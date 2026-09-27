Kendati sukses secara individu, Felix tidak melupakan ambisinya bersama timnas Portugal, setelah tersingkir di tangan Spanyol pada Piala Dunia 2026.

Dalam wawancara dengan surat kabar "AS" yang dikutip surat kabar Portugal, A Bola, ia berkata: "Saya ingin memenangi gelar besar bersama timnas. Spanyol menghalangi kami untuk meraihnya di Piala Dunia."

Ia menambahkan: "Spanyol layak meraih gelar itu karena mereka bermain bagus. Mereka memiliki gagasan yang sangat jelas, dan mereka menjadi juara karena mereka memang layak untuk itu."

Ia pun mengungkapkan kebahagiaannya atas keberhasilan musim lalu bersama Al Nassr, tempat ia berkontribusi mengantar timnya menjuarai liga setelah puasa gelar selama 7 tahun, seraya menegaskan: "Saya merasa menjadi pemain yang lebih baik sekarang. Saya memahami permainan dengan lebih baik, dan memahami momen-momen dalam pertandingan. Berbeda rasanya menjadi pemain berusia 26 tahun dengan ketika berusia 20 atau 21 tahun. Saya merasa menjadi pemain yang jauh lebih baik sekarang, juga karena saya bermain di posisi saya, dalam gaya permainan yang memanfaatkan kemampuan saya demi kepentingan tim. Ini membantu saya, dan dengan cara ini saya bisa membantu tim lebih banyak."

Ia melanjutkan: "Seperti yang selalu saya katakan, saya percaya diri, dan saya rasa ketika saya bermain di posisi saya, saya selalu bisa membantu tim lebih banyak, dan itulah yang terjadi tahun lalu."

Meski merasa bahagia di Al Nassr, ia berkata tentang kemungkinan kembali ke kompetisi Eropa: "Saya sudah memikirkannya, mungkin tidak sekarang. Saya tidak tahu apakah di akhir musim ini atau musim berikutnya, tetapi saya punya keinginan untuk kembali. Bermain di Liga Champions, bermain melawan tim-tim terbaik dunia, dan tentu saja hal itu ada dalam benak saya."