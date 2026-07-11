Menurut informasi dari The Athletic, Sporting Kansas City telah ikut serta dalam perebutan pemain serang berusia 34 tahun tersebut dan sedang mempertimbangkan untuk merekrutnya.
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Perubahan yang spektakuler? Setelah hengkang dari Liverpool FC, tampaknya ada opsi transfer baru bagi Mohamed Salah
Dari semua perwakilan Major League Soccer Amerika Serikat, klub asal Midwest tersebut dikabarkan memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan pemain tersebut. Namun demikian, kepindahan tersebut masih jauh dari pasti.
Lagipula, Salah masih lebih memilih untuk tetap di Eropa atau pindah ke Arab Saudi yang secara finansial lebih menggiurkan. Namun, belakangan ini tidak ada kabar lagi mengenai pihak-pihak yang mungkin tertarik padanya — tidak banyak pilihan yang terbuka bagi pemain asal Mesir tersebut.
- AFP
Mohamed Salah hengkang dari FC Liverpool pada tanggal 1 Juli
Bersama FC Liverpool, Salah telah menyepakati pemutusan kontrak lebih awal pada musim panas lalu; setelah sembilan tahun membela The Reds, pemain asal Mesir itu pun kini berstatus bebas agen sejak 1 Juli.
Pemain berusia 34 tahun ini pindah dari AS Roma ke Liverpool pada tahun 2017. Dalam 442 pertandingan di semua kompetisi bersama The Reds, ia mencetak 257 gol dan memberikan 123 assist.
Bersama tim nasional Mesir, pemain serang ini baru-baru ini juga berpartisipasi dalam Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di sana, tim asal Afrika Utara itu berhasil melaju hingga babak 16 besar, di mana mereka akhirnya kalah tipis 2-3 dari juara dunia bertahan, Argentina.
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