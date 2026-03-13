Perubahan besar di Bayern Munich? Masa depan kepala transfer masih dipertanyakan meskipun tim Vincent Kompany sedang berjuang untuk meraih treble

Meskipun Kompany telah menghidupkan kembali Bayern di lapangan, pertarungan kekuasaan sedang memanas di balik layar di Allianz Arena. Eberl, yang pernah dianggap sebagai arsitek era baru klub, kini menghadapi pengawasan ketat dari dewan direksi. Menurut laporan Sport Bild, masa depannya jauh dari aman, dengan kepercayaan internal terhadap kepemimpinannya mulai goyah.

Suasana di Saebener Strasse semakin memanas. Meskipun Bayern tampil dominan di Bundesliga dan mengejar treble, hubungan antara Eberl dan pejabat tinggi lainnya dilaporkan telah memburuk. Ketidakpercayaan yang tak terkendali ini memicu spekulasi bahwa masa jabatannya bisa berakhir lebih awal sebelum kontraknya habis pada 2027.