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Perubahan yang terpaksa... Federasi Sepak Bola Aljazair mengakhiri kontroversi pemecatan Petković

Transfers
World Cup
V. Petkovic
Algeria
Aljazair

Federasi Sepak Bola Aljazair memilih untuk mempertahankan pelatih tim nasional senior, Vladimir Petković, daripada terlibat dalam sengketa hukum yang panjang dan mahal.

Timnas Aljazair tersingkir dari Piala Dunia pada babak 32 besar setelah kalah dari Swiss dengan skor 2-0.

Pilihan taktis Petković menuai kritik luas, terutama karena ia bersikeras bermain tanpa penyerang murni saat menghadapi Swiss.

Pernyataannya setelah tersingkir semakin memperparah kemarahan, ketika ia mengatakan bahwa para pendukung seharusnya puas hanya dengan lolos ke Piala Dunia setelah absen selama 12 tahun, serta berhasil melewati babak grup.

Situs “Foot Mercato” melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Aljazair telah mengubah strateginya secara total, untuk kembali menaruh kepercayaan pada kemampuan Petković, meskipun kritik tajam terhadapnya terus berlanjut.

Meskipun Federasi Sepak Bola Aljazair ingin membuka lembaran baru, mereka segera menghadapi kendala biaya finansial yang besar untuk memecat pelatih asal Bosnia tersebut.

  • Vladimir Petkovic Algeria 2026Getty Images

    Penunjukan asisten pelatih asal Aljazair dalam staf Pelatih Petković

    Menurut beberapa media Aljazair, Federasi Sepak Bola Aljazair menawarkan kepada Petković kompensasi setara dengan gaji dua bulan saja sebagai imbalan atas pemutusan kontrak secara damai, namun sang pelatih menolak tawaran tersebut karena tidak berniat melepaskan jutaan yang dijamin dalam kontraknya yang berlaku hingga tahun 2028.

    Menurut Radio Aljazair, skenario yang tampaknya akan terwujud saat ini adalah Petković tetap memimpin staf teknis “Pejuang Gurun”, dengan penunjukan seorang asisten pelatih asal Aljazair, yang akan berperan sebagai penghubung antara sang pelatih dan dunia sepak bola lokal.

    Keputusan untuk mempertahankan Petković ini merupakan perubahan besar, setelah sebelumnya semua indikasi menunjukkan bahwa perpisahan antara kedua belah pihak sudah di ambang pintu.

    Situasi semakin rumit dengan beredarnya laporan dari beberapa media Aljazair dalam beberapa hari terakhir, mengenai adanya perpecahan nyata antara pelatih dan sejumlah pemain tim nasional utama.

    Laporan-laporan tersebut menyebutkan bahwa beberapa pemain internasional telah menyampaikan kepada pejabat federasi, dalam percakapan internal, bahwa mereka tidak ingin kembali ke tim nasional Aljazair selama Petković masih menjabat.

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