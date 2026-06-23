Perubahan besar dalam dunia sepak bola di Roma... Proyek baru yang mengguncang dunia sepak bola Italia

Sepak bola Italia telah memasuki babak baru yang mungkin merupakan yang paling penting dalam beberapa tahun terakhir, setelah Giovanni Malagò memenangkan pemilihan ketua Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) dengan kemenangan telak, membawa janji-janji reformasi mendasar serta rencana ambisius untuk mengembalikan tim nasional Italia ke posisi semestinya di antara tim-tim terbaik dunia.

Kemenangan dalam pemilihan ini bukan sekadar pergantian nama presiden, melainkan tampak seperti pengumuman resmi dimulainya era baru yang ditandai dengan pembaruan dan upaya mengatasi krisis yang melanda sepak bola Italia dalam beberapa tahun terakhir, demikian dilaporkan surat kabar Italia “Gazzetta”.

Di puncak proyek ini terdapat nama pelatih berpengalaman Antonio Conte, yang menjadi kandidat terkuat untuk memimpin tim nasional secara teknis, bersama legenda Paolo Maldini yang hampir menjabat sebagai direktur teknis. Langkah ini bertujuan untuk menggabungkan pengalaman, karisma, dan visi teknis di dalam organisasi Azzurri.