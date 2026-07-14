Dengan demikian, kembali terjadi perkembangan signifikan dalam negosiasi transfer sang penjaga gawang. Aston Villa dilaporkan masih terus memantau situasi sang penjaga gawang dengan cermat. Situasinya mungkin akan menjadi lebih konkret di pihak rival sekompetisi mereka, AFC Bournemouth, yang ingin segera merekrutnya.
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Perubahan mendadak dalam urusan transfer? Klub papan atas Inggris kabarnya sedang mendekati Noah Atubolu dari Freiburg yang telah dicoret dari skuad
Selain itu, kabarnya sebuah klub papan atas Inggris—yang namanya belum diumumkan—sedang “all-out” dalam upaya merekrut Atubolu. Opsi ini konon sangat sesuai dengan ekspektasi Atubolu untuk langkah karier berikutnya.
Kembalinya dinamika dalam negosiasi ini sangat mendesak bagi semua pihak yang terlibat. Terakhir kali, pemain jebolan akademi Freiburg ini tampaknya telah mengambil risiko yang terlalu besar dalam negosiasi transfer.
Impian besar Atubolu untuk pindah ke Newcastle United pupus selama proses negosiasi berlangsung. Opsi lain yang ditawarkan oleh klub-klub seperti Hull City, Bournemouth, atau klub Divisi Utama Spanyol Real Sociedad sejauh ini belum cukup menarik minat kiper ambisius tersebut dari segi olahraga. Hingga muncul perkembangan terbaru ini, sang kiper masih tertahan di Breisgau.
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Mengapa Noah Atubolu tidak hadir pada sesi latihan perdana Freiburg?
Direktur Olahraga Freiburg, Jochen Saier, menyampaikan pandangan yang cukup optimis kepada Bild mengenai situasi terkini sang kiper: "Saat ini dia sedang dalam fase di mana dia melakukan pembicaraan dan mempertimbangkan berbagai hal." Namun yang jelas: Era Atubolu di Breisgau telah berakhir secara permanen.
Hal itu terlihat sangat jelas pada Minggu lalu saat dimulainya sesi latihan resmi tim finalis Liga Europa tersebut. Sementara rekan-rekan setimnya menjalani sesi latihan publik pertama di hadapan sekitar 3.000 penonton di Stadion Europa-Park, Atubolu tidak terlihat di sana. Ia hanya menjalani program latihan individu di luar kelompok tim, di bawah bimbingan pelatih kiper Michael Müller.
Mio Backhaus menggantikan Noah Atubolu di Freiburg
Saier mengomentari ketidakhadiran sang kiper dalam latihan tim sebagai berikut: "Untuknya, proses transfer mungkin masih membutuhkan waktu. Dia sedang dalam pembicaraan dengan beberapa klub, dan saya yakin dia akan mengambil langkah yang sangat baik untuk dirinya sendiri dan kami akan berpisah dengan baik." Oleh karena itu, menurut direktur olahraga Freiburg, masih sepenuhnya "belum pasti" apakah Atubolu akan berlatih bersama tim lagi.
SC Freiburg telah mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi kepergian Atubolu. Dengan keyakinan penuh bahwa Atubolu akan segera hengkang, klub ini merekrut Mio Backhaus dari SV Werder Bremen sebagai kiper utama baru dengan biaya transfer yang cukup besar, yaitu 15 juta euro. Atubolu diperbolehkan dan diharapkan untuk meninggalkan klub; secara olahraga, tidak ada rencana baginya untuk tetap bertahan.
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Noah Atubolu mengincar tempat di tim nasional
Setahun sebelum kontraknya berakhir, Freiburg berharap mendapatkan setidaknya 20 juta euro sebagai biaya transfer untuk pemain binaan klubnya ini. Bagi sang kiper sendiri, dalam beberapa minggu ke depan, yang dipertaruhkan jauh lebih besar daripada sekadar aspek finansial atau nama klub barunya.
Jika ia tidak ingin membahayakan ambisinya untuk menjadi kiper utama di tim nasional Jerman menjelang Euro 2028 dan Piala Dunia 2030, ia harus segera mencari klub baru. Ia tidak bisa membiarkan dirinya menghabiskan satu tahun di bangku cadangan tanpa kesempatan bermain sama sekali.
Atubolu telah dianggap di Jerman selama bertahun-tahun sebagai salah satu harapan terbesar di posisi penjaga gawang, terutama jika setelah Manuel Neuer, para pemain berpengalaman seperti Oliver Baumann dan Marc-Andre ter Stegen juga pensiun dari timnas Jerman dalam jangka menengah.
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