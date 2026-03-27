Perubahan bersejarah di Liga Champions: mulai tahun ini, pertandingan final akan digelar pada pukul 18.00. Alasannya

Apa alasan di balik keputusan ini? Untuk memberikan pengalaman yang lebih baik serta berbagai keuntungan bagi para penggemar, tim, dan kota tuan rumah.

UEFA telah mengumumkan perubahan penting pada jadwal pertandingan kompetisi andalannya: mulai tahun ini di Budapest, waktu kick-off final Liga Champions akan dimajukan dari pukul 21.00 menjadi pukul 18.00 waktu Italia.

Keputusan ini diambil untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para penggemar, tim, dan kota tuan rumah pada hari pertandingan, dengan mengoptimalkan logistik dan operasional serta memberikan berbagai manfaat nyata. Tujuannya adalah menjadikan final ini pengalaman yang benar-benar menyenangkan bagi semua orang yang ingin menjadi bagian dari acara yang mendebarkan ini, dengan menciptakan suasana yang ramah sehingga keluarga dan anak-anak dapat menyaksikan pertandingan terpenting musim ini.

  • KEUNTUNGAN DARI PILIHAN INI

    Bagi para pendukung yang datang dari luar kota, hal ini berarti akses yang lebih baik ke transportasi umum, terutama setelah pertandingan, serta perjalanan pulang dari stadion yang lebih aman dan nyaman. Bagi kota-kota tuan rumah, hal ini akan meningkatkan dampak ekonomi dari acara tersebut, sehingga para pendukung dapat melanjutkan perayaan mereka.

    Waktu kick-off yang baru juga selaras dengan jadwal siaran yang lebih mudah diakses, sehingga memungkinkan menjangkau pemirsa televisi dan digital yang lebih luas di seluruh dunia, dengan fokus khusus pada generasi muda.

    • Iklan

  • PERNYATAAN

    "Dengan perubahan ini, kami menempatkan pengalaman para penggemar sebagai prioritas utama dalam penjadwalan kami. Final Liga Champions UEFA merupakan puncak musim sepak bola, dan jadwal kick-off yang baru ini akan membuatnya semakin mudah diakses, inklusif, dan berkesan bagi semua pihak yang terlibat. Meskipun kick-off pukul 21:00 CET cocok untuk pertandingan tengah pekan, jadwal baru final pada hari Sabtu berarti pertandingan akan berakhir lebih awal, bahkan jika harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu atau adu penalti, dan memberikan kesempatan kepada para penggemar untuk menikmati sisa malam bersama teman dan keluarga, sambil merenungkan pertandingan terpenting musim ini," kata Presiden UEFA Aleksander Ceferin.

    Hal ini disetujui oleh Ronan Evain, Direktur Eksekutif Football Supporters Europe: "Ini adalah langkah maju yang sangat disambut baik oleh para penggemar dan kami sangat mendukungnya. Dalam dua tahun terakhir, Football Supporters Europe telah bekerja sama erat dengan UEFA untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para penggemar dalam final klub. Perubahan ini semakin menegaskan bahwa kebutuhan para penggemar diperhatikan. Waktu kick-off yang dimajukan membuat perjalanan pulang-pergi dalam satu hari menjadi lebih memungkinkan, mengurangi stres perjalanan, dan memungkinkan para penggemar menikmati acara tanpa khawatir tentang logistik di malam hari. Ini adalah perbaikan praktis yang menempatkan penggemar sebagai prioritas utama dan memperkuat kemajuan yang telah dicapai untuk meningkatkan keramahan, aksesibilitas, dan tingkat layanan di final UEFA."