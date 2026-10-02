Pertemuan rahasia terungkap! Ketua Manchester City bertemu menteri Inggris beberapa hari sebelum putusan bersalah

Persinggungan antara sepak bola elite dan diplomasi internasional menjadi sorotan tajam setelah muncul laporan bahwa chairman Manchester City Al Mubarak bertemu dengan Menteri Bisnis Inggris Jonathan Reynolds, seperti dilaporkan oleh Bloomberg.

Pembicaraan tersebut mencakup cakupan yang luas, menyentuh area-area penting seperti perdagangan, intelijen, keamanan, dan pertahanan. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi dan membahas investasi Uni Emirat Arab di Inggris Raya.

Meski tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kasus hukum Premier League yang masih berjalan melawan Manchester City diangkat dalam dialog tersebut, dekatnya waktu pertemuan itu dengan putusan penting komisi telah memicu tanda tanya.

Pemerintah Inggris sebelumnya telah diperingatkan oleh pejabat Emirat bahwa hasil yang berat dalam kasus City berpotensi meredam antusiasme UEA untuk komitmen ekonomi berskala besar di masa depan di Britania, seperti dicatat oleh Alex Wickham.