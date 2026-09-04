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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Pesepakbola Deportivo Cali Johan Martinez diserang dan diancam dengan todongan senjata oleh orang-orang yang diduga suporter

Deportivo Cali
Primera A
J. Martinez

Pemain Deportivo Cali, Johan Martinez, menjadi korban serangan fisik brutal dan diancam dengan todongan senjata oleh orang-orang yang diduga sebagai suporter klub Kolombia tersebut. Penyergapan traumatis itu terjadi saat sang pesepakbola sedang bepergian bersama anggota keluarganya di kota Cali, yang memicu kecaman cepat serta dukungan kelembagaan dari pihak klub.

  • Serangan bersenjata mengejutkan Kolombia

    Martinez menjadi sasaran serangan brutal dan diancam dengan todongan senjata oleh orang-orang yang diduga suporter klub di kota Cali, seperti dilaporkan oleh Marca. Penyergapan bersenjata itu terjadi saat pesepakbola tersebut sedang melintasi kota bersama keluarganya. Pihak klub Azucarero merespons kejadian traumatis itu dengan segera, menjanjikan dukungan institusional penuh kepada sang pemain sekaligus mengutuk keras gelombang kekerasan yang kian meningkat di dunia olahraga Kolombia.


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  • Deportivo Cali v Velez - Copa CONMEBOL Sudamericana 2020Getty Images Sport

    Klub mengecam kekerasan suporter

    Pihak Deportivo Cali bergerak cepat dengan merilis pernyataan resmi yang mengecam tindakan kriminal tersebut. Dalam pernyataannya, mereka menyebut: "Club Profesional Deportivo Cali S.A. dengan tegas menolak tindakan kekerasan dan intimidasi yang dialami pemain kami kemarin. Institusi kami menyampaikan dukungan penuh dan solidaritas kepada Johan serta keluarganya. Tidak ada tempat bagi segala bentuk agresi, ancaman, atau intimidasi dalam sepakbola maupun di masyarakat kami."

    Berbicara kepada Super Combo del Deporte, direktur hukum klub Felipe Restrepo mengungkap rincian ancaman senjata api tersebut: "Mereka mengintimidasinya dengan senjata api, mereka menyerangnya; ini tidak boleh terjadi, orang-orang yang melakukan ini bukan suporter."

  • Kekhawatiran soal keselamatan pemain meningkat

    Serangan terhadap Martinez kembali memicu perdebatan sengit seputar jaminan keamanan bagi atlet profesional dan keluarga mereka di tengah gelombang kekerasan di sepakbola Kolombia. Pihak klub mengonfirmasi bahwa mereka telah memberikan pendampingan psikologis intensif untuk membantu sang pemain mengatasi trauma mental setelah perampokan tersebut. Meski mengalami kejadian mengerikan itu bersama orang-orang terdekatnya, Martinez dilaporkan telah kembali berlatih bersama tim utama tanpa mengalami cedera fisik serius.

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  • imago-sport-1007098821.jpgNurPhoto

    Polisi meluncurkan penyelidikan kriminal

    Pejabat Cali sedang bekerja secara aktif bersama otoritas peradilan dan Departemen Kepolisian Cali untuk mengungkap motif serta memburu para pelaku di balik penyergapan bersenjata tersebut. Tekanan besar kini berada di pundak staf pelatih untuk menjaga moral skuad menjelang laga liga domestik berikutnya. Pertandingan yang akan datang menjadi ujian berat bagi ketangguhan mental saat semua orang di klub berusaha kembali fokus ke lapangan setelah episode kelam ini.

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