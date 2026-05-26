Getty
Diterjemahkan oleh
Pesta Jamie Vardy! Legenda Leicester ini menargetkan kembalinya ke Liga Premier yang ‘seperti dongeng’ pada usia 39 tahun, setelah mengalami degradasi dari Serie A bersama Cremonese
Akhir dari petualangan di Italia
Menurut Daily Mail, Vardy siap memendekkan masa tinggalnya di Italia setelah Cremonese terdegradasi ke Serie B. Pemain berusia 39 tahun itu bergabung dengan klub Italia tersebut melalui transfer bebas pada September 2025, memulai tantangan baru setelah meninggalkan Leicester City. Cremonese mengalami musim yang sulit, hanya mengumpulkan 34 poin dari delapan kemenangan, 10 hasil imbang, dan 20 kekalahan. Meskipun bermain di salah satu liga paling defensif di Eropa, Vardy membuktikan kualitasnya yang tak lekang oleh waktu dengan mencetak tujuh gol dan tiga assist dalam 29 penampilan di Serie A, dengan total 2.108 menit di lapangan. Catatan yang mengesankan ini termasuk gol penting melawan Juventus, yang menunjukkan bahwa insting mencetak golnya tetap sangat tajam.
- Getty Images Sport
Urusan yang belum tuntas di Inggris
Vardy memiliki opsi untuk memperpanjang masa tinggalnya di Lombardy selama satu musim lagi, namun degradasi klub tersebut ke divisi dua telah mendorongnya untuk kembali ke tanah air. Klub-klub Liga Premier telah mulai menjajaki kemungkinan kesepakatan, menyadari bahwa pemain veteran ini masih bisa menjadi aset berharga. Penyerang ini memiliki rekor fenomenal di Inggris, dengan mencetak 145 gol dan memberikan 50 assist dalam 342 pertandingan Liga Premier. Di semua kompetisi, ia telah tampil dalam 500 pertandingan untuk Leicester, mencetak 200 gol dan menciptakan 71 assist. Perjalanan ikoniknya dimulai saat ia bergabung dari Fleetwood pada 2012, hingga akhirnya memenangkan Liga Premier pada 2016 dan menjadi pemain tertua yang meraih Sepatu Emas.
Bab terakhir dalam kehidupan seorang veteran yang telah menerima berbagai penghargaan
Selama masa kejayaannya di King Power Stadium, penyerang ini berhasil mengumpulkan sejumlah gelar yang mengesankan. Koleksi trofinya mencakup gelar juara liga 2016 yang legendaris, Piala FA pada 2021, Community Shield, serta dua gelar juara divisi dua. Ia juga meraih penghargaan bergengsi sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini. Saat meninggalkan Inggris musim panas lalu, Vardy menerima sejumlah tawaran menggiurkan, termasuk pendekatan serius dari Feyenoord, namun ia memilih proyek di Italia. Kini, pengalaman tak tertandingi dan hasrat tak kenal lelah untuk menang membuatnya kembali menjadi incaran banyak pihak. Pada usia 33 tahun dan 197 hari, ia sebelumnya membuktikan bahwa usia hanyalah angka dengan menjadi top skor dengan 23 gol.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi penyerang legendaris ini?
Vardy kini akan mempertimbangkan dengan cermat pilihan-pilihan yang dimilikinya menjelang dibukanya jendela transfer musim panas. Beberapa klub Liga Premier diperkirakan akan melakukan pembicaraan dengan perwakilannya dalam beberapa pekan mendatang untuk mengikatnya dengan kontrak jangka pendek. Para penggemar akan menanti dengan penuh antusiasme untuk melihat klub mana yang akan memberikan striker ikonik ini kesempatan terakhir untuk bersinar di panggung terbesar sepak bola Inggris.