alat untuk menghibur penggemar sepakbola.

"Crystal Palace sudah memiliki maskot manusia untuk membangkitkan semangat suporter, jadi tidak ada alasan untuk membawa satwa liar ke stadion yang bising dan penuh sesak. PETA mendesak klub agar membiarkan Phoenix mengepakkan sayapnya dan membebaskannya dari tugas pada hari pertandingan untuk selamanya."