Pertemuan-pertemuan lain telah direncanakan: Apakah Michael Olise secara tidak langsung akan membantu FC Bayern dalam merealisasikan transfer sensasional?

Seperti yang diungkapkan oleh pakar transfer Sacha Tavolieri, yang sebelumnya telah melaporkan minat klub Munich terhadap pemain serang Newcastle United tersebut, perkembangan Olise di Munich telah membuat Gordon pun terbuka terhadap kemungkinan pindah ke Jerman.

Menurutnya, karena Olise cepat beradaptasi di Jerman dan penampilannya yang bagus, Gordon melihat pindah ke FC Bayern sebagai "langkah logis berikutnya" dalam kariernya. Selain itu, Newcastle United bahkan sudah memperkirakan kepergian Gordon dan sedang mencari penggantinya.

Menurut Tavolieri, dalam beberapa minggu ke depan akan ada pertemuan lanjutan antara pihak Bayern dan manajemen pemain untuk membahas dasar-dasar kerja sama secara pribadi (gaji, durasi kontrak, dll.). Besaran biaya transfer belum menjadi topik pembicaraan yang eksplisit antara kedua klub, dan pembicaraan mengenai hal tersebut masih berada pada tahap awal.