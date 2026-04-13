Pesepak bola Ghana, Dominic Frimpong, meninggal dunia setelah bus tim Berekum Chelsea diserang oleh 'sekelompok pria bertopeng yang membawa pistol dan senapan serbu'

Asosiasi Sepak Bola Ghana (GFA) kemudian mengumumkan bahwa Frimpong telah meninggal dunia akibat cedera yang dideritanya.

Mereka mengatakan dalam pernyataan resmi: “GFA menerima dengan keterkejutan yang mendalam dan duka yang mendalam atas kabar tragis meninggalnya Dominic Frimpong dari Berekum Chelsea Football Club.

“Insiden tragis ini bukan hanya kehilangan besar bagi Berekum Chelsea, tetapi juga bagi sepak bola Ghana secara keseluruhan. Dominic adalah talenta muda yang menjanjikan, yang dedikasi dan semangatnya terhadap permainan ini mencerminkan semangat liga kami.”

GFA menambahkan: “Kami mendesak agar semua langkah yang diperlukan diambil untuk memastikan keadilan ditegakkan.”

Mereka bekerja sama dengan kepolisian lokal dan nasional, sekaligus berjanji untuk memperkuat pengamanan bagi klub-klub olahraga profesional yang melakukan perjalanan domestik di seluruh negeri dalam upaya untuk “mencegah kejadian tragis semacam ini di masa depan”.