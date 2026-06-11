Menurut informasi dari Sky, juara Bundesliga asal Jerman tersebut tampaknya tidak akan melanjutkan upaya untuk merekrut pemain bertahan serba bisa berusia 24 tahun itu pada bursa transfer mendatang.
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Pertarungan sengit tampaknya akan terjadi: FC Bayern München dikabarkan tersingkir dari perburuan bintang Liga Premier
Meskipun kualitas pemain asal Kroasia itu sangat dihargai di Munich, namun ia dianggap terlalu mahal dan tidak ada kebutuhan mendesak secara olahraga untuk posisi tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan kepindahannya ke Säbener Straße yang sempat digembar-gemborkan oleh beberapa media tampaknya sudah tidak lagi menjadi pembicaraan.
Gvardiol sebenarnya bisa sangat membantu Bayern, terutama karena keserbagunaannya. Pemain berusia 24 tahun ini bisa ditempatkan sebagai bek tengah, dan dia juga pernah bermain sebagai bek kiri dalam formasi empat bek. Mengingat kemungkinan hengkangnya Min-Jae Kim, Hiroki Ito, serta Alphonso Davies yang kini mulai dipertanyakan, pemain Kroasia ini bisa menjadi kandidat pengganti yang tepat.
Lothar Matthäus bahkan baru-baru ini menyarankan Bayern untuk berusaha merekrut Gvardiol. "Setidaknya kita akan memiliki pemain fleksibel yang siap diturunkan di dua posisi di lini belakang. Saya yakin dia pada akhirnya bisa menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas pertahanan," kata pemain dengan rekor penampilan terbanyak untuk timnas Jerman itu.
Bagaimanapun, menurut laporan media yang seragam, Bayern berada di ambang penandatanganan Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt. Seperti yang dilaporkan Bild pada Rabu malam, bek sayap berusia 22 tahun itu diperkirakan akan bergabung dengan FCB dengan biaya sedikit di bawah 65 juta euro termasuk bonus.
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Josko Gvardiol: Tetap di Manchester City atau pindah ke Real Madrid?
Sementara itu, ada dua opsi yang terbuka bagi Gvardiol terkait masa depannya. Manchester City telah mengajukan tawaran perpanjangan kontrak yang siap ditandatangani kepada pemain asal Kroasia tersebut hingga melampaui tahun 2028. Kontrak baru tersebut direncanakan berlaku hingga 2031 dan akan memberikan gaji yang lebih besar bagi pemain berusia 24 tahun itu di masa mendatang.
Selain itu, kepindahan ke Real Madrid juga masih menjadi topik pembicaraan. Los Blancos tampaknya menunjukkan minat konkret untuk merekrutnya dan akan semakin mengintensifkan upaya mereka jika negosiasi kontrak gagal.
Menurut kabar yang beredar, City meminta sekitar 80 juta euro untuk pemain Kroasia tersebut, yang pindah dari klub Bundesliga RB Leipzig ke The Skyblues pada musim panas 2023.