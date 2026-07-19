Pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia: Siapa saja yang akan tampil & berapa lama pertunjukannya? Daftar lengkap artis yang akan tampil saat Argentina & Spanyol bersaing memperebutkan gelar juara dunia di New Jersey

Meskipun pertandingan sepak bola tetap menjadi prioritas, jeda paruh waktu awalnya diperkirakan akan jauh lebih lama daripada jeda standar selama 15 menit. Sebuah laporan awal dari BBC menyebutkan bahwa jeda paruh waktu bisa berlangsung lebih dari 25 menit karena tantangan logistik dalam mendirikan dan membongkar panggung raksasa di lapangan. Hal ini akan jauh melampaui peraturan standar International Football Association Board (IFAB), yang biasanya menetapkan bahwa jeda paruh waktu tidak boleh melebihi 15 menit.

Preseden untuk jeda yang diperpanjang telah ditetapkan selama Piala Dunia Antarklub, di mana tuntutan logistik dari produksi musik berskala besar mengharuskan adanya periode istirahat yang lebih lama. Karena hal ini, dikhawatirkan para pemain dari skuad Argentina dan Spanyol mungkin harus melakukan pemanasan kedua di lapangan sebelum babak kedua dapat dilanjutkan.

Namun, surat kabar Spanyol Marca melaporkan bahwa jeda tersebut akan lebih singkat dari yang diperkirakan semula. Jeda paruh waktu kini diperkirakan akan berlangsung selama total 17 menit, termasuk enam menit yang dialokasikan untuk pemasangan dan pembongkaran panggung. Jadwal yang direvisi ini membuat durasi istirahat tersebut jauh lebih mendekati durasi standar yang diizinkan oleh pembuat peraturan IFAB.



