Pesona Yamal dan racun mematikan... 5 senjata Spanyol untuk mengalahkan Argentina

Para penggemar sepak bola akan disuguhi sajian sepak bola yang memuaskan saat menyaksikan final Piala Dunia 2026, lusa Minggu, antara Argentina dan Spanyol.

Timnas Spanyol berambisi meraih gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, sementara para penari tango bertekad merebut gelar tersebut untuk keempat kalinya, setelah edisi 1978, 1986, dan 2022.

Ada banyak faktor yang mungkin menguntungkan tim Spanyol “Los Matadores” melawan sang juara bertahan, dan Kooora mengulasnya sebagai berikut:

Pertahanan yang kokoh dan gawang yang tak tertembus

Pertahanan tim nasional Spanyol mencuri perhatian di Piala Dunia 2026, setelah gawang mereka hanya kebobolan sekali sepanjang 7 pertandingan di turnamen ini.

Tim Matador memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde, sebelum meraih kemenangan telak 4-0 atas Arab Saudi, lalu mengalahkan Uruguay dengan skor 1-0 pada penutup babak penyisihan grup.

Timnas Spanyol mengalahkan Austria dengan skor 3-0 di babak 32 besar, lalu melaju setelah mengalahkan Portugal dengan skor 1-0, sebelum kebobolan satu gol dalam kemenangan 2-1 atas Belgia di perempat final, dan kemudian menang 2-0 atas Prancis di semifinal.

Tidak diragukan lagi, fakta bahwa gawang La Roja hanya kebobolan satu kali saja berkat keunggulan barisan pertahanan, serta penampilan gemilang kiper Unai Simón, yang berhasil menjaga gawangnya tetap bersih selama 650 menit berturut-turut di Piala Dunia, sebelum kebobolan gol dari Belgia.