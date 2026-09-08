Kapten Viking FK, Zlatko Tripic, menghadapi kendala tak terduga saat tiba di Jerman untuk laga pembuka Liga Champions timnya melawan VfB Stuttgart. Winger berusia 33 tahun itu mengalami reaksi alergi selama penerbangan charter dari Stavanger akibat aroma parfum yang berlebihan di dalam pesawat.

Tripic mengungkapkan di hotel tim bahwa wewangian yang menyengat mengiritasi hidungnya sepanjang penerbangan.

"Ada begitu banyak parfum di pesawat itu," jelas Tripic. "Saya alergi terhadap bau yang kuat. Hidung saya sangat teriritasi sepanjang penerbangan."