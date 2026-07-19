Vingegaard terjatuh dengan keras tepat di tulang selangka, dan langsung terlihat jelas bahwa ia mengalami cedera parah. Hanya dalam hitungan detik, pemenang Tour de France 2022 dan 2023 itu naik ke dalam minibus dengan lengan terikat selempang dan dibantu oleh tim medis. Dengan demikian, balapan telah berakhir bagi penantang utama pemimpin klasemen umum sekaligus penguasa Tour de France, Tadej Pogacar.

Vingegaard dan rekan-rekannya saat itu sedang berada di etape sepanjang 183,9 kilometer, tepatnya dalam perjalanan menuju tanjakan terakhir (Plateau de Solaison). Tim Visma Lease A Bike saat itu mengatur tempo balapan untuk membawa kapten mereka sedekat mungkin dengan kelompok pelarian.

Isaac Del Toro, pembantu andalan Pogacar, juga menjadi korban kecelakaan tersebut. Namun, pembalap asal Meksiko itu mengalami cedera yang jauh lebih ringan daripada Vingegaard, sehingga ia dapat melanjutkan balapan setelah beberapa saat.