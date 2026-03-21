Pesta Debut Berikutnya! Pemain berusia 16 tahun merayakan debut profesionalnya bersama FC Bayern München saat melawan Union Berlin

Della Rovere dan Osmani sama-sama bermain di lini tengah. Yang pertama bergabung ke Munich pada tahun 2024 dari akademi muda Cremonese. Pemain asal Italia ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari tim cadangan di Regionalliga Bayern dan mencetak empat gol serta sepuluh assist dalam 21 pertandingan liga. Sementara itu, Osmani telah aktif di akademi muda Bayern sejak 2017 dan sejauh ini hanya tampil untuk tim U17.

Bek Pavic dan Ofli juga kembali masuk dalam skuad. Dua talenta lainnya yang masuk dalam skuad adalah kiper Leonard Prescott dan pemain serang Mayon Cardozo. Yang terakhir ini sudah melakukan debutnya saat melawan Gladbach dan juga diberi kesempatan bermain di menit-menit akhir saat melawan Union. Bangku cadangan dilengkapi oleh Raphael Guerreiro, Hiroki Ito, dan Tom Bischof.