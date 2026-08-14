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Pesepakbola top Brasil dijatuhi hukuman 13 tahun penjara karena memperkosa mantan pasangan
Derik dijatuhi hukuman penjara
Pemain Paranaense, Derik, dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dalam rezim tertutup setelah dinyatakan bersalah atas dua dakwaan pemerkosaan terhadap mantan pasangannya pada 2024. Keputusan itu dijatuhkan oleh Hakim Tais de Paula Scheer di Pengadilan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Keluarga terhadap Perempuan di Curitiba. Meski ada putusan tersebut, pemain berusia 21 tahun itu diizinkan tetap bebas selama mengajukan banding atas putusan tersebut, meskipun pengadilan memerintahkannya membayar ganti rugi sebesar R$ 20.000 (£2.800/$3.800) beserta biaya hukum.
- Onzex Press e Imagens
Hakim menolak permintaan jaksa penuntut.
Kantor Kejaksaan pada awalnya meminta pembebasan Derik, dengan alasan bahwa bukti yang dikumpulkan tidak cukup dan memuat keterangan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang terlibat.
Menurut dokumen hukum yang diakses oleh ESPN, Kantor Kejaksaan menyatakan: "Kantor Kejaksaan meminta pembebasan terdakwa dari dakwaan berdasarkan Pasal 213, caput, dan 147-B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan Pasal 386, VII, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan alasan bahwa rangkaian alat bukti yang terkumpul dalam berkas perkara tidak cukup untuk menjatuhkan putusan bersalah, mengingat bahwa saat memperhadapkan narasi-narasi yang dikumpulkan dalam pemeriksaan yudisial yang bersifat adversarial, terungkap adanya versi yang saling bertentangan terkait tindak pidana pemerkosaan. [Kantor Kejaksaan] juga menekankan bahwa karena tidak adanya bukti yang konklusif untuk menegaskan bahwa terdakwa melakukan Fakta 01 dan 02, menjadi tidak memungkinkan untuk membebankan tanggung jawab pidana kepadanya atas kerugian emosional."
Pengadilan memprioritaskan kesaksian korban
Hakim Tais de Paula Scheer memutuskan bahwa kesaksian korban memiliki bobot pembuktian yang signifikan, terbukti cukup konsisten dan koheren untuk membenarkan vonis bersalah bahkan tanpa pemeriksaan forensik.
Dalam putusan tertulisnya, sang hakim menjelaskan: "Materialitas dan kepengarangan tindak pidana percobaan pemerkosaan terbukti melalui kesaksian korban yang tegas, koheren, dan konsisten, yang diperkuat oleh kumpulan alat bukti, yang cukup untuk menjatuhkan putusan bersalah bahkan tanpa adanya pemeriksaan forensik. Kesaksian korban dalam kejahatan seksual yang dilakukan di lingkungan domestik memiliki bobot pembuktian khusus, mengingat sifat fakta yang tertutup dan kerentanan pihak yang dirugikan, sesuai dengan Protokol Pengadilan dengan Perspektif Gender dan yurisprudensi yang telah ditetapkan."
Sementara itu, Paranaense mengambil jarak dari proses tersebut, dengan menyatakan melalui media sosial: "Karena ini melibatkan proses yang berada di bawah kerahasiaan peradilan, Klub tidak akan mengomentari isinya atau fakta-fakta yang dibahas di dalamnya. Putusan ini berasal dari pengadilan tingkat pertama dan dapat diajukan banding. Klub tidak mengambil bagian dalam proses ini dan akan menghormati jalannya proses sebagaimana mestinya, dengan mematuhi jaminan hukum yang berlaku hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap, jika nantinya ada."
- Fotoarena
Proses banding sedang berlangsung sekarang
Tim hukum Derik diperkirakan akan mengajukan banding resmi ke pengadilan yang lebih tinggi dalam upaya membatalkan putusan awal. Sementara proses hukum terus berjalan di bawah kerahasiaan peradilan, Paranaense kemungkinan akan memantau perkembangan dari kejauhan tanpa terlibat dalam persidangan. Karier profesional bek muda itu kini berada di ujung tanduk saat ia menunggu kejelasan tentang masa depan hukumnya dalam beberapa bulan ke depan.
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