Pesepakbola Deportivo Cali Johan Martinez diserang dan diancam dengan todongan senjata oleh orang-orang yang diduga suporter

Pihak Deportivo Cali bergerak cepat dengan merilis pernyataan resmi yang mengecam tindakan kriminal tersebut. Dalam pernyataannya, mereka menyebut: "Club Profesional Deportivo Cali S.A. dengan tegas menolak tindakan kekerasan dan intimidasi yang dialami pemain kami kemarin. Institusi kami menyampaikan dukungan penuh dan solidaritas kepada Johan serta keluarganya. Tidak ada tempat bagi segala bentuk agresi, ancaman, atau intimidasi dalam sepakbola maupun di masyarakat kami."

Berbicara kepada Super Combo del Deporte, direktur hukum klub Felipe Restrepo mengungkap rincian ancaman senjata api tersebut: "Mereka mengintimidasinya dengan senjata api, mereka menyerangnya; ini tidak boleh terjadi, orang-orang yang melakukan ini bukan suporter."