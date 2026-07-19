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Pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia: Siapa saja yang akan tampil & berapa lama pertunjukannya? Daftar lengkap artis yang akan tampil saat Argentina & Spanyol bersaing memperebutkan gelar juara dunia di New Jersey
Siapa yang akan tampil dalam pertunjukan jeda babak Piala Dunia?
FIFA telah mengumumkan deretan bintang yang akan tampil dalam pertunjukan jeda babak final Piala Dunia perdana pada 19 Juli. Pertunjukan yang dikurasi oleh vokalis Coldplay, Chris Martin, ini akan menampilkan beberapa nama paling ikonik di industri musik. Legenda pop dunia Madonna, Justin Bieber, dan Shakira akan menjadi bintang utama acara ini bersama rapper Amerika Post Malone dan sensasi K-pop BTS. Misi utama pertunjukan ini adalah mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah inisiatif yang memperjuangkan pendidikan berkualitas dan kesempatan berolahraga bagi anak-anak di seluruh dunia. Burna Boy dan konduktor asal Venezuela Gustavo Dudamel juga turut tampil, bersama dengan PS22 Chorus yang akan berkolaborasi dengan Coldplay.
Penampil pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia:
- Shakira dan Burna Boy
- Post Malone
- Madonna
- Justin Bieber
- BTS
- Gustavo Dudamel
- PS 22 Chorus bersama Coldplay
- AFP
Mematahkan tradisi jeda
Meskipun pertandingan sepak bola tetap menjadi prioritas, jeda paruh waktu awalnya diperkirakan akan jauh lebih lama daripada jeda standar selama 15 menit. Sebuah laporan awal dari BBC menyebutkan bahwa jeda paruh waktu bisa berlangsung lebih dari 25 menit karena tantangan logistik dalam mendirikan dan membongkar panggung raksasa di lapangan. Hal ini akan jauh melampaui peraturan standar International Football Association Board (IFAB), yang biasanya menetapkan bahwa jeda paruh waktu tidak boleh melebihi 15 menit.
Preseden untuk jeda yang diperpanjang telah ditetapkan selama Piala Dunia Antarklub, di mana tuntutan logistik dari produksi musik berskala besar mengharuskan adanya periode istirahat yang lebih lama. Karena hal ini, dikhawatirkan para pemain dari skuad Argentina dan Spanyol mungkin harus melakukan pemanasan kedua di lapangan sebelum babak kedua dapat dilanjutkan.
Namun, surat kabar Spanyol Marca melaporkan bahwa jeda tersebut akan lebih singkat dari yang diperkirakan semula. Jeda paruh waktu kini diperkirakan akan berlangsung selama total 17 menit, termasuk enam menit yang dialokasikan untuk pemasangan dan pembongkaran panggung. Jadwal yang direvisi ini membuat durasi istirahat tersebut jauh lebih mendekati durasi standar yang diizinkan oleh pembuat peraturan IFAB.
Glamor Hollywood berpadu dengan ketenaran di dunia digital
FIFA juga telah mengonfirmasi akan digelar upacara penutupan akbar yang dijadwalkan pada pukul 13.30 waktu setempat, hanya 90 menit sebelum kick-off. Ikon Hollywood Tom Cruise, Nicole Scherzinger, dan streamer populer IShowSpeed dijadwalkan akan tampil. Mereka akan didampingi oleh legenda Italia Laura Pausini dan veteran pop Inggris Robbie Williams. Selain itu, penyanyi Amerika Jennifer Hudson telah ditugaskan untuk membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat dalam versi khusus sesaat sebelum para pemain memasuki lapangan untuk pertandingan terbesar dalam dunia sepak bola.
- Getty/GOAL
Messi vs Yamal: Pertandingan utama
Meskipun lampu dan musik akan menjadi latar belakang yang gemerlap, kisah olahraga tetap menjadi daya tarik utama bagi jutaan penonton di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Pertandingan final ini melambangkan penyerahan tongkat estafet secara simbolis saat kapten legendaris Argentina, Lionel Messi, berhadapan dengan bintang muda Spanyol, Lamine Yamal. Bagi Messi, ini adalah kesempatan untuk semakin mengukuhkan warisannya dengan meraih gelar juara dunia dua kali berturut-turut, sementara bagi pemain muda Spanyol tersebut, ini adalah peluang untuk memimpin era dominasi baru bagi La Roja.
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