Hakim Tais de Paula Scheer memutuskan bahwa kesaksian korban memiliki bobot pembuktian yang signifikan, terbukti cukup konsisten dan koheren untuk membenarkan vonis bersalah bahkan tanpa pemeriksaan forensik.

Dalam putusan tertulisnya, sang hakim menjelaskan: "Materialitas dan kepengarangan tindak pidana percobaan pemerkosaan terbukti melalui kesaksian korban yang tegas, koheren, dan konsisten, yang diperkuat oleh kumpulan alat bukti, yang cukup untuk menjatuhkan putusan bersalah bahkan tanpa adanya pemeriksaan forensik. Kesaksian korban dalam kejahatan seksual yang dilakukan di lingkungan domestik memiliki bobot pembuktian khusus, mengingat sifat fakta yang tertutup dan kerentanan pihak yang dirugikan, sesuai dengan Protokol Pengadilan dengan Perspektif Gender dan yurisprudensi yang telah ditetapkan."

Sementara itu, Paranaense mengambil jarak dari proses tersebut, dengan menyatakan melalui media sosial: "Karena ini melibatkan proses yang berada di bawah kerahasiaan peradilan, Klub tidak akan mengomentari isinya atau fakta-fakta yang dibahas di dalamnya. Putusan ini berasal dari pengadilan tingkat pertama dan dapat diajukan banding. Klub tidak mengambil bagian dalam proses ini dan akan menghormati jalannya proses sebagaimana mestinya, dengan mematuhi jaminan hukum yang berlaku hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap, jika nantinya ada."