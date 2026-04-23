Perubahan dramatis setelah kegagalan di babak playoff: Apakah Italia masih bisa ikut serta di Piala Dunia 2026?

Menurut Financial Times, seorang utusan khusus Presiden AS Donald Trump mengusulkan agar Iran digantikan oleh Italia sebagai akibat dari perang di Timur Tengah. Presiden FIFA Gianni Infantino baru-baru ini menegaskan bahwa Iran "pasti" akan berpartisipasi dalam putaran final di AS, Meksiko, dan Kanada (19 Juni hingga 11 Juli).
Diterjemahkan oleh
"Saya dapat memastikan bahwa saya telah mengusulkan kepada Trump dan Infantino agar Italia menggantikan Iran di Piala Dunia," kata Paolo Zampolli, seorang orang kepercayaan dekat Trump yang berdarah Italia, seperti dikutip Financial Times.
Bagi dia, ini adalah "sebuah mimpi". Menurut laporan tersebut, usulan ini juga memiliki motif politik. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan yang belakangan ini memburuk antara Trump dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni. Keduanya berselisih karena serangan Trump terhadap Paus Leo XIV.
Italia tersingkir di babak playoff oleh Bosnia-Herzegovina. Iran dijadwalkan bermain di Grup G Piala Dunia dengan dua pertandingan di Los Angeles dan satu pertandingan di Seattle, sementara markas tim akan berada di Tucson, Arizona.