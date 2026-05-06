Pesan yang jelas untuk Arne Slot? Pemilik utama Liverpool, John Henry, memperingatkan FSG bahwa mereka 'tidak akan puas dengan hasil yang biasa-biasa saja'
Henry melontarkan peringatan terkait Anfield
Liverpool telah menelan 18 kekalahan di semua kompetisi musim ini, menandai rekor kekalahan terburuk mereka sejak musim 2014-15 di bawah asuhan Brendan Rodgers. Meskipun klub ini masih berada di jalur yang tepat untuk lolos ke Liga Champions, penurunan performa dari puncak prestasi saat meraih gelar juara tahun lalu tidak luput dari perhatian jajaran direksi.
Komentar Henry muncul setelah keputusan pemecatan manajer Boston Red Sox, Alex Cora, menyusul awal musim MLB yang buruk. Dalam email kepada Sports Business Journal, pengusaha berusia 76 tahun itu tampaknya menarik paralel antara waralaba olahraganya, menyiratkan bahwa meskipun para penggemar mungkin menyuarakan ketidakpuasan mereka, respons kepemimpinan adalah memperkuat komitmen mereka untuk meraih kemenangan.
Pendekatan FSG terhadap tekanan
Saat merenungkan sifat kepemilikan klub olahraga dan tekanan dari tribun penonton, Henry mengenang pengalaman pribadinya menghadapi protes dari para pendukung setia Liverpool. "Para penggemar merasa frustrasi. The Sox tampil sangat buruk dalam 25 pertandingan pertama mereka," tulis Henry. "Saya ingat ada pesawat yang terbang di atas kami saat kami mengalahkan Manchester United 7-0, dengan tulisan 'FSG OUT!'. Itu bukan berarti Anda mengabaikan mereka, melainkan Anda harus bekerja lebih keras - Anda tidak boleh puas dengan hasil yang biasa-biasa saja. Anda harus menang."
Minat dari pihak luar terhadap Arne Slot
Meskipun menghadapi kesulitan di kancah domestik, reputasi Slot di seluruh Eropa tetap terjaga, terutama berkat prestasi-prestasi sebelumnya di Eredivisie bersama Feyenoord. Terungkap bahwa Ajax telah melakukan pendekatan terkait kemungkinan memboyong pelatih berusia 47 tahun itu kembali ke Belanda. Klub raksasa asal Amsterdam tersebut sedang mencari pengganti permanen untuk manajer sementara Oscar Garcia dan memandang Slot sebagai kandidat terkemuka untuk memimpin pemulihan tim mereka. Namun, pendekatan tersebut dengan cepat ditolak. Slot dikabarkan tetap berkomitmen penuh pada proyeknya di Anfield, di mana ia terikat kontrak hingga Juni 2027.
Jalan ke depan bagi The Reds
Seiring mendekatnya akhir musim ini, fokus kini beralih ke bursa transfer musim panas. Slot dihadapkan pada tugas untuk merombak skuad yang telah menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan ketidakstabilan sepanjang tahun. Penegasan terbuka pemilik klub untuk menghindari hasil yang biasa-biasa saja mengindikasikan bahwa dukungan finansial mungkin tersedia, namun hal itu disertai dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Bagi klub yang terbiasa bersaing di semua ajang, musim yang ditandai dengan kekalahan dua digit tidak dapat diterima di mata petinggi klub yang berbasis di Boston.
Slot kini harus melewati rintangan terakhir musim ini untuk memastikan sepak bola Liga Champions kembali ke Anfield. Dengan pemilik yang mengawasi dengan cermat, ruang untuk kesalahan bagi pelatih asal Belanda ini semakin sempit, terutama menjelang pertandingan krusial Liga Premier melawan Chelsea akhir pekan ini.