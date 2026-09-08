Pesepakbola amatir Jerman ditangkap karena diduga meracuni rekan setimnya dalam pembunuhan 'balas dendam' yang mengejutkan

Pihak berwenang dan orang-orang terdekat Philipp pada awalnya menduga keracunan makanan parah setelah skuad menyantap ikan selama perjalanan, sebelum penyelidik forensik menemukan bukti yang mengarah pada pembunuhan yang disengaja.

Mengenai dugaan motif di balik insiden tersebut, jaksa senior Thomas Hauburger mengatakan kepada media lokal: "Kami berasumsi bahwa ini adalah tindakan balas dendam."

Penangkapan itu mengirimkan gelombang kejut ke tim amatir tersebut, dengan kepala sepakbola Rockenberg Manuel Barufe mengatakan kepada media lokal: "Kami semua terkejut dan terguncang. Tidak ada yang mengira ini. Kami berharap polisi bisa sepenuhnya menjelaskan apa yang terjadi."