Perubahan pikiran Vincent Kompany: Apakah FC Bayern München akan mendapatkan biaya transfer yang sangat besar untuk Alphonso Davies?

Sejak mengalami cedera ligamen silang pada musim semi 2025, Davies kesulitan untuk tetap bugar dalam jangka waktu yang lama. Berkali-kali ia harus absen akibat cedera otot. Saat ini ia absen karena cedera paha, sehingga kemungkinan besar ia akan melewatkan pertandingan pembuka Piala Dunia bersama tim nasional Kanada.

Terkait hal ini, kabarnya Vincent Kompany kini telah mengubah pendiriannya. Selama ini, pelatih FCB tersebut dikenal sebagai pendukung setia Davies dan menolak kemungkinan merekrut bek kiri lain. Namun kini, Kompany tampaknya memandang hal tersebut secara berbeda - merekrut pemain baru kini menjadi prioritas utama untuk posisi tersebut.

Jika ada tawaran transfer yang sesuai untuk Davies, Bayern kemungkinan akan bersedia untuk bernegosiasi, terutama karena dana tak terbatas dari banyak klub Arab Saudi dapat memicu kesepakatan cepat, setidaknya dalam negosiasi antar klub.

Namun, sangat diragukan apakah Davies akan setuju untuk pindah ke gurun pasir. Di usianya yang baru 25 tahun, pemain asal Kanada ini berada di masa puncak karier sepak bolanya dan, terlepas dari rentan cedera, masih dianggap sebagai salah satu bek sayap terbaik di dunia.