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Perubahan besar dalam dunia sepak bola di Roma... Proyek baru yang mengguncang dunia sepak bola Italia

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Malago menghadirkan kejutan... Conte dan Maldini menjadi sorotan di fase berikutnya

Sepak bola Italia telah memasuki babak baru yang mungkin merupakan yang paling penting dalam beberapa tahun terakhir, setelah Giovanni Malagò memenangkan pemilihan ketua Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) dengan kemenangan telak, membawa janji-janji reformasi mendasar serta rencana ambisius untuk mengembalikan tim nasional Italia ke posisi semestinya di antara tim-tim terbaik dunia.

Kemenangan dalam pemilihan ini bukan sekadar pergantian nama presiden, melainkan tampak seperti pengumuman resmi dimulainya era baru yang ditandai dengan pembaruan dan upaya mengatasi krisis yang melanda sepak bola Italia dalam beberapa tahun terakhir, demikian dilaporkan surat kabar Italia “Gazzetta”.

Di puncak proyek ini terdapat nama pelatih berpengalaman Antonio Conte, yang menjadi kandidat terkuat untuk memimpin tim nasional secara teknis, bersama legenda Paolo Maldini yang hampir menjabat sebagai direktur teknis. Langkah ini bertujuan untuk menggabungkan pengalaman, karisma, dan visi teknis di dalam organisasi Azzurri.

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    Kemenangan dalam pemilu memberi Malago mandat yang luas

    Di Hotel Cavalieri Waldorf Astoria di ibu kota Roma, kemenangan Giovanni Malagò sebagai Ketua Federasi Sepak Bola Italia secara resmi diumumkan, setelah ia meraih 68,58% suara dari para delegasi yang ikut serta dalam pemilihan.

    Segera setelah hasil diumumkan, Malagò langsung menyapa para pendukungnya sebelum naik ke panggung dan memeluk lawannya, Giancarlo Abiti, dalam sebuah momen yang mencerminkan keinginan semua pihak untuk menutup bab perselisihan dan memulai babak baru.

    Malago memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kaya dalam dunia olahraga Italia. Ia pernah memimpin klub Anieni, menjabat sebagai ketua Komite Olimpiade Nasional Italia selama dua belas tahun, serta memainkan peran penting di berbagai lembaga olahraga besar, yang menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dan berpengalaman di kalangan olahraga Italia.

    Riwayat panjang ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong para pemilih untuk memberikan kepercayaan kepadanya, dengan harapan ia mampu mengatasi masalah-masalah struktural yang dihadapi sepak bola Italia, baik di tingkat tim nasional, struktur administrasi, maupun pengembangan bakat.

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    Conte menjadi pilihan utama untuk memimpin Azzurri

    Sejak detik-detik pertama kemenangannya, sudah mulai beredar pembicaraan mengenai langkah selanjutnya dalam proyek Malago, yaitu pemilihan pelatih yang mampu memimpin tim nasional pada fase mendatang.

    Tampaknya Antonio Conte jelas memimpin daftar calon, mengungguli nama-nama terkemuka lainnya, termasuk Roberto Mancini.

    Conte mendapat dukungan besar di kalangan sepak bola Italia, berkat kesuksesan yang diraihnya selama karier kepelatihannya bersama Juventus, Inter Milan, dan Napoli, serta pengalamannya sebelumnya bersama tim nasional Italia.

    Banyak yang berpendapat bahwa kepribadiannya yang kuat dan kemampuannya dalam membangun tim yang kompetitif menjadikannya orang yang tepat untuk memimpin proses pembenahan ini, terutama mengingat kebutuhan tim nasional untuk mengembalikan identitas dan semangat juangnya yang telah menjadi ciri khasnya sepanjang sejarah.

    Namun, tugas ini tidak akan mudah, karena Malago menyadari bahwa meyakinkan Conte untuk menerima jabatan tersebut membutuhkan upaya besar, terutama karena pelatih asal Italia itu terbiasa bekerja sehari-hari bersama klub-klub. Meskipun demikian, presiden baru tersebut mengandalkan hubungan kuat dan kredibilitasnya yang tinggi untuk mewujudkan langkah ini.

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    Maldini... Insinyur yang Dinantikan untuk Proyek Seni Ini

    Selain profil sang pelatih, nama Paolo Maldini menonjol sebagai salah satu elemen terpenting dalam proyek baru ini.

    Legenda AC Milan dan tim nasional Italia ini dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menjabat sebagai direktur teknis, sebuah langkah yang oleh banyak pihak dipandang sebagai landasan utama dalam proses restrukturisasi sepak bola Italia.

    Maldini memiliki pengalaman manajerial yang signifikan yang diperolehnya selama masa kerjanya di Milan, di mana ia berperan dalam membangun tim yang kembali bersaing di level tertinggi Eropa dan domestik.

