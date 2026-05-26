Menurut Daily Mail, Vardy siap memendekkan masa tinggalnya di Italia setelah Cremonese terdegradasi ke Serie B. Pemain berusia 39 tahun itu bergabung dengan klub Italia tersebut melalui transfer bebas pada September 2025, memulai tantangan baru setelah meninggalkan Leicester City. Cremonese mengalami musim yang sulit, hanya mengumpulkan 34 poin dari delapan kemenangan, 10 hasil imbang, dan 20 kekalahan. Meskipun bermain di salah satu liga paling defensif di Eropa, Vardy membuktikan kualitasnya yang tak lekang oleh waktu dengan mencetak tujuh gol dan tiga assist dalam 29 penampilan di Serie A, dengan total 2.108 menit di lapangan. Catatan yang mengesankan ini termasuk gol penting melawan Juventus, yang menunjukkan bahwa insting mencetak golnya tetap sangat tajam.