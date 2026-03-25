'Pertarungan yang sengit' - Ange Postecoglou memberikan penilaian jujur mengenai peluang Tottenham untuk bertahan di Liga Premier
Spurs di ambang kehancuran
Menjelang berakhirnya musim Liga Premier 2025-26, Tottenham menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menelan kekalahan mengecewakan 3-0 di kandang dari Nottingham Forest, klub ini merosot ke peringkat ke-17 klasemen, memperpanjang rentetan hasil tanpa kemenangan yang mengkhawatirkan menjadi 13 pertandingan. Ini menandai tantangan bertahan hidup terbesar klub sejak 1977, membuat para penggemar dan mantan staf tercengang melihat betapa cepatnya juara Liga Europa ini terjerumus ke dalam pertarungan degradasi.
Penilaian jujur Postecoglou
Dalam wawancara terbuka dengan stasiun radio SEN 1116 yang berbasis di Melbourne, Postecoglou mengakui bahwa menyaksikan kemerosotan mengkhawatirkan yang dialami mantan timnya merupakan pengalaman yang sangat menyakitkan. Meskipun telah hengkang pada musim panas lalu, pria berusia 60 tahun itu menegaskan bahwa ikatan emosionalnya dengan Spurs tetap tak terputuskan. “Tidak bagus, saya masih memiliki ikatan yang sangat kuat dengan klub itu. Itu berlangsung selama dua tahun dan sama sekali bukan tahun-tahun yang mudah, tetapi kami telah berinvestasi banyak pada mereka,” katanya. “Pada pertandingan kedua terakhir, kami memenangkan trofi Eropa yang merupakan puncak kebahagiaan yang luar biasa. Ikatan itu akan tetap ada selamanya. Melihat mereka berjuang bukanlah hal yang mudah dan itu bukan seperti yang saya bayangkan. Mereka sedang berjuang keras, degradasi adalah masalah besar bagi klub mana pun, tetapi bagi Tottenham, ini adalah masalah yang sangat besar. Mereka harus berjuang dan mereka memiliki kualitas untuk keluar dari situasi ini. Mereka pasti membutuhkan titik balik.”
Film yang bikin nggak nyaman ditonton
Postecoglou, yang sempat menjalani masa jabatan singkat dan tidak sukses selama 39 hari di Nottingham Forest pada awal musim ini, tidak mengabaikan ironi klasemen saat ini. Menyaksikan dua klub terakhir tempatnya bekerja berjuang untuk bertahan hidup pada hari Minggu merupakan pengalaman yang tidak nyata bagi pelatih asal Australia ini, terutama karena kemenangan Forest membuat mereka melompati Spurs di klasemen. Merenungkan perjalanan yang membawanya dari kejayaan di Eropa hingga menonton pertandingan krusial untuk menghindari degradasi di televisi, ia mengatakan: “Saya memang menontonnya – saya masih sangat terlibat – terutama dengan Spurs karena para pemain dan beberapa staf di sana. Kami bersama selama dua tahun, Anda selalu memiliki ikatan itu. Jika Anda mengatakan kepada saya pada Mei tahun lalu bahwa ini akan menjadi skenario menonton dua tim yang saya latih dalam setahun terakhir, saya akan berkata ‘tidak, itu di luar batas kemungkinan’. Saya menyalakan televisi dan menontonnya. Itu adalah tontonan yang tidak nyaman, saya tidak menikmatinya, itu pasti.”
Tersisa tujuh pertandingan krusial
Jalan menuju zona aman masih penuh rintangan, dengan hanya tujuh pertandingan tersisa yang akan menentukan nasib Tottenham di kasta tertinggi. Misi bertahan hidup dimulai dengan lawatan yang menantang ke Sunderland dan laga kandang melawan Brighton, sebelum kunjungan bertekanan tinggi ke Wolves menutup bulan April. Taruhannya semakin tinggi pada bulan Mei dengan lawatan ke Aston Villa dan Chelsea, serta laga kandang krusial melawan Leeds United. Musim ini mencapai puncaknya pada 24 Mei melawan Everton, sebuah pertandingan yang pada akhirnya dapat menentukan apakah Spurs mempertahankan status mereka di Liga Premier atau menghadapi degradasi yang menghancurkan.