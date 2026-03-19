Presiden Lega Serie A, Ezio Simonelli, memberikan pernyataan saat keluar dari kantor pusat FIGC setelah rapat dewan federal hari ini. Topik-topik utama yang dibahas: penundaan pertemuan antara klub dan wasit, serta penundaan putaran liga berikutnya yang akhirnya dibatalkan agar Gattuso dapat mempersiapkan dengan optimal pertandingan yang menentukan nasib Italia di Piala Dunia.
Pertemuan antara klub dan wasit dibatalkan, Simonelli: "Rocchi sedang sibuk. Penundaan untuk Italia? Kalau kalian bisa temukan tanggal yang kosong, aku traktir makan malam"
KATA-KATA SIMONELLI
"Pertemuan antara pelatih, pemain, dan wasit ditunda hingga akhir musim. Pada tanggal 23, Rocchi memang sedang menghadiri acara UEFA yang akan digelar di Malta dan tidak dapat hadir. Kami tidak membicarakan tim nasional, tetapi kami tetap optimis. Mengenai tidak ditundanya pertandingan liga? Jika Anda bisa menemukan tanggal di mana pertandingan tersebut bisa dijadwalkan ulang, saya akan mentraktir makan malam untuk semua orang. Kami tidak bisa tahu bahwa semua tim Italia akan tersingkir lebih dulu dari Liga Champions.
