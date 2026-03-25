'Pertarungan yang sengit' - Ange Postecoglou memberikan penilaian jujur mengenai peluang Tottenham untuk bertahan di Liga Premier

Postecoglou, yang sempat menjalani masa jabatan singkat dan tidak sukses selama 39 hari di Nottingham Forest pada awal musim ini, tidak mengabaikan ironi klasemen saat ini. Menyaksikan dua klub terakhir tempatnya bekerja berjuang untuk bertahan hidup pada hari Minggu merupakan pengalaman yang tidak nyata bagi pelatih asal Australia ini, terutama karena kemenangan Forest membuat mereka melompati Spurs di klasemen. Merenungkan perjalanan yang membawanya dari kejayaan di Eropa hingga menonton pertandingan krusial untuk menghindari degradasi di televisi, ia mengatakan: “Saya memang menontonnya – saya masih sangat terlibat – terutama dengan Spurs karena para pemain dan beberapa staf di sana. Kami bersama selama dua tahun, Anda selalu memiliki ikatan itu. Jika Anda mengatakan kepada saya pada Mei tahun lalu bahwa ini akan menjadi skenario menonton dua tim yang saya latih dalam setahun terakhir, saya akan berkata ‘tidak, itu di luar batas kemungkinan’. Saya menyalakan televisi dan menontonnya. Itu adalah tontonan yang tidak nyaman, saya tidak menikmatinya, itu pasti.”