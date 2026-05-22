Goal.com
LiveTiket
DeutschlandIMAGO / Beautiful Sports International

Diterjemahkan oleh

Pesta gol membangkitkan secercah harapan terakhir! Jerman memenangkan final pertamanya di Kejuaraan Dunia Hoki Es

Hattrick dari Leon Gawanke, gol pertama dalam situasi power play — dan akhirnya kemenangan pertama: Tim DEB telah menyelesaikan tugas pertama dari tiga tugas wajib dalam perjalanan menuju perempat final Piala Dunia.

Tim asuhan pelatih nasional Harold Kreis berhasil menang 6-2 (2-0, 2-0, 2-2) atas Hungaria yang tidak diunggulkan, setelah sebelumnya menelan empat kekalahan di awal turnamen, sehingga terhindar dari tersingkir lebih awal.

Bek asal Mannheim, Gawanke, yang dengan gol pertamanya mengakhiri kesulitan Jerman dalam memanfaatkan keunggulan jumlah pemain pada percobaan ke-12, menonjol dengan mencetak tiga gol (19./42./50.) dari tim yang dominan. Pemain asal Berlin Eric Mik (9.), penyerang NHL Lukas Reichel (40.), dan debutan Piala Dunia asal Nuremberg Samuel Dove-McFalls (40.) mencetak gol-gol lainnya di hadapan 5.000 penonton di Zurich untuk tim pilihan Federasi Hoki Es Jerman (DEB), yang mempertahankan peluangnya untuk lolos ke babak selanjutnya. Tamas Sarpatki (45.) dan Janos Hari (58.) mencetak gol untuk Hungaria; pada gol pertama, kiper NHL yang sebelumnya tampil solid, Philipp Grubauer, terlihat kurang baik saat bola masuk ke sudut dekat.

  • Pertandingan yang diprediksi menjadi "pertandingan penentu" untuk lolos ke perempat final akan berlangsung pada Sabtu melawan Austria. Dengan kemenangan atas tetangga mereka dan satu kemenangan lagi pada pertandingan penutup babak penyisihan grup pada Senin (keduanya pukul 20.20 WIB/ProSieben dan MagentaTV) melawan Inggris Raya yang sejauh ini kesulitan beradaptasi, peluang untuk lolos ke babak gugur akan cukup besar; namun, tim pilihan DEB juga membutuhkan bantuan dari hasil pertandingan lain.

    "Kami sudah tahu sebelum turnamen bahwa tiga pertandingan terakhir adalah yang harus kami menangkan," kata bek Leon Hüttl sebelum pertandingan di MagentaTV: "Kami ingin menjadi tim yang lebih aktif di setiap pertandingan, menjalankan permainan kami."

    Kreis masih belum memainkan Alexander Karachun yang baru saja ditambahkan ke skuad. Pemain asal Schwenningen ini menggantikan Daniel Fischbuch, calon pemain Köln yang harus pulang lebih awal karena patah tangan. Di bawah mistar gawang, Grubauer tampil sebagai kiper, meskipun 24 jam kemudian sudah ada "pertandingan final" melawan Austria.

    • Iklan

  • Tim DEB memulai pertandingan dengan gugup, namun kemudian bermain dengan sangat agresif

    Tim pilihan DEB memulai pertandingan dengan gugup; peluang power play pertama mereka, yang kesebelas dalam turnamen ini, kembali gagal seperti biasa. Namun tak lama setelah itu, Mik mencetak gol lewat tendangan melengkung dari garis biru, sementara di depan gawang, Nicolas Krämmer menghalangi pandangan kiper Hungaria, Bence Balizs.

    Dengan keunggulan tersebut, permainan Jerman kembali tenang, tim Kreis terus-menerus mengurung Hungaria di sepertiga lapangan mereka sendiri. Namun, hampir tidak ada peluang gol yang tercipta. Pada power play ke-12, kebuntuan akhirnya terpecahkan: Gawanke mencetak gol setelah Stefan Loibl gagal mengendalikan puck.

    "Itulah yang kami butuhkan. Kami tahu itu, kami sudah membicarakannya," kata Krämmer setelah periode pertama. Padahal, hukuman bagi Hungaria seharusnya tidak diberikan, karena Fabio Wagner mengenai wajah Marc Michaelis dengan tongkatnya.

    Dominasi berlanjut di periode kedua, Hungaria hampir tidak bisa lepas dari tekanan. Satu-satunya kelemahan: Tim DEB tidak memanfaatkan peluangnya. Baru menjelang akhir periode, Reichel menambah skor, dengan tembakan ke-18 di periode kedua. "Kami memberikan tekanan besar ke gawang lawan hari ini," kata penyerang Alexander Ehl.

    Gawanke menambah gol tak lama setelah babak terakhir dimulai. Tim Jerman sedikit mengurangi tempo, lalu Hungaria mencegah Grubauer meraih shutout keduanya di Piala Dunia. Sebuah gol lainnya dibatalkan setelah tim pelatih Jerman mengajukan protes. Grubauer telah terhalang. Kemudian Gawanke menyempurnakan hat-trick-nya dari sudut yang sempit.