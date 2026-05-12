Pertemuan rahasia dengan seorang penyerang bintang? FC Bayern München tampaknya sedang mempersiapkan transfer spektakuler

Beberapa hari yang lalu, Gazzetta dello Sport bahkan melaporkan bahwa FC Bayern merupakan tujuan impian Vlahovic. Bahkan saat ia menandatangani kontrak dengan Juventus pada awal 2022, sudah ada spekulasi mengenai ketertarikan klub asal Munich tersebut. Pada musim baru nanti, ia bisa mengambil alih peran sebagai cadangan Nicolas Jackson. Pemain asal Senegal yang dipinjam dari Chelsea FC itu akan meninggalkan FCB, seperti yang baru-baru ini ditekankan oleh Direktur Olahraga Max Eberl. Opsi pembelian yang telah dinegosiasikan sebelumnya tidak akan digunakan dalam keadaan apa pun.

Namun, masih dipertanyakan apakah Bayern - berbeda dengan Juve - dapat memenuhi tuntutan yang dikabarkan diajukan Vlahovic. Lagi pula, menurut laporan, Eberl dan timnya masih memiliki target untuk menghemat gaji. Selain itu, beredar rumor tentang perekrutan Antony Gordon (Newcastle United), yang bisa dimainkan dengan lebih fleksibel di lini serang. Menurut The Athletic, pemain asal Inggris ini menjadi alternatif bagi Yan Diomande (RB Leipzig). Keduanya sama sekali tidak murah dan, berbeda dengan Vlahovic, akan membutuhkan biaya transfer yang (sangat) besar. Selain itu, baru-baru ini muncul rumor mengenai rekan setim Gordon, William Osula, dan Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo). Menurut kicker, yang terakhir disebutkan konon menjadi alternatif utama bagi Gordon dalam rencana transfer sang juara berulang kali.

Sementara itu, laporan Corriere dello Sport tidak menyebutkan sinyal apa yang telah dikirimkan Bayern kepada Vlahovic. Terlebih lagi, kondisi fisik pemain timnas Serbia tersebut masih belum jelas. Dalam pertandingan sebelum kembali ke starting eleven, ia memang mencetak gol setelah masuk sebagai pemain pengganti saat imbang 1-1 melawan Hellas Verona. Namun, penampilannya itu didahului oleh istirahat paksa selama berbulan-bulan akibat cedera adduktor yang membandel.