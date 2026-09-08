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'Pesawatnya jatuh!' - kapten Viking FK dihantam mimpi buruk penerbangan sebelum bentrokan bersejarah di Liga Champions
Tripic mengalami ketakutan akibat alergi dalam penerbangan
Kapten Viking FK, Zlatko Tripic, menghadapi kendala tak terduga saat tiba di Jerman untuk laga pembuka Liga Champions timnya melawan VfB Stuttgart. Winger berusia 33 tahun itu mengalami reaksi alergi selama penerbangan charter dari Stavanger akibat aroma parfum yang berlebihan di dalam pesawat.
Tripic mengungkapkan di hotel tim bahwa wewangian yang menyengat mengiritasi hidungnya sepanjang penerbangan.
"Ada begitu banyak parfum di pesawat itu," jelas Tripic. "Saya alergi terhadap bau yang kuat. Hidung saya sangat teriritasi sepanjang penerbangan."
- NTB
Rekan setim disalahkan atas penggunaan parfum berlebihan
Menurut Dagbladet, Tripic sambil bercanda menunjuk rekan sekamarnya, Kristoffer Askildsen, sebagai salah satu penyebab utama penggunaan cologne yang berlebihan. Meski hidungnya tersumbat, sang kapten menegaskan ia akan cepat pulih dengan menggunakan semprotan hidung sebelum kick-off.
"Dia sedang berusaha menjadi model, lalu dia memakai parfum, sayangnya," kata Tripic sambil tersenyum.
Pakar Bernt Hulsker menertawakan insiden itu dan mengatakan: "Lain kali Viking menyewa pesawat charter, seharusnya tidak ada parfum sama sekali dan hampir tidak ada deodoran. Ini bagian dari proses belajar Viking."
Jensen menyerukan ketenangan jelang debut bersejarah
Di luar gangguan penerbangan itu, pelatih kepala Viking Morten Jensen dan Tripic tampak benar-benar santai beberapa jam menjelang laga terbesar dalam sejarah klub. Jensen meremehkan kecemasan jelang pertandingan meski harus menghadapi Stuttgart, tim yang finis di peringkat keempat Bundesliga musim lalu di bawah asuhan Sebastian Hoeness.
Jensen menegaskan bahwa skuadnya sudah sangat terbiasa menangani momen-momen bertekanan tinggi tanpa mengubah rutinitas mereka.
"Momen ini bersejarah dan mungkin ada beberapa pemain yang merasa gugup, tetapi kami tidak akan melakukan sesuatu yang spesial," kata Jensen. "Pesepakbola profesional pandai beradaptasi."
- Grubisic
Tripic fokus pada rencana permainan ketimbang momen tersebut
Tripic menggemakan pandangan manajernya, dengan menekankan pentingnya menepis segala gangguan begitu wasit meniup peluit. Sang kapten menegaskan para pemain harus fokus sepenuhnya pada tugas taktis mereka, bukan pada kemegahan stadion.
Sekitar 600 suporter tandang telah menempuh perjalanan dari Stavanger untuk mendukung juara Skandinavia itu di MHPArena.
"Ini sangat berkaitan dengan melepaskan konsekuensi, dan tim sudah menjadi bagus dalam hal itu," pungkas Tripic saat Viking bersiap untuk laga pembuka mereka di Eropa.
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