Pesta Gol Borneo FC Tak Mampu Bendung Persib Bandung Juarai Indonesia Super League 2025/26
Maung Bandung Menjuarai Liga Tiga Kali Beruntun
Persib Bandung secara dramatis berhasil menjadi juara Indonesia Super League 2025/26, meski hanya bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 23/5) sore WIB. Keberhasilan ini menjadi pencapaian luar biasa bagi Pangeran Biru yang sebelumnya telah meraih gelar juara Liga 1 secara berturut-turut pada musim 2023/24 dan 2024/25. Penggawa Persib dan suporter langsung merayakan sukses tersebut selepas wasit asal Korea Selatan, Ko Hyung-jin, meniupkan peluit panjang yang membuat Stadion GBLA bergemuruh.
Sistem Head-To-Head Memberikan Berkah Bagi Persib
Hasil imbang ini sudah cukup bagi Persib untuk memuncaki klasemen dengan 79 poin. Posisi mereka tak tergoyahkan di puncak, walau pada pertandingan lainnya yang digelar secara bersamaan di Stadion Segiri, Borneo FC, yang merupakan rival utama Persib, mencatat kemenangan telak 7-1 atas Malut United. Sistem head-to-head yang diterapkan dalam penentuan peringkat di klasemen musim ini memberikan berkah tersendiri bagi Persib. Meski memiliki poin sama dengan selisih gol lebih baik, Borneo FC tidak mampu menggusur Persib. Pesut Etam mencatatkan imbang dan kalah ketika bertemu Persib.
Kebuntuan Mencetak Gol Di Laga Penentuan
Dalam pertandingan yang sangat krusial ini, pelatih Bojan Hodak mengandalkan Thom Haye sebagai jenderal lapangan tengah, menyusul sanksi akumulasi kartu Marc Klok. Namun, Persijap Jepara yang bertindak sebagai tim tamu memberikan perlawanan sengit. Kendati Persib terus menekan melalui aksi Berguinho dan Andre Jung, kedisiplinan barisan pertahanan Laskar Kalinyamat membuat skor kacamata bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda laga berakhir. Ketangguhan kiper Persijap, Muhammad Nurdiansyah, menjadi tembok besar bagi lini serang tuan rumah. Nurdiansyah tercatat melakukan beberapa penyelamatan gemilang, termasuk menepis tendangan bebas Thom Haye pada menit ke-53.
Koleksi Trofi Kesepuluh Pangeran Biru
Keberhasilan menjuarai Super League 2025/26 melengkapi panca takhta atau bintang kelima mereka sejak era Liga Indonesia. Sebelumnya, Persib menjuarai Liga Indonesia 1994/95, Liga Super Indonesia (LSI) 2014, serta back to back pada Liga 1 2023/24 dan 2024/25. Secara keseluruhan, ini merupakan trofi kesepuluh Persib di kompetisi kasta tertinggi nasional. Di era amatir, PERSIB pernah menjuarai Kejuaraan Nasional (Kejurnas) PSSI 1937, 1959/61, Kompetisi Perserikatan 1986, 1989/90 dan 1993/94.