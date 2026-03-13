AFP
Diterjemahkan oleh
Perubahan besar di Bayern Munich? Masa depan kepala transfer masih dipertanyakan meskipun tim Vincent Kompany sedang berjuang untuk meraih treble
Ketegangan internal di Allianz Arena
Meskipun Kompany telah menghidupkan kembali Bayern di lapangan, pertarungan kekuasaan sedang memanas di balik layar di Allianz Arena. Eberl, yang pernah dianggap sebagai arsitek era baru klub, kini menghadapi pengawasan ketat dari dewan direksi. Menurut laporan Sport Bild, masa depannya jauh dari aman, dengan kepercayaan internal terhadap kepemimpinannya mulai goyah.
Suasana di Saebener Strasse semakin memanas. Meskipun Bayern tampil dominan di Bundesliga dan mengejar treble, hubungan antara Eberl dan pejabat tinggi lainnya dilaporkan telah memburuk. Ketidakpercayaan yang tak terkendali ini memicu spekulasi bahwa masa jabatannya bisa berakhir lebih awal sebelum kontraknya habis pada 2027.
- Getty Images Sport
Perselisihan seputar negosiasi kontrak
Sumber utama ketegangan berasal dari cara Eberl mengelola anggaran gaji klub. Beberapa anggota jajaran manajemen percaya bahwa ia terlalu dermawan dalam perpanjangan kontrak, yang mengakibatkan struktur keuangan yang dianggap tidak berkelanjutan. Ketidaksepakatan internal ini telah memicu perdebatan yang lebih luas tentang apakah mantan eksekutif RB Leipzig benar-benar cocok dengan identitas jangka panjang klub.
Mantan manajer Felix Magath menyoroti kesulitan peran tersebut, mencatat bayang-bayang yang ditinggalkan oleh legenda klub. "Setelah Uli Hoeness – saya tidak tahu manajer mana yang bertahan lama di FC Bayern. Ini situasi yang sangat sulit," jelas Magath. "Para pemimpin besar masa lalu itu masih mengambang di suatu tempat di alam semesta. Oleh karena itu, sulit bagi seseorang yang kini diberi tanggung jawab untuk benar-benar memenuhi ekspektasi tersebut."
Eberl tetap tenang meskipun badai melanda.
Di sisi lain, Eberl berusaha mempertahankan sikap profesional di tengah spekulasi yang semakin memuncak. Menjelang pertandingan krusial Bundesliga melawan Bayer Leverkusen, ia menegaskan bahwa ia mengabaikan gangguan eksternal untuk fokus pada tujuan olahraga klub yang segera. Dengan akhir musim yang mendekati, direktur olahraga ini mengandalkan kesuksesan trofi untuk membungkam kritikus di dewan eksekutif, meskipun keputusan akhir tentang masa depannya tidak diharapkan hingga Mei.
Eberl menanggapi rumor tersebut secara langsung dalam konferensi pers: "Laporan-laporan itu tidak mengganggu saya. Kritik selalu ada. Saya fokus pada pekerjaan saya dan tim. Segala sesuatunya berjalan baik bagi kami, dan kami bisa meraih banyak hal musim ini. Itulah fokus kami."
- Getty Images
Rencana suksesi internal
Jika memang terjadi perpisahan, sang juara bertahan mungkin tidak perlu mencari pengganti terlalu jauh. Ada keyakinan yang semakin kuat di dalam klub bahwa duet CEO Jan-Christian Dreesen dan direktur olahraga Christoph Freund dapat mengambil alih tanggung jawab Eberl tanpa perlu merekrut eksekutif eksternal yang mahal. Hal ini akan mewakili pergeseran strategi yang signifikan, berpotensi menjauh dari model eksekutif berprofil tinggi yang telah mendefinisikan klub selama bertahun-tahun, meskipun kandidat eksternal seperti Markus Krosche dilaporkan telah dikesampingkan.
Di lapangan, Kompany akan berjuang untuk membawa Bayern meraih semua trofi yang tersisa musim ini, di mana mereka masih memiliki potensi untuk meraih treble. Die Roten memimpin klasemen Bundesliga dengan selisih 11 poin dari rival terdekat Borussia Dortmund, sementara mereka juga masih berlaga di DFB-Pokal, dengan Leverkusen sebagai lawan di babak semifinal. Selain itu, Bayern meraih kemenangan telak 6-1 atas Atalanta di leg pertama babak 16 besar Liga Champions.
Iklan