Perubahan yang terpaksa... Federasi Sepak Bola Aljazair mengakhiri kontroversi pemecatan Petković

Federasi Sepak Bola Aljazair memilih untuk mempertahankan pelatih tim nasional senior, Vladimir Petković, daripada terlibat dalam sengketa hukum yang panjang dan mahal.

Timnas Aljazair tersingkir dari Piala Dunia pada babak 32 besar setelah kalah dari Swiss dengan skor 2-0.

Pilihan taktis Petković menuai kritik luas, terutama karena ia bersikeras bermain tanpa penyerang murni saat menghadapi Swiss.

Pernyataannya setelah tersingkir semakin memperparah kemarahan, ketika ia mengatakan bahwa para pendukung seharusnya puas hanya dengan lolos ke Piala Dunia setelah absen selama 12 tahun, serta berhasil melewati babak grup.

Situs “Foot Mercato” melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Aljazair telah mengubah strateginya secara total, untuk kembali menaruh kepercayaan pada kemampuan Petković, meskipun kritik tajam terhadapnya terus berlanjut.

Meskipun Federasi Sepak Bola Aljazair ingin membuka lembaran baru, mereka segera menghadapi kendala biaya finansial yang besar untuk memecat pelatih asal Bosnia tersebut.