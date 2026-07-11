Bersama FC Liverpool, Salah telah menyepakati pemutusan kontrak lebih awal pada musim panas lalu; setelah sembilan tahun membela The Reds, pemain asal Mesir itu pun kini berstatus bebas agen sejak 1 Juli.

Pemain berusia 34 tahun ini pindah dari AS Roma ke Liverpool pada tahun 2017. Dalam 442 pertandingan di semua kompetisi bersama The Reds, ia mencetak 257 gol dan memberikan 123 assist.

Bersama tim nasional Mesir, pemain serang ini baru-baru ini juga berpartisipasi dalam Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di sana, tim asal Afrika Utara itu berhasil melaju hingga babak 16 besar, di mana mereka akhirnya kalah tipis 2-3 dari juara dunia bertahan, Argentina.