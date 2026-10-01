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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Pesta empat gol! Bagaimana Argentina menghancurkan Bolivia untuk mengawali tur kandang mereka

Argentina
Argentina vs Bolivia
Bolivia
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Argentina membuka rangkaian tiga laga persahabatan kandang mereka dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Bolivia di Stadion Mario Alberto Kempes. Gol-gol dari Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero, dan Jose Lopez memastikan kemenangan dominan bagi tim asuhan Lionel Scaloni di Cordoba.

  • Argentina melaju mulus menuju kemenangan empat gol dalam laga kandang di Cordoba

    Argentina membuka rangkaian laga kandang pasca-Piala Dunia mereka dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Bolivia dalam pertandingan persahabatan internasional di Stadion Mario Alberto Kempes. Lionel Scaloni menurunkan susunan pemain inti yang seimbang, menampilkan para juara dunia yang sudah mapan bersama talenta-talenta muda yang sedang berkembang.

    Lautaro Martinez membuka skor pada menit ke-15, memaksimalkan umpan presisi Alexis Mac Allister untuk memecah kebuntuan.

    Nico Paz menggandakan keunggulan sesaat sebelum turun minum, dengan cungkilan halus melewati Guillermo Viscarra setelah menerima assist dari Exequiel Palacios.


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    Sundulan Romero dan gol Lopez di akhir laga melengkapi penampilan dominan

    Tim asuhan Scaloni tetap mengendalikan permainan setelah jeda, memperlebar keunggulan pada menit kedelapan babak kedua. Paz beralih menjadi pemberi assist dengan mengirim sepak pojok akurat yang ditanduk masuk bek Cristian Romero di tiang jauh.

    Argentina mengontrol tempo lewat penguasaan bola sebelum Leonel Flores menciptakan peluang keempat pada akhir laga.

    Penyerang Palmeiras Jose Lopez menyambar bola muntah untuk mencetak gol senior internasional pertamanya.

  • Scaloni memanfaatkan kedalaman skuad sepanjang periode eksperimen

    Pertandingan ini memberi Scaloni peluang berharga untuk merotasi skuadnya, dengan memberikan menit bermain kepada talenta-talenta muda termasuk Agustin Giay dan Gianlucca Prestianni. Sang pelatih memuji semangat kolektif para pemain senior yang tetap menjaga intensitas tinggi sepanjang laga.

    Bolivia kesulitan menguji Emiliano Martinez di gawang Argentina, dan terus tertekan di area pertahanannya sendiri.

    Kombinasi umpan cair Argentina terus menciptakan peluang serangan.

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    Argentina bersiap untuk laga-laga persahabatan mendatang melawan lawan dari Afrika

    Argentina menuntaskan masa tinggal mereka di Cordoba saat bersiap untuk laga kedua dalam rangkaian tiga pertandingan melawan Burkina Faso. Tim asuhan Scaloni kemudian menutup jeda internasional melawan Benin.

    Bolivia berkumpul kembali setelah kekalahan tersebut untuk mempersiapkan pertandingan kompetitif berikutnya.

    Argentina berupaya mempertahankan tren kemenangan mereka sepanjang rangkaian ini.

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