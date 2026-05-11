Pesan tegas untuk Jude Bellingham! Lamine Yamal dari Barcelona melontarkan sindiran saat kemenangan di El Clásico melawan bintang Real Madrid

Hal ini terasa semakin pahit bagi Real dan semakin manis bagi Yamal: Dengan kemenangan kandang atas Real pada leg kedua, Barca berhasil mengamankan gelar juara Spanyol kedua berturut-turut. Dengan keunggulan 14 poin atas pesaing terdekatnya dari ibu kota, tim Catalan ini tak lagi bisa digeser dari puncak klasemen LaLiga.

Marcus Rashford telah membawa Barcelona memimpin di Camp Nou pada menit ke-9 dengan gol tendangan bebas yang menakjubkan. Setelah hampir 20 menit, Ferran Torres menambah keunggulan, dan skor 2-0 bertahan hingga akhir pertandingan.

Yamal menyaksikan pertandingan dari tribun penonton; sejak akhir April, ia absen dari tim juara Spanyol baru ini akibat cedera otot. Yamal juga tidak akan tersedia bagi pelatih Hansi Flick di sisa pertandingan musim ini, namun partisipasinya di Piala Dunia tidak terancam.