Di lapangan, Michael Olise telah menjadi pemain yang tak tergantikan bagi FC Bayern sejak hari pertama. Setelah pindah dari Crystal Palace ke Munich, ia berkembang menjadi salah satu pemain sayap terbaik di dunia. Dan hal ini tampaknya juga secara tidak langsung memengaruhi kemungkinan transfer Anthony Gordon ke juara Bundesliga tersebut.
Pertemuan-pertemuan lain telah direncanakan: Apakah Michael Olise secara tidak langsung akan membantu FC Bayern dalam merealisasikan transfer sensasional?
Seperti yang diungkapkan oleh pakar transfer Sacha Tavolieri, yang sebelumnya telah melaporkan minat klub Munich terhadap pemain serang Newcastle United tersebut, perkembangan Olise di Munich telah membuat Gordon pun terbuka terhadap kemungkinan pindah ke Jerman.
Menurutnya, karena Olise cepat beradaptasi di Jerman dan penampilannya yang bagus, Gordon melihat pindah ke FC Bayern sebagai "langkah logis berikutnya" dalam kariernya. Selain itu, Newcastle United bahkan sudah memperkirakan kepergian Gordon dan sedang mencari penggantinya.
Menurut Tavolieri, dalam beberapa minggu ke depan akan ada pertemuan lanjutan antara pihak Bayern dan manajemen pemain untuk membahas dasar-dasar kerja sama secara pribadi (gaji, durasi kontrak, dll.). Besaran biaya transfer belum menjadi topik pembicaraan yang eksplisit antara kedua klub, dan pembicaraan mengenai hal tersebut masih berada pada tahap awal.
Anthony Gordon dikabarkan menjadi "pilihan utama" di FC Bayern: Apakah biaya transfer menjadi kendala?
Namun, biaya transfer yang sangat tinggi justru bisa menjadi titik krusial dalam kesepakatan potensial antara The Magpies dan FCB. Menurut BBC, mengingat masa berlaku kontrak Gordon (hingga 2030), Newcastle menginginkan setidaknya 80 juta euro, sementara Bayern hanya bersedia membayar maksimal 60 hingga 70 juta euro. Perbedaan ekspektasi antara kedua klub ini pada akhirnya mungkin terlalu besar.
Keuntungan Bayern: Menurut BBC, Gordon sangat menyadari bahwa juara Bundesliga itu sangat menghargai kemampuannya sebagai pemain dan karenanya terbuka untuk pindah ke Bundesliga. Itulah sebabnya para pakar menilai peluang transfer Gordon ke FCB cukup baik.
Sky melaporkan pada Senin lalu bahwa pihak Munich sedang mencari cadangan dan pesaing untuk Luis Diaz di sayap kiri, yang juga bisa bermain sebagai penyerang tengah menggantikan Kane, dan telah melakukan pembicaraan "sangat konkret" dengan pihak Gordon. Pemain serang yang lincah dan cepat ini disebut-sebut sebagai "kandidat idaman" untuk posisi kosong di lini serang Bayern.
Selain Bayern, Arsenal dan Liverpool juga dianggap sebagai calon pembeli potensial. Pakar transfer Fabrizio Romano sebelumnya melaporkan bahwa The Magpies bahkan harus melepas setidaknya satu pemain top untuk menghindari sanksi akibat Financial Fair Play. Selain Gordon, Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali juga dianggap sebagai kandidat potensial untuk dijual.
Kepergian misterius Anthony Gordon dari Newcastle United
Gordon pindah dari FC Everton ke Newcastle pada Januari 2023 dengan biaya transfer sekitar 45 juta euro. Di sana, ia memenangkan Carabao Cup tahun lalu dan menjadi pemain inti serta andalan di tim asuhan Eddie Howe. Pada musim ini, ia telah mencetak 17 gol dan lima assist dalam 46 pertandingan resmi, namun dari 17 gol tersebut, sembilan di antaranya berasal dari tendangan penalti.
Dalam kekalahan 1-2 The Magpies akhir pekan lalu melawan AFC Bournemouth, Gordon secara mengejutkan absen dari skuad pelatih Eddie Howe. Secara resmi karena cedera ringan, namun The Telegraph menduga hal itu juga merupakan tindakan disiplin dari sang pelatih. Howe sebelumnya telah mengumumkan bahwa ia hanya akan mengandalkan pemain "yang berkomitmen penuh terhadap klub". Beberapa jam kemudian, nama Gordon tidak tercantum dalam daftar pemain.
Statistik Anthony Gordon musim ini
Penampilan Gol Assist Kartu kuning Kartu merah 46 17 5 1