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SV Werder Bremen v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Pesepakbola amatir Jerman ditangkap karena diduga meracuni rekan setimnya dalam pembunuhan 'balas dendam' yang mengejutkan

Bundesliga
2. Bundesliga

Seorang pesepakbola amatir Jerman berusia 35 tahun telah ditahan atas dugaan meracuni rekan setimnya hingga tewas dalam sebuah perjalanan akhir musim ke Dresden. Jaksa menangani insiden tragis itu sebagai dugaan aksi balas dendam, dengan korban meninggal dunia akibat kegagalan multi-organ septik tak lama setelah pulang ke rumah bersama klubnya tahun lalu.

  • Pemain amatir terancam ditangkap

    Seorang pesepakbola amatir Jerman berusia 35 tahun bernama Marius ditangkap polisi pada Selasa, 1 September, atas dugaan meracuni rekan setimnya yang berusia 30 tahun, Philipp. Korban jatuh sakit saat menjalani perjalanan akhir musim ke Dresden bersama tim amatir TuS Rockenberg sebelum meninggal dunia di rumah sakit pada 16 Juni 2025. Pemeriksaan medis kemudian mengonfirmasi penyebab kematian sebagai kegagalan multi-organ septik yang disebabkan oleh keracunan, menurut laporan yang dikutip oleh NeedToKnow.

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  • imago-sport-1078776165.jpgIcon Sportswire

    Jaksa menduga ada motif balas dendam

    Pihak berwenang dan orang-orang terdekat Philipp pada awalnya menduga keracunan makanan parah setelah skuad menyantap ikan selama perjalanan, sebelum penyelidik forensik menemukan bukti yang mengarah pada pembunuhan yang disengaja.

    Mengenai dugaan motif di balik insiden tersebut, jaksa senior Thomas Hauburger mengatakan kepada media lokal: "Kami berasumsi bahwa ini adalah tindakan balas dendam."

    Penangkapan itu mengirimkan gelombang kejut ke tim amatir tersebut, dengan kepala sepakbola Rockenberg Manuel Barufe mengatakan kepada media lokal: "Kami semua terkejut dan terguncang. Tidak ada yang mengira ini. Kami berharap polisi bisa sepenuhnya menjelaskan apa yang terjadi."

  • Klub berduka akibat tragedi

    Rockenberg merilis pernyataan resmi di media sosial yang mengungkapkan duka mendalam mereka, sembari meminta privasi untuk seluruh anggota klub seiring proses hukum berjalan. Dalam pernyataan yang diunggah di seluruh kanal resmi mereka, klub mengatakan: "Setelah harus menghadapi kematian mendadak seorang rekan setim di departemen sepakbola kami tahun lalu, peristiwa pada Selasa lalu sekali lagi membuat kami tak mampu berkata-kata. Tak satu pun dari kami saat ini dapat memahami pukulan telak yang begitu menghancurkan ini.

    "Kini kami menaruh harapan pada kerja pihak berwenang dan percaya bahwa insiden ini akan diselidiki sepenuhnya. Mengingat situasi yang sangat menyedihkan dan emosional bagi semua pihak yang terlibat di klub kami, kami tidak akan berkomentar mengenai penyelidikan yang sedang berlangsung. Karena itu, kami dengan sangat mendesak dan penuh hormat meminta agar para pemain, pelatih, dan anggota dewan tidak didekati untuk dimintai komentar. Terima kasih atas pengertiannya."

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  • FRANCE-JUSTICE-COLLECTION-ZOUMMEROFFAFP

    Proses hukum masih berlangsung

    Marius masih berada dalam tahanan pra-persidangan sementara jaksa negara dan penyidik kepolisian melanjutkan penyelidikan mereka atas kematian Philipp. Penangkapan itu terjadi hanya dua pekan sebelum tersangka dijadwalkan menggelar perayaan pernikahan besar, setelah sebelumnya menyelesaikan upacara sipil menyusul insiden tahun lalu. Baik terdakwa maupun perwakilan hukumnya belum mengeluarkan tanggapan publik atas tuduhan tersebut, sementara pihak berwenang berupaya memastikan urutan kejadian secara tepat.