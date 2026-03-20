Eichhorn belakangan ini terus-menerus dikaitkan dengan kepindahan ke Munich pada bursa transfer musim panas. Namun, menurut laporan dari Sport1, kini telah terjadi perubahan haluan karena dua alasan.
Perubahan haluan karena dua alasan? FC Bayern tampaknya tidak berencana merekrut bintang muda Hertha, Kennet Eichhorn
Di satu sisi, paket transfer tersebut konon terlalu mahal bagi FC Bayern. Klausul pelepasan Eichhorn pada musim panas mendatang dilaporkan berkisar antara sepuluh hingga dua belas juta euro. Di sisi lain, petinggi FC Bayern dikabarkan khawatir bahwa transfer Eichhorn akan menimbulkan ketidakpuasan di jajaran akademi klub yang saat ini sangat produktif.
Eichhorn memang dianggap sebagai salah satu talenta terbesar di Jerman - pada usia 16 tahun saja, ia berhasil mengamankan posisi starter selama paruh pertama musim ini. Namun, perekrutannya akan secara otomatis mempersulit jalur para talenta gelandang Munich untuk masuk ke tim utama. Baru-baru ini, David Santos Daiber (19) dan Felipe Chavez (18) melakukan debut, dengan Chavez pindah ke 1. FC Köln dengan status pinjaman pada musim dingin.
Noel Aseko akan kembali ke FC Bayern pada musim panas ini
Selain itu, FC Bayern akan memanggil kembali Noel Aseko dari Hannover 96 pada musim panas ini, seperti yang dikonfirmasi klub asal Munich tersebut dalam siaran pers pada Kamis. Pemain berusia 20 tahun ini berasal dari akademi FC Bayern dan musim ini bermain sebagai pemain pinjaman di klub divisi dua Hannover 96. Karena penampilan Aseko yang meyakinkan, Hannover baru-baru ini menggunakan opsi pembelian senilai satu juta euro, yang kemudian membuat pihak Munich segera mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai 2,5 juta euro.
Aseko berpotensi mengisi posisi Leon Goretzka di skuad musim depan, yang akan meninggalkan klub tanpa biaya transfer. Selain pemain inti Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof juga tersedia untuk posisi gelandang bertahan. Sama seperti Bischof, Aseko secara teoritis juga dapat membantu sebagai bek sayap.
Noel Aseko: Statistik penampilan bersama Hannover 96
Permainan 26 Gol 3 Assist 5 Menit bermain 1.830