    Selain itu, kehadirannya di dalam sistem akan memberikan kredibilitas tambahan bagi proyek baru ini, berkat reputasi besar yang dimilikinya di mata para penggemar dan pemain.

    Malago berpendapat bahwa kehadiran tokoh sekelas Maldini dapat membantu mengembangkan sektor tim nasional serta menyusun strategi jangka panjang untuk membina bakat-bakat muda dan membangun kembali identitas teknis sepak bola Italia.

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    Mayoritas yang kuat memperkuat peluang reformasi

    Hasil yang diraih Malago bukan sekadar kemenangan pemilu biasa, melainkan diraih dengan mayoritas yang cukup besar sehingga memberinya kekuatan besar dalam melaksanakan programnya.

    Presiden baru tersebut menegaskan setelah pengumuman hasil bahwa ia menganggap melampaui angka 61% sebagai keberhasilan yang signifikan, namun perolehan suara sekitar 69% jelas melampaui ekspektasinya.

    Malago menyoroti bahwa hasil ini mencerminkan keinginan yang tulus di dalam sistem sepak bola Italia untuk melakukan perubahan, sambil menegaskan bahwa fase mendatang membutuhkan kerja sama dari semua pihak.

    Ia menekankan bahwa reformasi tidak akan mungkin terwujud hanya melalui satu orang saja, melainkan melalui kerja sama kolektif yang melibatkan semua pihak, mulai dari klub dan asosiasi lokal hingga pelatih dan pemain.

    Mayoritas ini memberinya peluang lebih besar untuk melanjutkan keputusan-keputusan sulit yang dibutuhkan olahraga ini, terutama terkait pengembangan struktur organisasi dan modernisasi mekanisme kerja di dalam federasi.

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    Bertatap muka langsung dengan krisis dalam dunia sepak bola

    Malago menyadari bahwa tantangan yang menantinya tidak hanya terbatas pada hasil tim nasional, melainkan mencakup sistem secara keseluruhan yang perlu ditinjau ulang.

    Dalam pernyataannya setelah kemenangan tersebut, ia menegaskan bahwa sepak bola Italia tidak dapat terus menggunakan pendekatan yang sama jika ingin memulihkan posisinya, sambil menekankan bahwa perubahan kini menjadi keharusan, bukan sekadar pilihan.

    Ia menambahkan bahwa jika kondisi saat ini terus berlanjut, pihak lain akan memaksakan reformasi dari luar, sesuatu yang ingin dihindari oleh Federasi melalui pelaksanaan proses modernisasi menyeluruh dari dalam.

    Reformasi ini mencakup bidang infrastruktur, pengembangan sektor pemuda, serta peningkatan hubungan antara berbagai lembaga yang membentuk sistem sepak bola Italia.

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    Ketegangan yang semakin memuncak terkait kebijakan

    Salah satu isu hangat yang paling menonjol yang menanti pemerintahan baru adalah hubungan yang tegang antara sepak bola dan pihak berwenang politik.

    Baru-baru ini, kontroversi semakin memanas setelah keputusan pemerintah yang memicu kemarahan para pejabat sepak bola, terutama terkait redistribusi sebagian sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk program pengembangan pemuda.

    Sidang pemilihan tersebut diwarnai kritik tegas dari beberapa tokoh terkemuka terhadap cara pihak politik menangani urusan sepak bola, di tengah tuntutan agar independensi lembaga olahraga dihormati dan agar tidak diambil keputusan yang memengaruhi masa depan olahraga ini tanpa berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait.

    Sementara itu, Malago menegaskan bahwa ia meyakini pentingnya kerja sama dengan negara, namun pada saat yang sama ia menekankan perlunya menghormati kekhususannya sektor olahraga dan kepentingannya.

    Oleh karena itu, ia bersiap untuk mengadakan pertemuan langsung dengan para pejabat pemerintah dengan tujuan membuka lembaran baru dan membangun hubungan yang lebih seimbang pada tahap mendatang.

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    Awal Era Baru

    Dengan terpilihnya Giovanni Malagò sebagai presiden Federasi Sepak Bola Italia, negara ini tampaknya berada di ambang babak baru yang penuh dengan ambisi sekaligus tantangan.

    Proyek baru ini tidak hanya sekadar mengganti nama atau jabatan, melainkan bertujuan untuk merumuskan ulang masa depan sepak bola Italia secara menyeluruh. Di antara impian untuk merekrut Antonio Conte dan semakin dekatnya Paolo Maldini untuk mengambil peran sentral dalam sistem tersebut, para penggemar Italia menanti apakah revolusi administratif ini akan berhasil mengembalikan Azzurri ke posisi yang biasa mereka tempati di antara raksasa-raksasa sepak bola dunia.

    Pesan yang muncul dari pemilihan ini jelas: ada keinginan kolektif untuk perubahan. Adapun kesuksesan yang sesungguhnya, akan diukur dari apa yang terjadi di lapangan dalam beberapa tahun mendatang.