Perubahan dramatis setelah kegagalan di babak playoff: Apakah Italia masih bisa ikut serta di Piala Dunia 2026?

"Saya dapat memastikan bahwa saya telah mengusulkan kepada Trump dan Infantino agar Italia menggantikan Iran di Piala Dunia," kata Paolo Zampolli, seorang orang kepercayaan dekat Trump yang berdarah Italia, seperti dikutip Financial Times.

Bagi dia, ini adalah "sebuah mimpi". Menurut laporan tersebut, usulan ini juga memiliki motif politik. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan yang belakangan ini memburuk antara Trump dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Keduanya berselisih karena serangan Trump terhadap Paus Leo XIV.

Italia tersingkir di babak playoff oleh Bosnia-Herzegovina. Iran dijadwalkan bermain di Grup G Piala Dunia dengan dua pertandingan di Los Angeles dan satu pertandingan di Seattle, sementara markas tim akan berada di Tucson, Arizona.