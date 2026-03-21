Erblin Osmani yang baru berusia 16 tahun merayakan penampilan perdananya di tim senior saat melawan Eisernen — pada menit ke-87, ia masuk menggantikan Leon Goretzka. Selain itu, Guido Della Rovere (18) juga masuk dalam skuad pelatih Vincent Kompany untuk pertama kalinya, namun ia tidak sempat diturunkan sebagai pemain pengganti.
Pesta Debut Berikutnya! Pemain berusia 16 tahun merayakan debut profesionalnya bersama FC Bayern München saat melawan Union Berlin
Pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta Bergamo, dua pemain muda FCB telah melakukan debutnya akibat situasi skuad yang terbatas di klub juara Bundesliga tersebut. Deniz Ofli dan Filip Pavic masing-masing masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua.
Pada hari Sabtu, Kompany kembali harus bermain tanpa sejumlah pemain. Sementara Nicolas Jackson (kartu merah), Luis Diaz (kartu kuning-merah), dan Jonathan Tah (lima kartu kuning) absen karena skorsing, Jamal Musiala (masalah pergelangan kaki), Alphonso Davies (cedera paha), Manuel Neuer (robekan serat otot), dan Sven Ulreich (robekan otot) absen karena cedera. Selain itu, Aleksandar Pavlovic juga harus absen mendadak karena masalah pinggul.
FC Bayern München: Hanya ada tiga pemain senior di bangku cadangan
Della Rovere dan Osmani sama-sama bermain di lini tengah. Yang pertama bergabung ke Munich pada tahun 2024 dari akademi muda Cremonese. Pemain asal Italia ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari tim cadangan di Regionalliga Bayern dan mencetak empat gol serta sepuluh assist dalam 21 pertandingan liga. Sementara itu, Osmani telah aktif di akademi muda Bayern sejak 2017 dan sejauh ini hanya tampil untuk tim U17.
Bek Pavic dan Ofli juga kembali masuk dalam skuad. Dua talenta lainnya yang masuk dalam skuad adalah kiper Leonard Prescott dan pemain serang Mayon Cardozo. Yang terakhir ini sudah melakukan debutnya saat melawan Gladbach dan juga diberi kesempatan bermain di menit-menit akhir saat melawan Union. Bangku cadangan dilengkapi oleh Raphael Guerreiro, Hiroki Ito, dan Tom Bischof.
FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya
Tanggal Waktu Pertemuan Sabtu, 4 April 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) Selasa, 7 April 21.00 Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions) Sabtu, 11 April 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Rabu, 15 April 21.00 FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)