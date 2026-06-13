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Pesawat, kereta api, dan mobil! Perjalanan epik Ryan Reynolds menuju laga pembuka Piala Dunia 2026 di Kanada benar-benar sepadan, saat salah satu pemilik Wrexham merespons suasana yang bersejarah
Bintang Hollywood menyaksikan peristiwa bersejarah
Reynolds melakukan perjalanan melintasi Amerika Utara dengan berbagai moda transportasi untuk menyaksikan pertandingan pembuka Grup B Kanada melawan Bosnia-Herzegovina di Stadion Toronto. Tim tuan rumah tampak rentan di awal pertandingan setelah kebobolan gol sundulan dari Jovo Lukic pada babak pertama. Namun, gol penyama kedudukan yang dramatis di menit-menit akhir dari pemain pengganti Cyle Larin membuat penonton tuan rumah bersorak gembira, memastikan hasil imbang 1-1 dan mengantarkan negara tersebut meraih satu poin pertamanya sepanjang sejarah di putaran final Piala Dunia.
Reynolds memuji dukungan meriah dari para penonton tuan rumah
Setelah pertandingan yang penuh emosi itu, aktorDeadpool & Wolverine ini mengunggah foto-foto perjalanannya di media sosial dan mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa atas penampilan gigih tim nasional.
Dia menulis: "Saya tidak akan melewatkan pertandingan ini. Naik pesawat, kereta, dan mobil untuk sampai ke sini, tapi semuanya sepadan. Toronto hadir. Kanada hadir. Salah satu atmosfer terbaik yang pernah ada dalam olahraga ini. Sangat bangga pada @teamcanada @fifaworldcup @canadasoccer."
Larin mematahkan kutukan turnamen
Hasil ini menandai titik balik bagi sepak bola Kanada, sekaligus mengakhiri rentetan kekalahan yang menyakitkan dalam enam turnamen Piala Dunia berturut-turut antara tahun 1986 dan 2022. Penyerang Southampton, Larin, membuktikan dirinya sebagai pemain pengganti yang sangat efektif, berhasil mengelabui bek lawan dan mencetak gol hanya dua menit setelah masuk ke lapangan. Gol krusial tersebut memicu perayaan besar-besaran di seluruh negeri, sekaligus menandai gol pertama Kanada yang dicetak di kandang sendiri selama putaran final Piala Dunia.
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Ujian krusial di babak penyisihan grup semakin mendekat
Setelah akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan di turnamen ini, Kanada kini harus memanfaatkan momentum ini saat mereka menjalani pertandingan-pertandingan di Grup B yang sangat ketat. Tim tuan rumah bersama ini dijadwalkan menghadapi Qatar pada 18 Juni sebelum menutup rangkaian pertandingan awal mereka melawan Swiss enam hari kemudian. Untuk memastikan lolos ke babak gugur di kandang sendiri, mereka harus menunjukkan konsentrasi pertahanan yang jauh lebih tajam dalam pertandingan-pertandingan mendatang agar tidak kembali tertinggal lebih dulu.