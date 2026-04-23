Sebuah laporan dari kicker menyebutkan bahwa Dortmund kemungkinan akan lebih gencar mencari pemain baru di Bundesliga 2 ke depannya. Hal ini terutama disebabkan oleh Book, yang sangat mengenal liga divisi bawah Jerman tersebut berkat pengalamannya sebelumnya bersama SV Elversberg.
Perubahan strategi transfer di BVB? Borussia Dortmund tampaknya ingin menempuh jalur yang benar-benar baru bersama direktur olahraga Ole Book
Keuntungan dari strategi baru ini sangat jelas. Integrasi para pemain yang sebagian besar berasal dari dalam negeri ke dalam lingkungan baru biasanya lebih mudah, selain itu, nilai transfer para pemain profesional dari liga divisi dua jauh lebih rendah dibandingkan dengan liga utama atau liga-liga top Eropa lainnya.
Majalah khusus tersebut juga menulis bahwa BVB mengharapkan semangat untuk meraih kesuksesan dari para pemain baru, yang dibawa oleh banyak pemain dari Bundesliga 2. Secara umum, ambisi diharapkan kembali menjadi kriteria yang lebih penting dalam transfer di Dortmund di masa mendatang.
Kennet Eichhorn adalah "kandidat yang sangat menjanjikan" di BVB
Dalam hal ini, Kennet Eichhorn dikabarkan menjadi "kandidat yang sangat menjanjikan" bagi BVB. Bintang muda berusia 16 tahun dari Hertha BSC ini dalam banyak hal memiliki apa yang diharapkan oleh BVB dari rekrutan barunya di masa depan.
Sebagai gelandang yang cerdas dalam bermain sekaligus kuat dalam duel dan fisiknya kokoh, Eichhorn, meski masih muda, sudah memiliki kualitas yang bisa membantunya bersaing di Bundesliga. Selain itu, biaya transfernya, yang kabarnya berada di kisaran puluhan juta euro, relatif masih rendah berkat klausul pelepasan.
Namun demikian, BVB harus bersaing dengan banyak peminat lain di dalam dan luar negeri. Eichhorn dilaporkan masuk dalam daftar incaran FC Bayern München, Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig, maupun Manchester City.
Alexander Meyer adalah pemain terakhir yang didatangkan BVB dari divisi dua
Pemain terakhir yang didatangkan BVB dari divisi bawah adalah kiper cadangan Alexander Meyer, yang bergabung dengan tim Schwarzgelben pada musim panas 2022 dari Jahn Regensburg. Jika kriteria pencarian dibatasi pada "hanya pemain lapangan", kita bahkan harus menelusuri beberapa tahun ke belakang.
Julian Weigl adalah pemain non-penjaga gawang terakhir yang didatangkan Dortmund dari 2. Bundesliga. Ia bergabung pada 2015 dari 1860 München, yang saat itu bermain di divisi kedua.