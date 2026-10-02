Manchester city
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Pertemuan rahasia terungkap! Ketua Manchester City bertemu menteri Inggris beberapa hari sebelum putusan bersalah
Pembicaraan tingkat tinggi di Downing Street
Persinggungan antara sepak bola elite dan diplomasi internasional menjadi sorotan tajam setelah muncul laporan bahwa chairman Manchester City Al Mubarak bertemu dengan Menteri Bisnis Inggris Jonathan Reynolds, seperti dilaporkan oleh Bloomberg.
Pembicaraan tersebut mencakup cakupan yang luas, menyentuh area-area penting seperti perdagangan, intelijen, keamanan, dan pertahanan. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi dan membahas investasi Uni Emirat Arab di Inggris Raya.
Meski tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kasus hukum Premier League yang masih berjalan melawan Manchester City diangkat dalam dialog tersebut, dekatnya waktu pertemuan itu dengan putusan penting komisi telah memicu tanda tanya.
Pemerintah Inggris sebelumnya telah diperingatkan oleh pejabat Emirat bahwa hasil yang berat dalam kasus City berpotensi meredam antusiasme UEA untuk komitmen ekonomi berskala besar di masa depan di Britania, seperti dicatat oleh Alex Wickham.
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Pelanggaran finansial dan kontrak palsu
Konteks pertemuan ini adalah pertarungan hukum dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepak bola Inggris. Sebuah komisi independen baru-baru ini menyimpulkan bahwa Manchester City bersalah atas pelanggaran finansial serius yang berlangsung selama sembilan musim, tepatnya antara 2009/10 dan 2017/18. Putusan itu sangat memberatkan, dengan mengindikasikan bahwa klub terlibat dalam pengaturan komersial "palsu" untuk mengakali batas pengeluaran.
Skala penipuan itu ditunjukkan oleh temuan bahwa klub menggunakan pendanaan terselubung untuk secara artifisial menggelembungkan pendapatan klub lebih dari £830 juta. Langkah-langkah ini diduga dimaksudkan untuk mengakali regulasi yang ditetapkan oleh Premier League dan UEFA.
FA mempertimbangkan langkah selanjutnya
Dokumen komisi setebal 40 halaman itu merinci bagaimana para eksekutif City berupaya berargumen bahwa suntikan dana berasal dari Abu Dhabi Crown Prince Court, bukan langsung dari Abu Dhabi United Group milik Sheikh Mansour. Pembelaan ini ditolak mentah-mentah, dengan panel menyebutnya sebagai narasi yang "direkayasa jauh setelah kejadian dalam upaya mengaburkan dan menyembunyikan kenyataan dari skema pendanaan terselubung." Selain itu, klub tersebut dinyatakan gagal memenuhi kewajibannya untuk bekerja sama dengan penyelidikan Premier League.
Putusan itu mendorong Football Association merilis sebuah pernyataan yang berbunyi: "Keputusan Komisi Independen memiliki implikasi signifikan terhadap integritas permainan. Kami sedang mempertimbangkan keputusan tersebut dan implikasinya dengan saksama dan akan mengambil tindakan jika diperlukan."
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City ajukan banding komprehensif
Menyusul putusan tersebut, Manchester City menolak menerima temuan itu dan secara resmi mengambil langkah untuk menggugat keputusan tersebut. Klub itu memenuhi tenggat ketat pada Kamis malam untuk mengajukan apa yang mereka sebut sebagai "banding komprehensif" terhadap opini komisi tersebut. Manchester City tetap bersikeras bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apa pun dan bahwa putusan awal itu pada dasarnya cacat.
Dalam pernyataan resminya, klub tersebut menyatakan: "Manchester City Football Club dapat mengonfirmasi bahwa pada pukul 19.00 pada Kamis, 1 Oktober 2026, klub telah mengajukan banding komprehensif terhadap opini Komisi Premier League, terkait masalah disipliner Premier League. Sikap tegas klub adalah bahwa, atas berbagai dasar, opini tersebut mengandung kesalahan material yang jelas, dalam hal hukum, prinsip, dan fakta, serta tidak dapat dijadikan landasan yang aman."
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