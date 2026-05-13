Perubahan manajerial lagi di Nottingham Forest? Setelah empat manajer dalam satu musim yang memecahkan rekor, The Reds ‘masih sangat tertarik’ pada rival mereka di Liga Premier
Marinakis mengincar reuni dengan Silva
Forest berpotensi melakukan pergantian manajer yang mengejutkan musim panas ini jika Silva menunjukkan kesediaannya untuk pindah ke City Ground, menurut TEAMtalk. Marinakis tetap menjadi salah satu pendukung terbesar Silva setelah masa kerja sama mereka yang sangat sukses di Olympiakos. Hubungan antara Silva dan Marinakis tetap sangat erat sejak masa mereka di Yunani, di mana Silva membawa Olympiakos meraih gelar Super League 2016. Musim tersebut mencakup rekor Eropa yang luar biasa berupa 17 kemenangan beruntun di liga domestik pada awal musim dan semakin mengukuhkan reputasi Silva sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di dunia sepak bola saat itu.
Apakah sejarah akan terulang di City Ground?
Menariknya, ketika Silva mengambil alih Olympiakos, ia menggantikan sesama pelatih asal Portugal, Vitor Pereira, dan skenario serupa kini bisa terulang kembali di Forest. Pereira yang saat ini menjabat mengambil alih posisi dari Sean Dyche pada bulan Februari dan telah membawa klub tersebut lolos dari degradasi di Liga Premier, sekaligus membawa tim melaju jauh hingga semifinal Liga Europa.
Terlepas dari kesuksesan relatif ini, TEAMtalk menyebutkan bahwa Marinakis sedang mempertimbangkan perombakan manajerial lainnya pada musim panas ini. Hal ini cukup mengejutkan mengingat Forest telah berganti empat manajer berbeda selama musim yang memecahkan rekor ini, dalam upaya mencari formula yang tepat untuk mengokohkan status mereka di kasta tertinggi.
Silva sangat diminati
Pemilik Forest dilaporkan meyakini bahwa Silva dapat memberikan stabilitas, struktur taktis, dan kredibilitas di Liga Premier yang dibutuhkan untuk membawa klub ini ke level berikutnya. Marinakis siap mengambil langkah tegas untuk mendatangkan mantan manajer Everton dan Hull City tersebut jika Silva menunjukkan kesediaannya untuk memimpin proyek di East Midlands.
Namun, Forest bukanlah satu-satunya klub yang mengejar pelatih asal Portugal tersebut. Chelsea terus mengevaluasi Silva sebagai bagian dari pencarian manajer mereka yang sedang berlangsung setelah memutuskan untuk melepas Liam Rosenior. The Blues sedang mempertimbangkan daftar kandidat yang luas dan Silva tetap menjadi sosok yang dihormati di kalangan anggota berpengaruh dalam hierarki Stamford Bridge yang menghargai gaya menyerangnya serta kemampuannya dalam meningkatkan performa para pemain.
Klub-klub besar Eropa ikut bersaing
Sementara itu, Benfica juga terus memantau Silva dengan cermat sambil bersiap menghadapi kemungkinan kepergian Jose Mourinho. Dengan dugaan kembalinya Mourinho ke Real Madrid pada musim panas ini, klub raksasa Portugal tersebut terpaksa mencari pelatih kepala baru, dan Silva termasuk di antara nama-nama yang sedang dibahas secara serius di internal klub sebagai sosok yang mampu mengembalikan dominasi mereka di kancah domestik. Meskipun minat dari berbagai penjuru benua semakin meningkat, Fulham tetap bertekad untuk mempertahankan Silva dan sangat menghargai kontribusi yang telah ia berikan di Craven Cottage.