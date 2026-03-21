Pesta Debutan berikutnya? Sudah ada dua wajah baru lagi di bangku cadangan FC Bayern München

Sementara itu, Della Rovere dan Osmani masing-masing menjadi opsi untuk lini tengah. Yang pertama bergabung ke Munich pada 2024 dari akademi muda Cremonese. Pemain asal Italia ini sudah menjadi bagian tetap dari tim cadangan di Regionalliga Bayern dan mencetak empat gol serta sepuluh assist dalam 21 pertandingan liga. Sementara itu, Osmani sudah aktif di akademi muda Bayern sejak 2017 dan sejauh ini hanya bermain untuk tim U17.

Bek Pavic dan Ofli juga kembali masuk dalam skuad. Kiper Leonard Prescott dan pemain serang Mayon Cardozo merupakan dua talenta lain dalam skuad. Yang terakhir sudah melakukan debutnya melawan Gladbach. Bangku cadangan dilengkapi oleh Raphael Guerreiro, Hiroki Ito, dan Tom Bischof.

Pelatih kepala Kompany mengatakan kepada Sky sebelum kick-off mengenai susunan pemainnya: "Beberapa pemain dari mereka mungkin dibutuhkan hari ini. Ini juga soal mengumpulkan pengalaman. Beberapa akan berhasil, beberapa tidak. Ini soal integrasi. Saya harap para pemain yang turun hari ini tangguh."