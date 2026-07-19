Kecelakaan itu terjadi pada etape ke-15 pada hari Minggu, sekitar 25 kilometer sebelum garis finis. Di sebuah tikungan, Vingegaard terjatuh menabrak trotoar; tampaknya roda depannya tergelincir tepat sebelum mencapai trotoar tersebut.
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Pesaing terberat Tadej Pogacar mundur! Jonas Vingegaard terpaksa mengakhiri Tour de France 2026 setelah mengalami kecelakaan parah
Vingegaard terjatuh dengan keras tepat di tulang selangka, dan langsung terlihat jelas bahwa ia mengalami cedera parah. Hanya dalam hitungan detik, pemenang Tour de France 2022 dan 2023 itu naik ke dalam minibus dengan lengan terikat selempang dan dibantu oleh tim medis. Dengan demikian, balapan telah berakhir bagi penantang utama pemimpin klasemen umum sekaligus penguasa Tour de France, Tadej Pogacar.
Vingegaard dan rekan-rekannya saat itu sedang berada di etape sepanjang 183,9 kilometer, tepatnya dalam perjalanan menuju tanjakan terakhir (Plateau de Solaison). Tim Visma Lease A Bike saat itu mengatur tempo balapan untuk membawa kapten mereka sedekat mungkin dengan kelompok pelarian.
Isaac Del Toro, pembantu andalan Pogacar, juga menjadi korban kecelakaan tersebut. Namun, pembalap asal Meksiko itu mengalami cedera yang jauh lebih ringan daripada Vingegaard, sehingga ia dapat melanjutkan balapan setelah beberapa saat.
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Tour de France 2026: Jonas Vingegaard untuk pertama kalinya harus mundur lebih awal dari sebuah Grand Tour
Meskipun Vingegaard—seperti pembalap lainnya—tidak memiliki peluang melawan Pogacar yang tampil luar biasa selama dua pekan pertama Tour 2026, ia sebenarnya berada di jalur yang tepat untuk menjadi runner-up dalam klasemen umum. Saat berada di posisi tersebut, selisih waktu Vingegaard dari pembalap asal Slovenia itu tepat empat setengah menit menjelang Etape ke-15.
Persaingan untuk posisi kedua kini kembali memanas setelah kegagalan pahit yang dialami Vingegaard, yang untuk pertama kalinya harus mundur lebih awal dari sebuah Grand Tour. Remco Evenepoel dari tim Jerman Red Bull - Bora Hansgrohe kini berpotensi menjadi penantang terberat Pogacar, namun selisih waktunya sudah sedikit lebih dari lima menit. Rekan setim Evenepoel, Florian Lipowitz, sebagai pembalap Jerman terbaik, juga masih dalam jangkauan podium; ia menempati posisi keenam dalam klasemen umum sebelum Etape ke-15.
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