Argentina membuka rangkaian laga kandang pasca-Piala Dunia mereka dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Bolivia dalam pertandingan persahabatan internasional di Stadion Mario Alberto Kempes. Lionel Scaloni menurunkan susunan pemain inti yang seimbang, menampilkan para juara dunia yang sudah mapan bersama talenta-talenta muda yang sedang berkembang.

Lautaro Martinez membuka skor pada menit ke-15, memaksimalkan umpan presisi Alexis Mac Allister untuk memecah kebuntuan.

Nico Paz menggandakan keunggulan sesaat sebelum turun minum, dengan cungkilan halus melewati Guillermo Viscarra setelah menerima assist dari Exequiel Palacios.



