"Dengan perubahan ini, kami menempatkan pengalaman para penggemar sebagai prioritas utama dalam penjadwalan kami. Final Liga Champions UEFA merupakan puncak musim sepak bola, dan jadwal kick-off yang baru ini akan membuatnya semakin mudah diakses, inklusif, dan berkesan bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun kick-off pukul 21:00 CET cocok untuk pertandingan tengah pekan, jadwal baru final pada hari Sabtu berarti pertandingan akan berakhir lebih awal, bahkan jika harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu atau adu penalti, dan memberikan kesempatan kepada para penggemar untuk menikmati sisa malam bersama teman dan keluarga, sambil merenungkan pertandingan terpenting musim ini," kata Presiden UEFA Aleksander Ceferin.

Hal ini disetujui oleh Ronan Evain, Direktur Eksekutif Football Supporters Europe: "Ini adalah langkah maju yang sangat disambut baik oleh para penggemar dan kami sangat mendukungnya. Dalam dua tahun terakhir, Football Supporters Europe telah bekerja sama erat dengan UEFA untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para penggemar dalam final klub. Perubahan ini semakin menegaskan bahwa kebutuhan para penggemar diperhatikan. Waktu kick-off yang dimajukan membuat perjalanan pulang-pergi dalam satu hari menjadi lebih memungkinkan, mengurangi stres perjalanan, dan memungkinkan para penggemar menikmati acara tanpa khawatir tentang logistik di malam hari. Ini adalah perbaikan praktis yang menempatkan penggemar sebagai prioritas utama dan memperkuat kemajuan yang telah dicapai untuk meningkatkan keramahan, aksesibilitas, dan tingkat layanan di final UEFA."



