Pesan perpisahan yang mengharukan dari Robert Lewandowski kepada rekan-rekan setimnya di Barcelona terungkap saat striker veteran asal Polandia itu meneteskan air mata menjelang kepindahannya secara gratis
Dalam pidato yang penuh emosi kepada skuad setelah sesi latihan terakhir mereka menjelang laga melawan Real Betis, Lewandowski lebih memfokuskan pembicaraannya pada masa depan klub daripada kepergiannya sendiri. Meskipun gagal meraih trofi Eropa selama empat tahun berkarier di Catalunya, sang penyerang tetap yakin bahwa para pemain saat ini ditakdirkan untuk meraih kejayaan di level Eropa. Menurut CadenaSER, ia berkata kepada rekan-rekan setimnya: “Kalian sudah siap untuk memenangkan Liga Champions.”
Penyerang veteran ini dikabarkan menangis saat berbicara, mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa atas warisan yang ia tinggalkan. Setelah menyelesaikan pidatonya, setiap anggota skuad tim utama mendekati pemain asal Polandia itu untuk memeluknya. Kapten klub Ronald Araujo dan manajer Hansi Flick juga naik ke podium untuk memberikan penghormatan kepada sang nomor sembilan yang akan hengkang, yang profesionalismenya telah menjadi panutan bagi para bintang muda klub.
Adegan-adegan mengharukan di Camp Nou
Kemenangan 3-1 pada akhir pekan lalu atas Real Betis menjadi panggung yang sempurna bagi sang penyerang untuk mengucapkan selamat tinggal di hadapan para pendukung setia Barca. Flick memastikan sang penyerang legendaris itu mendapat kesempatan berjalan sendirian di atas lapangan pada menit ke-83, sehingga stadion pun bergemuruh untuk terakhir kalinya bagi seorang pemain yang telah menjadi tokoh sentral dalam dominasi klub di kancah domestik belakangan ini.
Setelah peluit akhir berbunyi, Lewandowski berbicara kepada penonton bersama keluarganya, mengatakan: “Bagi saya, ini adalah hari yang sangat emosional dan sulit. Ketika saya tiba di Barcelona, saya tahu klub ini sangat besar, tetapi dukungan kalian sungguh luar biasa. Sejak awal, saya merasa seperti di rumah sendiri di sini. Saya tidak akan pernah melupakan saat-saat mendengar kalian meneriakkan nama saya. Terima kasih kepada rekan-rekan setim, para pelatih, dan semua orang yang bekerja di klub ini. Merupakan suatu kehormatan bisa bermain untuk Barca. Kami telah berbagi momen-momen indah selama empat tahun ini. Saya sangat bangga dengan semua yang telah kami raih. Hari ini saya mengucapkan selamat tinggal kepada stadion ini, tetapi Barca akan selalu ada di hati saya. Visca el Barca dan Visca Catalunya.”
Rekan setim dan manajer memberikan penghormatan kepada pemain asal Polandia yang akan hengkang
Dampak yang ditinggalkan Lewandowski bagi generasi muda di ruang ganti telah tergambar melalui serangkaian ucapan penghormatan di media sosial. Bintang muda Lamine Yamal membagikan pesan menyentuh di Instagram untuk mengucapkan terima kasih kepada mentornya, dengan menulis singkat: "Kami akan merindukanmu, sang legenda." Frenkie de Jong juga menyampaikan rasa terima kasihnya, sambil mencatat bahwa sang penyerang telah menginspirasi banyak orang baik di dalam maupun di luar lapangan selama kariernya.
Flick, yang telah menjalin hubungan yang erat dengan sang striker di dua klub berbeda, turut menyuarakan perasaan yang sama. Mantan bos Bayern Munich itu memujinya sebagai "profesional sejati dan panutan," sambil mengakui bahwa klub menghadapi tugas berat untuk mencari pengganti yang cocok bagi pemain yang telah mencetak 119 gol dalam 192 penampilan untuk Blaugrana.
Warisan yang dipenuhi trofi di Catalonia
Lewandowski meninggalkan Barcelona dengan koleksi trofi yang mengesankan, setelah berhasil meraih tujuh gelar selama masa baktinya di sana. Koleksinya mencakup tiga gelar La Liga, satu Copa del Rey, dan tiga Piala Super Spanyol. Meskipun usianya sudah 33 tahun saat bergabung dari Bayern Munich, kondisi fisiknya yang prima membuatnya tetap berada di puncak performa hingga minggu-minggu terakhirnya di klub.
Meskipun destinasi berikutnya belum dikonfirmasi secara resmi, rumor terus beredar mengenai tawaran menggiurkan dari Liga Pro Arab Saudi dan minat dari Major League Soccer. Terlepas dari di mana ia akan mengakhiri kariernya, statusnya sebagai ikon modern Barcelona sudah terjamin, setelah memimpin klub kembali ke puncak sepak bola Spanyol selama periode transisi institusional yang signifikan.