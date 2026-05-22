Tim pilihan DEB memulai pertandingan dengan gugup; peluang power play pertama mereka, yang kesebelas dalam turnamen ini, kembali gagal seperti biasa. Namun tak lama setelah itu, Mik mencetak gol lewat tendangan melengkung dari garis biru, sementara di depan gawang, Nicolas Krämmer menghalangi pandangan kiper Hungaria, Bence Balizs.

Dengan keunggulan tersebut, permainan Jerman kembali tenang, tim Kreis terus-menerus mengurung Hungaria di sepertiga lapangan mereka sendiri. Namun, hampir tidak ada peluang gol yang tercipta. Pada power play ke-12, kebuntuan akhirnya terpecahkan: Gawanke mencetak gol setelah Stefan Loibl gagal mengendalikan puck.

"Itulah yang kami butuhkan. Kami tahu itu, kami sudah membicarakannya," kata Krämmer setelah periode pertama. Padahal, hukuman bagi Hungaria seharusnya tidak diberikan, karena Fabio Wagner mengenai wajah Marc Michaelis dengan tongkatnya.

Dominasi berlanjut di periode kedua, Hungaria hampir tidak bisa lepas dari tekanan. Satu-satunya kelemahan: Tim DEB tidak memanfaatkan peluangnya. Baru menjelang akhir periode, Reichel menambah skor, dengan tembakan ke-18 di periode kedua. "Kami memberikan tekanan besar ke gawang lawan hari ini," kata penyerang Alexander Ehl.

Gawanke menambah gol tak lama setelah babak terakhir dimulai. Tim Jerman sedikit mengurangi tempo, lalu Hungaria mencegah Grubauer meraih shutout keduanya di Piala Dunia. Sebuah gol lainnya dibatalkan setelah tim pelatih Jerman mengajukan protes. Grubauer telah terhalang. Kemudian Gawanke menyempurnakan hat-trick-nya dari sudut yang sempit.