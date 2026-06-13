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2025 Toronto International Film Festival - In Conversation With... Ryan ReynoldsGetty Images Entertainment
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Pesawat, kereta api, dan mobil! Perjalanan epik Ryan Reynolds menuju laga pembuka Piala Dunia 2026 di Kanada benar-benar sepadan, saat salah satu pemilik Wrexham merespons suasana yang bersejarah

Canada
World Cup
Wrexham
Championship
Canada vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina

Bintang Hollywood sekaligus salah satu pemilik klub Wrexham, Ryan Reynolds, harus menempuh perjalanan yang melelahkan dengan berbagai moda transportasi demi menyaksikan pertandingan pembuka bersejarah Kanada di Piala Dunia 2026. Penggemar sepak bola sejati ini bertekad untuk mendukung negara asalnya secara langsung, bergabung dengan kerumunan penonton yang memadati stadion untuk menyaksikan momen bersejarah di tanah airnya sendiri.

  • Bintang Hollywood menyaksikan peristiwa bersejarah

    Reynolds melakukan perjalanan melintasi Amerika Utara dengan berbagai moda transportasi untuk menyaksikan pertandingan pembuka Grup B Kanada melawan Bosnia-Herzegovina di Stadion Toronto. Tim tuan rumah tampak rentan di awal pertandingan setelah kebobolan gol sundulan dari Jovo Lukic pada babak pertama. Namun, gol penyama kedudukan yang dramatis di menit-menit akhir dari pemain pengganti Cyle Larin membuat penonton tuan rumah bersorak gembira, memastikan hasil imbang 1-1 dan mengantarkan negara tersebut meraih satu poin pertamanya sepanjang sejarah di putaran final Piala Dunia.

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  • Reynolds memuji dukungan meriah dari para penonton tuan rumah

    Setelah pertandingan yang penuh emosi itu, aktorDeadpool & Wolverine ini mengunggah foto-foto perjalanannya di media sosial dan mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa atas penampilan gigih tim nasional.

    Dia menulis: "Saya tidak akan melewatkan pertandingan ini. Naik pesawat, kereta, dan mobil untuk sampai ke sini, tapi semuanya sepadan. Toronto hadir. Kanada hadir. Salah satu atmosfer terbaik yang pernah ada dalam olahraga ini. Sangat bangga pada @teamcanada @fifaworldcup @canadasoccer."


  • Larin mematahkan kutukan turnamen

    Hasil ini menandai titik balik bagi sepak bola Kanada, sekaligus mengakhiri rentetan kekalahan yang menyakitkan dalam enam turnamen Piala Dunia berturut-turut antara tahun 1986 dan 2022. Penyerang Southampton, Larin, membuktikan dirinya sebagai pemain pengganti yang sangat efektif, berhasil mengelabui bek lawan dan mencetak gol hanya dua menit setelah masuk ke lapangan. Gol krusial tersebut memicu perayaan besar-besaran di seluruh negeri, sekaligus menandai gol pertama Kanada yang dicetak di kandang sendiri selama putaran final Piala Dunia.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ujian krusial di babak penyisihan grup semakin mendekat

    Setelah akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan di turnamen ini, Kanada kini harus memanfaatkan momentum ini saat mereka menjalani pertandingan-pertandingan di Grup B yang sangat ketat. Tim tuan rumah bersama ini dijadwalkan menghadapi Qatar pada 18 Juni sebelum menutup rangkaian pertandingan awal mereka melawan Swiss enam hari kemudian. Untuk memastikan lolos ke babak gugur di kandang sendiri, mereka harus menunjukkan konsentrasi pertahanan yang jauh lebih tajam dalam pertandingan-pertandingan mendatang agar tidak kembali tertinggal lebih dulu.