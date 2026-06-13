Pesawat, kereta api, dan mobil! Perjalanan epik Ryan Reynolds menuju laga pembuka Piala Dunia 2026 di Kanada benar-benar sepadan, saat salah satu pemilik Wrexham merespons suasana yang bersejarah

Setelah pertandingan yang penuh emosi itu, aktorDeadpool & Wolverine ini mengunggah foto-foto perjalanannya di media sosial dan mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa atas penampilan gigih tim nasional.

Dia menulis: "Saya tidak akan melewatkan pertandingan ini. Naik pesawat, kereta, dan mobil untuk sampai ke sini, tapi semuanya sepadan. Toronto hadir. Kanada hadir. Salah satu atmosfer terbaik yang pernah ada dalam olahraga ini. Sangat bangga pada @teamcanada @fifaworldcup @canadasoccer."



