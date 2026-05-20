Pesan perpisahan yang mengharukan dari Robert Lewandowski kepada rekan-rekan setimnya di Barcelona terungkap saat striker veteran asal Polandia itu meneteskan air mata menjelang kepindahannya secara gratis

Kemenangan 3-1 pada akhir pekan lalu atas Real Betis menjadi panggung yang sempurna bagi sang penyerang untuk mengucapkan selamat tinggal di hadapan para pendukung setia Barca. Flick memastikan sang penyerang legendaris itu mendapat kesempatan berjalan sendirian di atas lapangan pada menit ke-83, sehingga stadion pun bergemuruh untuk terakhir kalinya bagi seorang pemain yang telah menjadi tokoh sentral dalam dominasi klub di kancah domestik belakangan ini.

Setelah peluit akhir berbunyi, Lewandowski berbicara kepada penonton bersama keluarganya, mengatakan: “Bagi saya, ini adalah hari yang sangat emosional dan sulit. Ketika saya tiba di Barcelona, saya tahu klub ini sangat besar, tetapi dukungan kalian sungguh luar biasa. Sejak awal, saya merasa seperti di rumah sendiri di sini. Saya tidak akan pernah melupakan saat-saat mendengar kalian meneriakkan nama saya. Terima kasih kepada rekan-rekan setim, para pelatih, dan semua orang yang bekerja di klub ini. Merupakan suatu kehormatan bisa bermain untuk Barca. Kami telah berbagi momen-momen indah selama empat tahun ini. Saya sangat bangga dengan semua yang telah kami raih. Hari ini saya mengucapkan selamat tinggal kepada stadion ini, tetapi Barca akan selalu ada di hati saya. Visca el Barca dan Visca Catalunya.”