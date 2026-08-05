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Pesepakbola muda menjanjikan berusia 15 tahun tewas dalam penembakan salah sasaran setelah pertandingan
Salah identitas di Maceio
Menurut laporan NeedToKnow, da Silva tewas ditembak secara keliru di Maceió, Brasil, pada Sabtu. Da Silva baru saja selesai memainkan sebuah pertandingan dalam turnamen sepak bola amatir Taça das Grotas.
Penyelidik kepolisian meyakini serangan itu dilakukan oleh anggota geng saingan pengedar narkoba, dan pihak berwenang menegaskan bahwa Da Silva sama sekali tidak terlibat dalam aktivitas kriminal apa pun. Beberapa orang lainnya juga terkena tembakan dalam insiden tragis tersebut. Da Silva segera dilarikan ke rumah sakit, tetapi dengan sedih dinyatakan meninggal dunia akibat luka-lukanya. Kehilangan mendadak ini sangat memukul keluarga dan kerabatnya, yang kini berjuang untuk memahami kekerasan tanpa alasan yang merenggut nyawanya.
Keluarga terpukul oleh kehilangan ini
Marcos Antônio Leandro, ayah dari Da Silva, mengungkapkan duka mendalamnya kepada media lokal setelah penembakan fatal tersebut. Leandro mengatakan: "Keluarga saya hancur oleh dua penjahat yang datang dan menembak anak saya dari belakang. Pertandingan baru saja selesai dan dia sedang berganti pakaian, jadi dia tidak punya kesempatan untuk lari. Saya sangat terpukul. Saudara-saudaranya tidak berhenti menangis."
Leandro juga menuturkan betapa sepakbola begitu melekat dalam kehidupan mereka, seraya menambahkan: "Saya membesarkan semua anak saya dengan kerendahan hati, menunjukkan kepada mereka bagaimana menjadi orang yang baik. Tidak mudah kehilangan seorang putra yang memiliki begitu banyak mimpi." Da Silva adalah anak bungsu dari lima bersaudara.
Karier yang menjanjikan terhenti lebih cepat
Da Silva membela akademi muda São Paulo, bermain untuk tim U-14 dan U-15 mereka. Ia bergabung dengan São Paulo pada 2025 dan bertahan hingga April tahun ini, serta secara khusus membantu São Paulo menjuarai Copa Fictor U-15 2026.
Merefleksikan bakat putranya, Leandro mengatakan: "Sejak usia yang sangat muda, dia menonjol dalam sepakbola. Hanya itu yang memenuhi hidupnya. Dia sudah memenangi gelar futsal dan sepakbola bersama CSA. Dia antusias untuk kembali ke lapangan dan tidak sabar menunggu hari-hari berlalu agar dia bisa bepergian ke Recife dan bergabung dengan Retrô." Retrô FC Brasil menantikan Da Silva segera melapor kepada mereka.
- AFP
Apa yang terjadi selanjutnya dalam penyelidikan ini?
Polisi setempat saat ini sedang mewawancarai para saksi yang melihat penembakan tersebut dan mengumpulkan keterangan untuk membantu penyelidikan aktif mereka. Para penyelidik juga sedang menganalisis rekaman CCTV dari area sekitar secara cermat dalam upaya untuk secara resmi mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu. Hingga saat ini, belum ada penangkapan yang dilakukan, tetapi pihak berwenang tetap berkomitmen untuk menegakkan keadilan bagi Da Silva dan keluarganya yang berduka.
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