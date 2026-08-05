Menurut laporan NeedToKnow, da Silva tewas ditembak secara keliru di Maceió, Brasil, pada Sabtu. Da Silva baru saja selesai memainkan sebuah pertandingan dalam turnamen sepak bola amatir Taça das Grotas.

Penyelidik kepolisian meyakini serangan itu dilakukan oleh anggota geng saingan pengedar narkoba, dan pihak berwenang menegaskan bahwa Da Silva sama sekali tidak terlibat dalam aktivitas kriminal apa pun. Beberapa orang lainnya juga terkena tembakan dalam insiden tragis tersebut. Da Silva segera dilarikan ke rumah sakit, tetapi dengan sedih dinyatakan meninggal dunia akibat luka-lukanya. Kehilangan mendadak ini sangat memukul keluarga dan kerabatnya, yang kini berjuang untuk memahami kekerasan tanpa alasan yang merenggut nyawanya.