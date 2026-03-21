Dalam skuad yang dipimpin Pelatih Vincent Kompany, kembali terdapat dua remaja, Erblin Osmani (16) dan Guido Della Rovere (18), yang belum pernah merasakan atmosfer sepak bola profesional sebelumnya.
Diterjemahkan oleh
Pesta Debutan berikutnya? Sudah ada dua wajah baru lagi di bangku cadangan FC Bayern München
Pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta Bergamo, dua pemain muda FCB telah melakukan debutnya akibat situasi skuad yang terbatas di klub juara Jerman tersebut. Deniz Ofli dan Filip Pavic masing-masing masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua.
Pada hari Sabtu, Kompany kembali harus bermain tanpa sejumlah pemain. Sementara Nicolas Jackson (kartu merah), Luis Diaz (kartu kuning-merah), dan Jonathan Tah (lima kartu kuning) absen karena skorsing, Jamal Musiala (masalah pergelangan kaki), Alphonso Davies (cedera paha), Manuel Neuer (robekan serat otot), dan Sven Ulreich (robekan otot) absen karena cedera. Selain itu, Aleksandar Pavlovic juga harus absen mendadak karena masalah pinggul.
- Imago Images
FC Bayern München: Hanya tiga pemain senior di bangku cadangan
Sementara itu, Della Rovere dan Osmani masing-masing menjadi opsi untuk lini tengah. Yang pertama bergabung ke Munich pada 2024 dari akademi muda Cremonese. Pemain asal Italia ini sudah menjadi bagian tetap dari tim cadangan di Regionalliga Bayern dan mencetak empat gol serta sepuluh assist dalam 21 pertandingan liga. Sementara itu, Osmani sudah aktif di akademi muda Bayern sejak 2017 dan sejauh ini hanya bermain untuk tim U17.
Bek Pavic dan Ofli juga kembali masuk dalam skuad. Kiper Leonard Prescott dan pemain serang Mayon Cardozo merupakan dua talenta lain dalam skuad. Yang terakhir sudah melakukan debutnya melawan Gladbach. Bangku cadangan dilengkapi oleh Raphael Guerreiro, Hiroki Ito, dan Tom Bischof.
Pelatih kepala Kompany mengatakan kepada Sky sebelum kick-off mengenai susunan pemainnya: "Beberapa pemain dari mereka mungkin dibutuhkan hari ini. Ini juga soal mengumpulkan pengalaman. Beberapa akan berhasil, beberapa tidak. Ini soal integrasi. Saya harap para pemain yang turun hari ini tangguh."
- Susunan pemain FC Bayern München: Urbig - Stanisic, Upamecano, Kim, Laimer - Kimmich, Goretzka - Olise, Karl, Gnabry - Kane
FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya
Tanggal Waktu Pertandingan Sabtu, 21 Maret 15.30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sabtu, 4 April 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) Selasa, 7 April 21.00 Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions) Sabtu, 11 April 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Rabu, 15 April 21.00 FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)