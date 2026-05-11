Bahkan sebelum pertandingan berakhir saat Barca menang 2-0 atas rival abadinya pada Minggu malam, Yamal yang saat ini sedang cedera telah mengunggah video terkait di Instagram. Dalam video tersebut terlihat skor di papan skor, dan pemain berusia 18 tahun itu menuliskan kalimat yang penuh makna: "Talk is cheap", yang secara bebas dapat diartikan: "Siapa pun bisa berkoar-koar."
Diterjemahkan oleh
Pesan tegas untuk Jude Bellingham! Lamine Yamal dari Barcelona melontarkan sindiran saat kemenangan di El Clásico melawan bintang Real Madrid
Mengapa Yamal kemungkinan besar ingin menyindir Bellingham? Bintang lini tengah Real Madrid itu pernah menuliskan kalimat yang sama sebagai keterangan foto perayaannya di Instagram, setelah kemenangan 2-1 Los Blancos atas Barcelona pada leg pertama bulan Oktober lalu. Dengan penuh kepuasan, Yamal kini membalasnya kepada Bellingham.
Sebab, saat itu sang pemain Inggris secara tidak langsung mengarahkan postingannya kepada bintang penyerang Spanyol Barca tersebut. Pasalnya, menjelang Clasico pertama dari total tiga pertandingan musim ini, Yamal-lah yang telah memprovokasi para pendukung Real Madrid dengan foto dirinya di hadapan para pendukung Real yang sedang bersorak-sorai.
- Getty/GOAL
FC Barcelona menjadi juara Spanyol setelah mengalahkan Real Madrid
Hal ini terasa semakin pahit bagi Real dan semakin manis bagi Yamal: Dengan kemenangan kandang atas Real pada leg kedua, Barca berhasil mengamankan gelar juara Spanyol kedua berturut-turut. Dengan keunggulan 14 poin atas pesaing terdekatnya dari ibu kota, tim Catalan ini tak lagi bisa digeser dari puncak klasemen LaLiga.
Marcus Rashford telah membawa Barcelona memimpin di Camp Nou pada menit ke-9 dengan gol tendangan bebas yang menakjubkan. Setelah hampir 20 menit, Ferran Torres menambah keunggulan, dan skor 2-0 bertahan hingga akhir pertandingan.
Yamal menyaksikan pertandingan dari tribun penonton; sejak akhir April, ia absen dari tim juara Spanyol baru ini akibat cedera otot. Yamal juga tidak akan tersedia bagi pelatih Hansi Flick di sisa pertandingan musim ini, namun partisipasinya di Piala Dunia tidak terancam.
Real Madrid tak bisa lagi mengejar Barcelona: Empat Besar di LaLiga
Peringkat
Tim
Pertandingan
Poin
1
FC Barcelona
35
91
2
Real Madrid
35
77
3
FC Villarreal
35
69
4
Atletico Madrid
35
63