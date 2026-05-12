Seperti dilaporkan oleh Corriere dello Sport, dalam beberapa hari terakhir telah berlangsung pertemuan rahasia antara perwakilan juara Bundesliga dan ayah sang penyerang. Vlahovic telah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Munich, karena kontraknya bersama Juventus Turin akan berakhir pada musim panas ini dan ia pun dapat didatangkan tanpa biaya transfer.
Pertemuan rahasia dengan seorang penyerang bintang? FC Bayern München tampaknya sedang mempersiapkan transfer spektakuler
Meskipun telah melalui beberapa putaran negosiasi, Juventus hingga saat ini belum berhasil mencapai kesepakatan dengan pemain asal Serbia tersebut untuk melanjutkan kerja sama. Menurut Gazzetta dello Sport, Vlahovic ingin menunggu terlebih dahulu apakah ia akan menerima tawaran yang lebih menggiurkan dari klub papan atas lainnya. Selain Bayern Munich, FC Barcelona juga dikabarkan tertarik, yang saat ini sedang menjajaki pasar transfer untuk mencari pengganti Robert Lewandowski.
Terutama dalam hal gaji, terdapat ketidaksepakatan besar antara Vlahovic dan pihak Turin. Pemain berusia 26 tahun itu dilaporkan ingin tetap mendapatkan gaji bersih sebesar dua belas juta euro, sementara Si Nyonya Tua ingin langsung memotong setengah gaji tahunannya. Setelah kembali ke starting eleven pada akhir pekan lalu, di mana Vlahovic mencetak gol kemenangan 1-0, ia juga menghindari pernyataan yang tegas. "Dua pertandingan terakhir saya di Juve? Kita lihat saja …", kata Vlahovic. Padahal, ia sangat dihargai oleh para pendukung Juve yang meneriakkan namanya selama pertandingan, dan kabarnya ia juga merasa nyaman di Piedmont.
FC Bayern dikabarkan menjadi tujuan impian Dusan Vlahovic
Beberapa hari yang lalu, Gazzetta dello Sport bahkan melaporkan bahwa FC Bayern merupakan tujuan impian Vlahovic. Bahkan saat ia menandatangani kontrak dengan Juventus pada awal 2022, sudah ada spekulasi mengenai ketertarikan klub asal Munich tersebut. Pada musim baru nanti, ia bisa mengambil alih peran sebagai cadangan Nicolas Jackson. Pemain asal Senegal yang dipinjam dari Chelsea FC itu akan meninggalkan FCB, seperti yang baru-baru ini ditekankan oleh Direktur Olahraga Max Eberl. Opsi pembelian yang telah dinegosiasikan sebelumnya tidak akan digunakan dalam keadaan apa pun.
Namun, masih dipertanyakan apakah Bayern - berbeda dengan Juve - dapat memenuhi tuntutan yang dikabarkan diajukan Vlahovic. Lagi pula, menurut laporan, Eberl dan timnya masih memiliki target untuk menghemat gaji. Selain itu, beredar rumor tentang perekrutan Antony Gordon (Newcastle United), yang bisa dimainkan dengan lebih fleksibel di lini serang. Menurut The Athletic, pemain asal Inggris ini menjadi alternatif bagi Yan Diomande (RB Leipzig). Keduanya sama sekali tidak murah dan, berbeda dengan Vlahovic, akan membutuhkan biaya transfer yang (sangat) besar. Selain itu, baru-baru ini muncul rumor mengenai rekan setim Gordon, William Osula, dan Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo). Menurut kicker, yang terakhir disebutkan konon menjadi alternatif utama bagi Gordon dalam rencana transfer sang juara berulang kali.
Sementara itu, laporan Corriere dello Sport tidak menyebutkan sinyal apa yang telah dikirimkan Bayern kepada Vlahovic. Terlebih lagi, kondisi fisik pemain timnas Serbia tersebut masih belum jelas. Dalam pertandingan sebelum kembali ke starting eleven, ia memang mencetak gol setelah masuk sebagai pemain pengganti saat imbang 1-1 melawan Hellas Verona. Namun, penampilannya itu didahului oleh istirahat paksa selama berbulan-bulan akibat cedera adduktor yang membandel.
Dusan Vlahovic: Data performa dan statistik di Juventus Turin musim ini
Permainan 21 Gol 8 Assist 2 Menit bermain 1.010