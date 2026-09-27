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Al-Nassr v Al-Ahli - Saudi Super Cup FinalGetty Images Sport
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Pesan mengejutkan untuk Real Madrid, Joao Felix: Saya bermimpi menciptakan gol ke-1000 untuk Ronaldo

Norway vs Portugal
Norway
Portugal
UEFA Nations League A
Al Nassr FC vs Al Diriyah
Al Nassr FC
Al Diriyah
Saudi Pro League
J. Felix
C. Ronaldo
Real Madrid
Atletico Madrid
Barcelona
Norwegia
Portugal
Arab Saudi
Spanyol

Momen bersejarah yang dinantikan

Joao Felix sedang menikmati momen indah dalam kariernya sejak kepindahannya ke klub Arab Saudi, Al Nassr. Meskipun ia bahagia di Arab Saudi dan bermain bersama Cristiano Ronaldo, kembali ke Eropa tetap menjadi bagian dari rencananya.

Felix dianggap sebagai salah satu tumpuan masa depan sepak bola Portugal, dan tampaknya kepindahannya ke Arab Saudi telah mengembalikan kepercayaan dirinya. Hal itu terlihat jelas dalam pertandingan terakhir melawan Wales, di mana ia mencetak gol kemenangan. Ia juga banyak dipuji oleh pelatih Jorge Jesus, yang melatihnya di Arab Saudi musim lalu.

  • Kembali ke Eropa

    Kendati sukses secara individu, Felix tidak melupakan ambisinya bersama timnas Portugal, setelah tersingkir di tangan Spanyol pada Piala Dunia 2026.

    Dalam wawancara dengan surat kabar "AS" yang dikutip surat kabar Portugal, A Bola, ia berkata: "Saya ingin memenangi gelar besar bersama timnas. Spanyol menghalangi kami untuk meraihnya di Piala Dunia."

    Ia menambahkan: "Spanyol layak meraih gelar itu karena mereka bermain bagus. Mereka memiliki gagasan yang sangat jelas, dan mereka menjadi juara karena mereka memang layak untuk itu."

    Ia pun mengungkapkan kebahagiaannya atas keberhasilan musim lalu bersama Al Nassr, tempat ia berkontribusi mengantar timnya menjuarai liga setelah puasa gelar selama 7 tahun, seraya menegaskan: "Saya merasa menjadi pemain yang lebih baik sekarang. Saya memahami permainan dengan lebih baik, dan memahami momen-momen dalam pertandingan. Berbeda rasanya menjadi pemain berusia 26 tahun dengan ketika berusia 20 atau 21 tahun. Saya merasa menjadi pemain yang jauh lebih baik sekarang, juga karena saya bermain di posisi saya, dalam gaya permainan yang memanfaatkan kemampuan saya demi kepentingan tim. Ini membantu saya, dan dengan cara ini saya bisa membantu tim lebih banyak."

    Ia melanjutkan: "Seperti yang selalu saya katakan, saya percaya diri, dan saya rasa ketika saya bermain di posisi saya, saya selalu bisa membantu tim lebih banyak, dan itulah yang terjadi tahun lalu."

    Meski merasa bahagia di Al Nassr, ia berkata tentang kemungkinan kembali ke kompetisi Eropa: "Saya sudah memikirkannya, mungkin tidak sekarang. Saya tidak tahu apakah di akhir musim ini atau musim berikutnya, tetapi saya punya keinginan untuk kembali. Bermain di Liga Champions, bermain melawan tim-tim terbaik dunia, dan tentu saja hal itu ada dalam benak saya."

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  • Asis gol ke-1000: Sebuah skenario yang memotivasi

    Felix memandang gelar musim lalu bersama Al Nassr sebagai "sesuatu yang sangat istimewa" karena membantu Ronaldo meraih target yang telah ia cari sejak kedatangannya.

    Adapun kemungkinan menciptakan assist untuk gol ke-1000 Ronaldo sepanjang kariernya, itu merupakan skenario yang membuatnya bersemangat.

    Ia mengatakan: "Saya sudah memikirkan hal itu. Ketika ia tinggal butuh satu gol lagi, saya akan melihat apakah saya bisa memberikan assist untuknya. Gol itu akan tercatat dalam sejarah sepak bola, dan berkontribusi di dalamnya akan menjadi momen yang luar biasa."

    Felix menegaskan kebanggaannya menjadi rekan setim Ronaldo di timnas dan Al Nassr, ia berkata: "Ini adalah hal yang tidak banyak orang lakukan, bermain bersamanya di timnas dan klub. Ini sebuah kebanggaan. Kami tumbuh besar sambil menyaksikannya sebagai panutan kami, sebagai rujukan, dan sekarang saya bisa berbagi momen bersamanya."

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  • Barcelona dan Real Madrid

    Felix tidak menunjukkan penyesalan apa pun atas kepergiannya yang terlalu dini dari Benfica, dengan mengatakan: "Saya menjalani momen-momen yang sangat indah dan sangat penting di Atletico. Tentu saja saya berharap semuanya berjalan lebih baik, tetapi inilah sepak bola, ini adalah bagian dari perkembangan sebagai pemain sepak bola. Hal itu membantu saya untuk tumbuh dan belajar."

    Sementara mengenai masa singkatnya di Barcelona, ia mengatakan bahwa ia menyimpan kenangan yang sangat positif, meskipun itu hanya berstatus pinjaman. Ia berkata: "Pada akhirnya kami tidak memenangkan apa pun, tetapi hanya dengan bermain di Barcelona membuat saya sangat bahagia. Itu adalah impian masa kecil saya, dan impian ayah serta saudara saya. Itu adalah sebuah kebanggaan."

    Adapun mengenai kepindahan ke Real Madrid, ia berkata "Jika itu terjadi, saya akan menjadi pengkhianat terbesar", seraya membantah adanya kemungkinan untuk membela rival Atletico dan Barcelona tersebut.

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