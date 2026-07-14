Selain itu, kabarnya sebuah klub papan atas Inggris—yang namanya belum diumumkan—sedang “all-out” dalam upaya merekrut Atubolu. Opsi ini konon sangat sesuai dengan ekspektasi Atubolu untuk langkah karier berikutnya.

Kembalinya dinamika dalam negosiasi ini sangat mendesak bagi semua pihak yang terlibat. Terakhir kali, pemain jebolan akademi Freiburg ini tampaknya telah mengambil risiko yang terlalu besar dalam negosiasi transfer.

Impian besar Atubolu untuk pindah ke Newcastle United pupus selama proses negosiasi berlangsung. Opsi lain yang ditawarkan oleh klub-klub seperti Hull City, Bournemouth, atau klub Divisi Utama Spanyol Real Sociedad sejauh ini belum cukup menarik minat kiper ambisius tersebut dari segi olahraga. Hingga muncul perkembangan terbaru ini, sang kiper masih tertahan di Breisgau.