Klopp dikabarkan akan menggantikan Julian Nagelsmann yang mengundurkan diri setelah tersingkir dari Piala Dunia, namun sebagai "Head of Global Soccer", ia masih terikat kontrak hingga 2029 dengan perusahaan minuman bersoda tersebut. Watzke menekankan bahwa Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) harus “berusaha mencegah” pembayaran biaya transfer untuk seorang pelatih untuk pertama kalinya. Meskipun pada dasarnya ia seorang pesimis, namun dalam hal penunjukan ini ia merasa optimis: “Kita pasti bisa mengatasinya.”

Watzke merujuk pada pengalamannya selama puluhan tahun di dunia bisnis. “Saya kan tidak baru melakukan ini selama satu atau dua tahun.” Tujuan negosiasi antara DFB yang dipimpin Presiden Bernd Neuendorf, Klopp, dan RB adalah mencapai kompromi yang baik, di mana “tidak ada yang bersorak-sorai dan tidak ada yang hancur hati”. Gaji jutaan yang harus dibayarkan kepada Klopp tidak ia anggap sebagai hambatan yang terlalu besar. Contoh Nagelsmann telah menunjukkan: “Kami juga tidak membayar dengan upah yang sangat rendah; kami sudah cukup kompetitif.”