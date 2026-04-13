Berekum Chelsea
Pesepak bola Ghana, Dominic Frimpong, meninggal dunia setelah bus tim Berekum Chelsea diserang oleh 'sekelompok pria bertopeng yang membawa pistol dan senapan serbu'
Serangan terhadap bus tim Berekum Chelsea
Serangan terhadap bus Berekum Chelsea terjadi pada 12 April 2026. Insiden tersebut terjadi di jalan Goaso–Bibiani saat tim sedang dalam perjalanan pulang dari pertandingan tandang di Liga Premier Ghana.
Mereka baru saja bertanding melawan Samartex di Samreboi - yang terletak di bagian selatan negara tersebut. Klub tersebut mengungkapkan dalam sebuah postingan media sosial bahwa mereka menjadi sasaran tembakan, dan terungkap bahwa Frimpong telah dilarikan ke sebuah “rumah sakit regional”.
Klub mengungkap rincian insiden tersebut
Berekum Chelsea mengatakan dalam pernyataannya: “Dalam perjalanan pulang ke Berekum dari Samreboi, bus tim kami diserang oleh sekelompok perampok bersenjata yang memblokir jalan untuk menghalangi laju kami.
“Para pria bertopeng yang membawa pistol dan senapan serbu mulai menembaki bus kami saat sopir mencoba mundur. Para pemain dan staf berlari ke semak-semak terdekat untuk berlindung.”
Pernyataan dari Asosiasi Sepak Bola Ghana
Asosiasi Sepak Bola Ghana (GFA) kemudian mengumumkan bahwa Frimpong telah meninggal dunia akibat cedera yang dideritanya.
Mereka mengatakan dalam pernyataan resmi: “GFA menerima dengan keterkejutan yang mendalam dan duka yang mendalam atas kabar tragis meninggalnya Dominic Frimpong dari Berekum Chelsea Football Club.
“Insiden tragis ini bukan hanya kehilangan besar bagi Berekum Chelsea, tetapi juga bagi sepak bola Ghana secara keseluruhan. Dominic adalah talenta muda yang menjanjikan, yang dedikasi dan semangatnya terhadap permainan ini mencerminkan semangat liga kami.”
GFA menambahkan: “Kami mendesak agar semua langkah yang diperlukan diambil untuk memastikan keadilan ditegakkan.”
Mereka bekerja sama dengan kepolisian lokal dan nasional, sekaligus berjanji untuk memperkuat pengamanan bagi klub-klub olahraga profesional yang melakukan perjalanan domestik di seluruh negeri dalam upaya untuk “mencegah kejadian tragis semacam ini di masa depan”.
Frimpong sedang dipinjamkan ke Berekum Chelsea
Frimpong bergabung dengan Berekum Chelsea sebagai pemain pinjaman dari Aduana FC pada bulan Januari. Ia dijadwalkan untuk menghabiskan sisa musim Liga Premier bersama mereka — dengan mencetak dua gol dalam 13 penampilan selama masa peminjamannya dari klub induknya.
Ini bukan kali pertama bus tim Ghana diserang. Pada tahun 2023, Legon City terlibat dalam insiden serupa setelah bertandang ke Samartex - meskipun dilaporkan tidak ada korban luka pada kesempatan tersebut.