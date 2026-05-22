Tim asuhan pelatih nasional Harold Kreis berhasil menang 6-2 (2-0, 2-0, 2-2) atas Hungaria yang tidak diunggulkan, setelah sebelumnya menelan empat kekalahan di awal turnamen, sehingga terhindar dari tersingkir lebih awal.
Bek asal Mannheim, Gawanke, yang dengan gol pertamanya mengakhiri kesulitan Jerman dalam memanfaatkan keunggulan jumlah pemain pada percobaan ke-12, menonjol dengan mencetak tiga gol (19./42./50.) dari tim yang dominan. Pemain asal Berlin Eric Mik (9.), penyerang NHL Lukas Reichel (40.), dan debutan Piala Dunia asal Nuremberg Samuel Dove-McFalls (40.) mencetak gol-gol lainnya di hadapan 5.000 penonton di Zurich untuk tim pilihan Federasi Hoki Es Jerman (DEB), yang mempertahankan peluangnya untuk lolos ke babak selanjutnya. Tamas Sarpatki (45.) dan Janos Hari (58.) mencetak gol untuk Hungaria; pada gol pertama, kiper NHL yang sebelumnya tampil solid, Philipp Grubauer, terlihat kurang baik saat bola masuk ke sudut dekat.