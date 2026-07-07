"Saya tahu bahwa Jürgen mencintai Jerman," kata Watzke dalam wawancara di ZDF dan menekankan, sambil merujuk pada perusahaan tempat Klopp masih bekerja: "Perusahaan mana yang mau citranya dikaitkan dengan kalimat: 'Saya telah menghalangi dedikasi Jürgen Klopp?'"
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"Perusahaan mana yang mau melakukan itu?" Red Bull berada di bawah tekanan karena Jürgen Klopp - apakah peristiwa bersejarah ini akan digagalkan?
Klopp dikabarkan akan menggantikan Julian Nagelsmann yang mengundurkan diri setelah tersingkir dari Piala Dunia, namun sebagai "Head of Global Soccer", ia masih terikat kontrak hingga 2029 dengan perusahaan minuman bersoda tersebut. Watzke menekankan bahwa Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) harus “berusaha mencegah” pembayaran biaya transfer untuk seorang pelatih untuk pertama kalinya. Meskipun pada dasarnya ia seorang pesimis, namun dalam hal penunjukan ini ia merasa optimis: “Kita pasti bisa mengatasinya.”
Watzke merujuk pada pengalamannya selama puluhan tahun di dunia bisnis. “Saya kan tidak baru melakukan ini selama satu atau dua tahun.” Tujuan negosiasi antara DFB yang dipimpin Presiden Bernd Neuendorf, Klopp, dan RB adalah mencapai kompromi yang baik, di mana “tidak ada yang bersorak-sorai dan tidak ada yang hancur hati”. Gaji jutaan yang harus dibayarkan kepada Klopp tidak ia anggap sebagai hambatan yang terlalu besar. Contoh Nagelsmann telah menunjukkan: “Kami juga tidak membayar dengan upah yang sangat rendah; kami sudah cukup kompetitif.”
- AFP
Watzke menetapkan jadwal perekrutan Klopp
Namun, dengan Klopp, asosiasi tersebut “mengincar yang terbaik”; mantan arsitek gelar juara Dortmund dan Liverpool itu setara dengan pelatih bintang Pep Guardiola. Yang perlu diklarifikasi adalah, “sejauh mana hak suara yang ingin ia miliki” dalam hal struktur organisasi.
Watzke juga menyebutkan rentang waktu konkret untuk penunjukan pelatih tersebut. Menjelang dimulainya Nations League pada 24 September di Belanda, “sebaiknya kita sudah memiliki (pelatih timnas), itu akan membantu,” katanya sambil bercanda, lalu menambahkan: “Saya kira paling lama empat minggu, kita seharusnya bisa menyelesaikannya.”
Namun, jangan berharap keajaiban dari Klopp. Meskipun ia memiliki “pengaruh yang sangat besar” terhadap para pemain, tetapi: “Ia memiliki banyak hal yang harus diselesaikan, jadi kita juga harus sedikit bersabar.”
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