Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, beberapa klub dari Arab Saudi dilaporkan telah menghubungi juara Bundesliga dan pemain asal Kanada tersebut untuk menanyakan kemungkinan transfer sang pemain pada musim panas mendatang.
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Perubahan pikiran Vincent Kompany: Apakah FC Bayern München akan mendapatkan biaya transfer yang sangat besar untuk Alphonso Davies?
Di Säbener Straße, kabarnya telah berlangsung pembicaraan antara perwakilan klub yang diduga membahas "syarat-syarat untuk kemungkinan transfer". Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan konkret yang tercapai.
Meskipun perpanjangan kontrak hingga 2030 telah disepakati pada awal 2025, Davies kini sudah lama tidak lagi menjadi sosok yang tak terbantahkan di Munich. Mengingat gaji tahunannya yang dilaporkan mencapai 15 juta euro serta masalah cedera yang terus berlanjut, Bayern dilaporkan oleh media tidak lagi menutup kemungkinan untuk menjual bek kiri tersebut.
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Davies sudah lama tidak lagi menjadi sosok yang tak terbantahkan di FC Bayern
Sejak mengalami cedera ligamen silang pada musim semi 2025, Davies kesulitan untuk tetap bugar dalam jangka waktu yang lama. Berkali-kali ia harus absen akibat cedera otot. Saat ini ia absen karena cedera paha, sehingga kemungkinan besar ia akan melewatkan pertandingan pembuka Piala Dunia bersama tim nasional Kanada.
Terkait hal ini, kabarnya Vincent Kompany kini telah mengubah pendiriannya. Selama ini, pelatih FCB tersebut dikenal sebagai pendukung setia Davies dan menolak kemungkinan merekrut bek kiri lain. Namun kini, Kompany tampaknya memandang hal tersebut secara berbeda - merekrut pemain baru kini menjadi prioritas utama untuk posisi tersebut.
Jika ada tawaran transfer yang sesuai untuk Davies, Bayern kemungkinan akan bersedia untuk bernegosiasi, terutama karena dana tak terbatas dari banyak klub Arab Saudi dapat memicu kesepakatan cepat, setidaknya dalam negosiasi antar klub.
Namun, sangat diragukan apakah Davies akan setuju untuk pindah ke gurun pasir. Di usianya yang baru 25 tahun, pemain asal Kanada ini berada di masa puncak karier sepak bolanya dan, terlepas dari rentan cedera, masih dianggap sebagai salah satu bek sayap terbaik di dunia.
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FC Bayern tampaknya sangat ingin mendatangkan Nathaniel Brown
Jika ia benar-benar hengkang dari Munich, penggantinya sudah siap, yaitu Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt. Menurut kabar yang beredar, Bayern telah mencapai kesepakatan dengan pemain timnas Jerman tersebut mengenai kepindahannya, hanya saja negosiasi antara FCB dan SGE masih berlangsung.
Frankfurt tampaknya meminta sekitar 60 juta euro untuk Brown, sementara juara Bundesliga tersebut ingin membayar sedikit lebih rendah. Pemain berusia 22 tahun itu baru-baru ini bersikap tertutup terkait spekulasi tentang masa depannya: "Itu tidak memengaruhi saya," tegas Brown, yang masih terikat kontrak di Frankfurt hingga 2030, dalam rangka persiapan Piala Dunia bersama timnas Jerman: "Fokus saya sepenuhnya pada timnas, dan saya senang bisa ikut serta di Piala Dunia."
Namun, menurut laporan Sport Bild, pindah ke tim Kompany dan Bayern menjadi prioritas utama Brown. Brown tidak ingin pindah ke klub top lain yang tertarik—termasuk Real Madrid, Arsenal, dan Manchester City—pada musim panas ini. Latar belakangnya: Kompany konon sudah mengincar Brown selama bertahun-tahun dan ingin membawanya ke Burnley saat masih menjadi pelatih di Inggris.
Konon, Bayern sudah menjalin kontak awal dengan pihak Brown bahkan sebelum jeda musim dingin, terutama penampilannya saat SGE kalah 0-3 dari Munich pada Oktober 2025 yang dilaporkan meninggalkan kesan mendalam bagi para petinggi Bayern. Saat itu, Brown berhadapan dengan Michael Olise dan berhasil mengawal pemain bintang Munich tersebut dengan baik, seperti yang dilakukannya terhadap Lamine Yamal saat berhadapan dengan FC Barcelona di Liga Champions.