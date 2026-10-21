AFP
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PETA desak Crystal Palace ‘biarkan Phoenix mengepakkan sayapnya’ dan pensiunkan secara permanen maskot elang botak hidup dari tugas pada hari pertandingan
Kelompok pemerhati kesejahteraan hewan menuntut perubahan
Kelompok pembela hak-hak hewan PETA mendesak petinggi Crystal Palace untuk menghentikan secara permanen penggunaan elang botak hidup mereka, Phoenix, dalam rangkaian acara menjelang pertandingan. Dalam surat resmi kepada CEO klub Sharon Lacey, organisasi itu meminta para petinggi berkomitmen untuk “tidak akan pernah lagi menggunakan hewan hidup sebagai maskot”.
Burung yang didatangkan dari Eagle Heights Wildlife Foundation di Kent pada Agustus 2024 itu melambangkan identitas yang diadopsi pada masa Malcolm Allison pada 1973.
- AFP
Para aktivis menyoroti lingkungan stadion yang memicu stres
Para pegiat berpendapat bahwa karakter berkostum yang sudah ada, seperti Pete the Eagle, sudah cukup untuk menghibur penonton tanpa membuat satwa liar terpapar hiruk-pikuk hari pertandingan. Dalam surat mereka, para pegiat menegaskan bahwa "elang yang cenderung menyendiri layak mendapat perlakuan lebih baik daripada ditempatkan di lingkungan stadion yang bising dan membuat stres". Mereka memperingatkan bahwa "cahaya terang, suara keras, dan kerumunan yang riuh dapat membuat burung ketakutan, kehilangan arah, dan panik".
Mengkritik penggunaan burung itu sebagai hiburan pada hari pertandingan, Dr Carys Bennett dari PETA mengatakan: "Elang botak dihormati sebagai simbol kebebasan, tetapi Phoenix justru digunakan tak lebih dari sekadar alat untuk menghibur penggemar sepakbola.
"Crystal Palace sudah memiliki maskot manusia untuk membangkitkan semangat suporter, jadi tidak ada alasan untuk membawa satwa liar ke stadion yang bising dan penuh sesak. PETA mendesak klub agar membiarkan Phoenix mengepakkan sayapnya dan membebaskannya dari tugas pada hari pertandingan untuk selamanya."
Insiden-insiden sebelumnya menegaskan adanya risiko keselamatan
Untuk mendukung permintaannya, organisasi itu menyoroti sejumlah insiden mengkhawatirkan yang melibatkan burung hidup di stadion sepakbola selama bertahun-tahun. Dalam suratnya, PETA mengutip beberapa contoh ketika hewan terluka di dalam stadion: "seekor burung hantu yang mati setelah terkena bola, elang-elang yang menabrak dinding atau jendela kaca, serta seekor elang pemburu yang mendarat di kepala seorang suporter dan menancapkan cakarnya ke kulit kepala pria itu."
Mengingat insiden terpisah yang melibatkan suporter lawan, PETA melanjutkan: "Dalam kasus lain, seorang suporter sepakbola yang membuat keributan memukul elang maskot tim rival."
Pernyataan itu merujuk pada serangan terhadap pendahulu Phoenix, Kayla, dalam pertandingan Piala Liga yang berlangsung sengit melawan rival asal London selatan, Charlton, pada September 2015. Elang botak Amerika pertama milik klub itu kerap terbang menyusuri lapangan dari ujung ke ujung sejak diperkenalkan pada 2010. Ia mati akibat serangan jantung pada Juni 2020 dalam usia 28 tahun.
- Getty Images Sport
Tekanan kian meningkat menjelang lawatan ke Turki
Banding di luar lapangan ini muncul saat manajer Pierre Sage sudah berada di bawah sorotan setelah timnya hanya meraih tujuh poin dari tujuh laga awal di liga. Situasi memburuk pada Minggu ketika tim asal London selatan itu dihajar rival sengitnya, Brighton, dengan skor 5-0 di Amex Stadium. Salah satu momen yang menonjol dalam kekalahan telak itu adalah gol Diego Gomez dari garis tengah lapangan. Palace kini akan berusaha bangkit saat bertandang menghadapi Besiktas di Liga Europa pada Kamis.
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